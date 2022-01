Le Chef-Désarmé Vlad Macron veut venir nous shooter jusque dans nos chiottes…

Jusqu’au dernier…

“Les non-vaccinés, on ira les shooter jusque dans leurs grottes”, dixit Macron par Khider Mesloub pour Les 7 du Québec ce 12 janvier 2022

▼▼▼▼

Voici notre réponse commune ► VA CH**R ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/pfiz.pdf ► CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN

NOUS on reste polis, pis quand on était petit, on nous disait ; On parle pas aux cons ; Ça les instruits !…

Et en parlant d’instruction ;

AU CORPS ENSEIGNANT QUI VEUT ENCORE PLUS… DE RESTRICTIONS et qui s’apprête à faire GRÈVE demain pour ça & AUX PARENTS QUI LAISSENT FAIRE SANS MOUFTER alors que les ENFANTS veulent juste être des ENFANTS et ne veulent pas vivre comme ça !



On vous rappelle juste ça ;

AUX COnVIDIENS DE LA TERRE : PRIEZ POUR VOUS !

Le Saigneur est notre berger…

Pourtant il a pas la lumière à tous les étages, hein ? Votre berger…

Même ses enfants ont des doutes, pour vous dire…

▼▼▼

À TOUTES & TOUS = NON VAXINÉS et VAXXXINÉS ► MUTUALISONS-NOUS POUR STOPPER NET LE COVIDISME EN MARCHE !

REBELLES DE FRANCE & DE NAVARRE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/rebel.pdf ► (R)ÉVEILLEZ-VOUS ► REJOIGNEZ-NOUS !

Car il est évident pour tout le monde maintenant qu’ILS ne s’arrêteront jamais et tant que vous continuerez d’obéir, d’accepter, de vous soumettre ILS vous emmerderont jusqu’au bout ET jusqu’au dernier…

Aussi LEVONS-NOUS ► ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ-NOUS SOMMES & STOPPONS-LES !

Pour reprendre le reste de nos vies en mains, mais, je le redis ; Le véritable ennemi n’est pas Macron (le prochain ou la prochaine) ni tous les sbires combinés du système mis en place pour faire avancer le projet de contrôle planétaire de la masse survivante au génocide qui s’engage et du nirvana transhumaniste pour les “élus” auto-sélectionnés, mais bel et bien le système lui-même, ses fonctions, ses institutions, sa fallacie marchande, tout ce qu’il représente et qui ne peut être que négatif, néfaste, coercitif et réducteur pour la réalisation de notre humanité ► (R71, 30/07/21) ► Et comme il est clair maintenant pour tout le monde que tous les partis politiques servent le but oligarchique de la division, tous sans exception ; Le politique a, toujours, été vendu et acheté par l’économique et son cartel mortifère et tout(e) politichien(ne) est écrasé(e) sous ce fardeau et ne peut rien faire a contrario, quelles que soient ses bonnes intentions potentielles, quand il en a… Macron le cyborg, lui n’a jamais rien eu à redire sur le script de départ, il faut le rappeler aux endormis qui avaient encore quelques doutes. Qui, désormais ne peuvent plus en avoir…

Si je ne devais formuler qu’un vœu, en ce début d’année 2022, alors JE–NOUS souhaiterai de rÉVEILLER le tigre qui dort en chacun de NOUS plutôt que, par conformisme, suivre le troupeau, car vous le savez maintenant, qui suit le troupeau ne peut voir que des trouducs…

Aussi, en attendant de se retrouver sur la voie de la synchronicité, NOUS on essaime encore et toujours, jusqu’à notre dernier souffle…

+ dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

+ dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN

+ dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF

+ dans LES CHRONIQUES DE ZÉNON

+ tout le reste avec tout mon ♥

JBL1960

L’illustration du billet, est une citation de Ricardo Flores Magon que RIEN a intégré dans son INSTANTANÉ intitulé ► REBEL et que j’aie extraite car GooTube suppriment ce genre d’images insérées dans nos billets.

Voici la création originale au format PDF N° 77 de 40 pages de Ricardo Flores Magon que j’ai créée en parfaite symbiose collaborative avec R71 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/10/textes-choisis-anarchistes-de-ricardo-flores-magon-1874-1922.pdf

Résistance 71 qui en parfaite synchronicité publie ce jour, sur son blog, une : Petite histoire pour que tombe les chaînes de l’esclavage… (Ricardo Flores Magon) ► https://resistance71.wordpress.com/2022/01/12/petite-histoire-pour-que-tombe-les-chaines-de-lesclavage-ricardo-flores-magon/

Jo