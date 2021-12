À TOUS LES COnVIDIENS = PRIEZ POUR VOUS !

En attendant, NOUS, les hérétiques hermétiques à votre nouvelle religion du COVIDisme NOUS,on sème et on sèmera toujours…

Dévoué et intransigeant : le covidien ► https://lanuovabq.it/it/devoto-e-intransigente-e-il-covidiano

Article dégotté par RIEN – Traduit avec DeepL.com, complétée & enrichie par JBL1960

Une nouvelle « religion » est apparue, surtout dans le monde occidental, et avec elle un nombre incalculable de fervents croyants. Ce sont les Covidiens. Le covidien est vraiment un homme de foi. Il croit en la nouvelle trinité – Pandémie, Coronavirus et Vaccin tout-puissant – sans parvenir à une conclusion rationnelle, mais en partant d’une conviction très ferme. Apprenons à le connaître.

En mars 2020, un nouveau syndrome est apparu, pour la plupart des gens du moins, comme une surprise, une affection singulière dont les symptômes démontraient clairement, selon la clinique, qu’elle était sans précédent. C’était sans précédent. Elle a immédiatement révélé une charge mortelle, produisant un nombre incroyable de décès, qui a alarmé le monde entier, surtout lorsque les médias ont commencé à y consacrer tout leur espace de manière obsessionnelle, bombardant quotidiennement l’opinion publique.

Il a été baptisé Covid-19 et attribué à un virus jusqu’alors inconnu, qui a maintenant reçu le nom de Sars-CoV-2. Et qui semble s’être échappé de sa cage comme par magie.

Jusqu’à présent, rien de nouveau. Les faits sont connus de tous les habitants de la terre, sauf peut-être de certains Indiens de l’Amazonie profonde qui ne regardent pas la télévision, ou de certains Eskimos qui ont décidés de vivre en ermites.

Mais à la suite de cet événement, une nouvelle « religion » a vu le jour, surtout dans le monde occidental, et avec elle un nombre incalculable de fervents croyants. Ce sont les Covidiens.

Le Covidien est vraiment un homme de foi. Il croit en la nouvelle trinité – Pandémie, Coronavirus et Vaccin tout-puissant – sans parvenir à une conclusion rationnelle, mais en partant d’une conviction très ferme. Il ne croit pas, et n’ose pas penser, que ce syndrome puisse résulter de toute autre cause, ou de la somme d’autres causes. Ce serait considéré comme une hérésie.

Pour lui, il est certes louable d’empêcher les autopsies et la recherche des véritables raisons des décès, car personne ne doit remettre en cause le dogme. [NdJBL ► cf. les stats officielles du gouvernement italien du 24/03/2020 sur la mortalité et les comorbidités (PDF/5 pages) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf]



Le covidien croit tout ce que disent ses chefs religieux, même lorsqu’il a la preuve qu’ils mentent et malgré les contradictions évidentes dans lesquelles ils tombent continuellement lorsqu’ils disent une chose et son contraire dans un laps de temps très court. Peu importe : la foi est et doit être aveugle.

Le covidien croit en l’oracle de l’écouvillon, même si sa fiabilité est démentie non seulement par la notice du test, mais par son inventeur lui-même et par de nombreuses expertises ordonnées par divers tribunaux. Pourtant, pour un covidien, il semble normal qu’un tampon peu fiable serve de prétexte pour paralyser un pays, couler son économie et paralyser son système de santé. [NdJBL ► À DIFFUSER SANS PITIÉ ► DOSSIER SPÉCIAL PDF sur la FRAUDE aux TESTS RT PCR justifiant la DICTATURE SANITAIRE… Les Chiffres de la psychose SARS-CoV-2 : La Fraude des Tests RT PCR permet la mise en place de la Dictature Sanitaire – Version PDF N° 224 de 18 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf]



Le Covidien est un citoyen modèle : il porte régulièrement un masque et le met à ses enfants, y compris les plus jeunes, même s’il sait que ce n’est pas obligatoire pour eux et que cela peut même être nocif. Cependant, il observe avec zèle les préceptes de la nouvelle religion.

Le covidien se transforme en tortionnaire vigilant dans le lager de la « zone rouge » lorsque, avec la diligence d’un kapo, il appelle les Carabinieri s’il voit un mouvement étrange chez ses voisins dont il peut déduire le soupçon qu’ils laissent entrer un couple d’amis extérieurs au bloc d’appartements.

Le covidien est un croyant dévot, strict et obéissant : il conduit sa voiture avec un masque, même s’il est seul, et réprimande publiquement, à l’église ou au supermarché, le réprouvé qui ose descendre le masque sous son nez parce qu’il a du mal à respirer et veut de l’oxygène.

Le covidien ne parle pas aux négateurs, à leurs familles, à leurs collègues de travail. Le dialogue doit être exclu même entre le médecin covidien et le médecin négationniste.

Le covidien est un croyant de toute façon, il croit et n’a pas besoin de parler. Si la notice du vaccin indique qu’il s’agit d’une expérience, cela n’a aucune importance, estime-t-il. Si les entreprises pharmaceutiques sont exemptées de toute responsabilité en cas d’événements indésirables, tout comme les gouvernements, les médecins ou quiconque, peu importe, il continue à avoir une foi aveugle en ses chefs religieux.

Si on lui dit que le vaccin ne protège pas contre la contagion, il en fait de même pour lui. Si on lui dit que cela ne l’empêche pas de contracter le Covid-19, peu importe, pour lui c’est pareil : il l’attend, il le veut, il y aspire. Et il le veut, bien sûr, obligatoire pour tous. Ce qui compte, c’est de tout sacrifier, y compris la dignité personnelle, au nom du sacro-saint « intérêt collectif ». Penser autrement serait une hérésie.

Si les chiffres annuels des décès dus à diverses causes sont identiques ou similaires à la moyenne de toutes les années précédentes, le covidien est perplexe mais préfère ne pas voir, et ne veut pas savoir. Il ferme ses oreilles, car cela reviendrait à trahir sa nouvelle foi. Il nie les données, les justifie, les ignore, les cache, et répète sans cesse l’éjaculation qu’ils lui ont enseignée à la télévision : « Loué et remercié à chaque instant soit le Vaccin, notre nouveau sacrement ». Les images télévisées semblent implacables lorsqu’elles montrent le nombre d’infectés, de morts, d’hôpitaux pleins. Il n’est pas nécessaire de douter, ni de penser, ni de réfléchir : “ La pandémie existe ! ”



Les Covidiens sont des personnes de tous horizons, pauvres et riches, jeunes et vieux, illettrés et diplômés de l’université, intellectuels et scientifiques.

Le Covidien est assommé, asservi par la mort, ou plutôt, comme dirait saint Paul, par la peur de la mort, facteur qui caractérise l’existence humaine elle-même. Mais maintenant, à cause de ce facteur, le covidien est devenu mentalement bloqué. Sa raison est paralysée.



Les Covidiens sont des croyants irréprochables. Chacun d’entre nous peut les trouver parmi ses amis les plus proches, parmi ses parents, parmi ses connaissances, parmi ses collègues. Ce sont des gens sérieux et polis, et ils sont certainement intelligents. Mais par charité chrétienne, ou simplement pour les justifier, on pourrait dire qu’ils sont asymptomatiquement intelligents.

