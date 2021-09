Dernière chronique de RIEN ; Moment DONNÉ – Version PDF complétée et enrichie par mézigue + 1 INSTANTANÉ !

Nouvelle COMME-UNION des TWIX !…

Dernière chronique d’un RIEN, ou presque, PDF N° 358 de 4 pages ► moment DONNÉ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/09/derniere-chronique-de-rien-moment-donne-completee-par-jbl1960-le-19-09-21.pdf

POUR REFUSER D’ÊTRE QRCodés & Injectés !

Et nos enfants avec ► Coronafolie au Canada : Les personnes non-vaccinées âgées de 12 ans et plus ne seront plus autorisées à participer à aucune réunion privée à l’intérieur ► https://exoportail.com/coronafolie-au-canada-les-personnes-non-vaccinees-agees-de-12-ans-et-plus-ne-seront-plus-autorisees-a-participer-a-aucune-reunion-privee-a-linterieur/

Pour VIVRE & MOURIR DEBOUT !

16/09/21 ► RETOUR SUR LA MANIPULATION VIA DES SIMULATIONS AU COURS DE LA « PLANDEMIE » COVID par le Dre Nicole Delépine + 02/09/21 ► IL FAUT STOPPER LA PUB A LA VACCINATION CHEZ L’ENFANT INNOCENT DU SARS COV-2 ;

"Ci-joint la punition de Tom effectuée par mes soins car à aucun moment mon fils ne sera puni d'avoir le temps d'un court instant voulu respirer normalement" Signé par le père et la mère. Respect. 🙏#Résistance #DictatureSanitaire #MasqueObligatoire #Enfants #Ecole pic.twitter.com/gjCDad7ClT — Un être humain (@Un_EtreHumain) September 19, 2021

(R)APPEL À NE PLUS ENVOYER VOS ENFANTS&ADOS À L’ÉCOLE

ORGANISONS-NOUS AUTREMENT

TOUT SIMPLEMENT !…

POUR Y PARVENIR 2 TEXTES MAJEURS DE PAULO FREIRE À LIRE & POUR TRANSFORMER LA RÉALITÉ ;

Sinon, ce sera quoi la prochaine étape ?

À votre avis, puisque nous savons maintenant qu’ILS ne s’arrêteront jamais, si nous ne nous levons pas en masse, en nombre invincible pour STOPPER le CORONACIRCUS ?

La vaxxination des MOINS de 12 ans !

VACCINATION ENFANTS ET ADOS ► Si les adolescents âgés de 12 à 17 ans sont autorisés à se faire vacciner, la vaccination pour les enfants de moins de 12 ans est toujours sur la table des discussions ► https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2542344-vaccination-des-enfants-faut-il-vacciner-les-plus-jeunes/

SANG DÉCONNER ???

Pr Alain Fischer sur la vaccination pour les moins de 12 ans : « C’est un débat qui ne peut pas être tranché pour le moment » INFO BFM

Pour conclure, RIEN vient de m’adresser le tout nouveau et dernier TEST salivaire qu’il est recommandé de faire avant de lui adresser la parole ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/09/nouveau-test-salivaire-a-faire-avant-de-madresser-la-parole-de-rien-19-09-21.pdf – Alors ce qui est bien c’est que TOUT LE MONDE peut s’entrainer… Et pis surtout, y coûte RIEN celui-là et le résultat est aussi sûr et efficace que les vrais TESTS RT PCR ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf qui de toutes façons n’étaient pas initialement prévus pour cela non plus !…

D’après Mullis lui–même, le test PCR ne devrait pas être totalement, ne devrait jamais être utilisé comme “outil de diagnostic de maladies infectieuses”.

N’en déplaise à l’imMonde : Non, l’inventeur du test PCR n’a pas dit que sa méthode était inefficace pour détecter les virus – Le Monde, 07/10/2020 ;

Ben si, justement : “Les scientifiques sont en train de créer de sacrés dégâts au monde au nom de vouloir l’aider. Je n’ai aucun scrupule à

attaquer ma propre confraternité parce que j’en ai honte.” ► Kary Mullis (1944–2019), Inventeur de la Polymerase Chain Reaction (PCR), prix Nobel de chimie 1993 ; L’inventeur du test Kary Mullis en déconseillait l’usage thérapeutique, déjà qu’il s’était copieusement frotté et frictionné avec la mafia « scientifique » du VIH-SIDA et s’il savait que son invention servait à « dépister » des « positifs » à la maladie causée par le SARS-CoV-2, il rendrait sans doute son tablier…

Bon, il faut juste rappeler ici que Le Monde a reçu 4 millions d’€, sur 5 ans de la part de la Fondation Bill & Melinda Gates ► Page 11 de ce PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf

+ Dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Pour le coup, je rajoute rien, hein ? Car il est plus qu’évident maintenant que ce n’est pas le virus qu’ils veulent contrôler, ce qui d’ailleurs et pour le coup est impossible, mais NOUS ! Et c’est là que nous pouvons agir, juste en refusant, en leur disant ► NON ! Essayez-donc par vous-même, si vous ne me croyez pas !

