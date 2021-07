PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ : LETTRE MODÈLE CNAM/CPAM C/ LE REFUS DE COMMUNICATION DE DONNÉES PERSONNELLES ET MÉDICALES

TRACT-PDF N° 314 de JBL1960 APPEL À RÉSISTER & À COCRÉER ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/resistance-aux-nazillons-covidistes-la-liste-des-non-vaxxines-juillet-2021-1.pdf

#ONSELÈVE&ON(RÉ)AGIT !

Action urgente à faire : vous pouvez vous opposer à la violation de votre secret médical organisée par la CNIL ► https://exoportail.com/action-urgente-a-faire-vous-pouvez-vous-opposer-a-la-violation-de-votre-secret-medical-organisee-par-la-cnil/

PDF N° 315 de la LETTRE RÉPONSE TYPE pour la CNAM/CPAM établie par RÉACTION19 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/lettre-reponse-type-cpam-de-refus-donnees-source-reaction-19-via-jbl1960.pdf

Je me permets ce conseil cependant, plutôt que d’envoyer le courrier en RAR car la CNAM comme la CPAM n’ont plus d’accueil courriers, je vous conseille de l’envoyer en courrier suivi. Du fait notamment que, Michel Dakar qui a adressé une assignation par huissier au Directeur de la CNAM s’est vu répondre que M. Martin étant en télétravail, il lui était impossible de réceptionner cette assignation ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/dossier-pour-dire-non-a-linjection-transgenique-experimentale-jbl1960-juin-2021.pdf

+ D’INFOS DANS MA BIBLIOTHÈQUE PDF & DANS MON DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Puisque, sans surprise, le Conseil de Défense Scientifique (de mes 2 tiques) vient de préconiser de rendre OBLIGATOIRE la vaxxassination des soignants ► https://www.francesoir.fr/actualites-france/covid-19-le-conseil-scientifique-preconise-lobligation-vaccinale-des-soignants

Et alors que nous vous avons déjà donnés TOUTES LES PREUVES que cela est ILLÉGAL : Comment surseoir à la vaccination : Les clés pour défendre ses droits ► https://reseauinternational.net/comment-surseoir-a-la-vaccination-les-cles-pour-defendre-ses-droits-2/ ;

DE L’ILLÉGALITÉ DE L’INJECTION ANTICOVID et AUTRES ► DOSSIER PDF N° 120621 de 28 pages ► Pourquoi & Comment dire NON en masse à l’Injection Transgénique (OGM) Expérimentale contre le COVID-19 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/dossier-pour-dire-non-a-linjection-transgenique-experimentale-jbl1960-juin-2021.pdf

AGISSONS contre les ZAPPLATISVOLONTAIRES & NAZILLONS COVIDistes comme les patrons de boîte de nuit qui devraient réouvrir ce soir et qui pour inciter les jeunes à se faire vaxxassiner propose l’opération 1 vaxxination = 1 entrée offerte ► https://www.leparisien.fr/economie/reouverture-des-boites-de-nuit-loperation-une-vaccination-une-entree-offerte-debute-ce-vendredi-08-07-2021-Q3RYTKARWNEXJCBX5AHEQMGRUI.php

APPEL À BOYCOTT ! APPEL À DIRE NON ! APPEL À REFUSER LE CHANTAGE MORTIFÈRE !

Car en cas de problème, qui sera responsable ?

Toulon : décès d’un Varois vacciné au Pfizer, la famille porte plainte ► https://planetes360.fr/toulon-deces-dun-varois-vaccine-au-pfizer-la-famille-porte-plainte/

Question N° 4 : Au printemps 2020, bien des gouvernements dans le monde ont accordé l’immunité judiciaire aux labos fabricants de ces vaccins et les ont exonérés de toute responsabilité civile ou criminelle soit en invoquant des lois déjà existantes, soit en en faisant voter de nouvelles. La loi américaine sur la réponse à l’urgence publique (PREP), accorde l’immunité totale aux labos jusqu’à au moins 2024. La loi de licence de produit de l’UE fait de même et il y a des rapports de clauses confidentielles de responsabilité dans les contrats signés par l’UE avec les labos producteurs de ces vaccins. La Grande–Bretagne a même été plus loin, accordant l’immunité légale permanente au gouvernement et à tout fonctionnaire intervenant, pour tout dommage causé à un patient traité pour le COVID–19 ou “suspecté de l’avoir” ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/tract-pdf-5-questions-a-poser-a-ceux-qui-veulent-se-faire-inoculer-.pdf



Mais pire encore concernant la vaxxassination des enfants : Selon les chiffres officiels de l’Institut Paul Ehrlich, les enfants auraient trois fois plus de risques de mourir du vaccin que du Covid, qui est très rare chez les enfants. Malgré ces chiffres et les avertissements de divers experts du monde entier, les politiciens et les médias allemands encouragent énergiquement la vaccination la plus rapide possible des enfants ► https://reseauinternational.net/etude-sur-la-vaccination-des-enfants-les-effets-secondaires-graves-sont-dissimules/

En VOUS attendant, NOUS on sème…

