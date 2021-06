COVIDélire GÉNÉRAL = AYEZ PEUR D’UN VIRUS QUI A TUÉ 0.03% DE LA POPULATION MONDIALE !

PAS DU VACCIN QUI EN 4 MOIS A BLESSÉ &TUÉ PLUS QU’EN 15 ANS AUX USA…

Vous tenez absolument à jouer à la roulette vaccinale ?

Dernier Instantané de RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/roule.pdf

Cliquer pour accéder à roule.pdf

À retrouver dans CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN – BIBLIOTHÈQUE PDF & DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

À relier à ► BLACK OUT TOTAL PARTOUT SUR LES DÉCÈS APRÈS INJECTION ANTICOVID !

MAIS AVANT ÇA = RAPPELEZ-VOUS ;

Et vous voudriez les croire et leur faire confiance ?

LES PREUVES :

⇒ Martine Wonner : “un Rapport américain révèle qu’en l’espace de 4 mois (décembre 2020 à mars 2021) il y a eu autant de déclaration de décès post-vax que dans les 15 ans passés dans la pharmacovigilance du pays étudié” ► https://planetes360.fr/martine-wonner-un-rapport-americain-revele-quen-lespace-de-4-mois-decembre-2020-a-mars-2021-il-y-a-eu-autant-de-declaration-de-deces-post-vax-que-dans-les-15-ans-passes-dans-la-pharmacovigila/ ;

⇒ “La télévision US admet publiquement que l’Hydroxychloroquine fonctionne contre le sars-cov2 et que les emails de Fauci révèlent qu’il le savait, mais l’a sciemment décrédibilisée pendant 18 mois” ► https://planetes360.fr/la-television-us-admet-publiquement-que-lhydroxychloroquine-fonctionne-contre-le-sars-cov2-et-que-les-emails-de-fauci-revelent-quil-le-savait-mais-la-sciemment-decredibilis/

⇒ Blog du Dr. Gérard Maudrux ► De l’immunité collective ► https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/06/25/de-limmunite-collective/

On parle beaucoup de cette immunité collective, actuellement avancée pour justifier de vacciner tout le monde et pour culpabiliser les réfractaires. Comment cela marche ?

Pour survivre le virus doit se multiplier en permanence. Une fois qu’il a infecté un hôte, au bout d’un moment cet hôte le rejette (ou trépasse). Il faut donc qu’il saute d’un hôte à un autre, s’il ne peut le faire, sa descendance s’éteint, il n’y a plus d’épidémie. Pour changer d’hôte, il en faut un proche, et qui ne soit pas immunisé, naturellement ou par traitement. Si tout le monde est immunisé, ou presque, le virus n’arrive plus à se multiplier, ne trouvant plus de nouvel hôte, c’est l’immunité collective. À partir d’un certain nombre d’immunisés ou de non réceptifs, le virus n’arrive plus à trouver un nouvel hôte avant de s’éteindre.

Au début de l’épidémie, nos spécialistes estimaient que cette immunité collective serait atteinte si 50 à 60% des individus étaient immunisés. Comme il est courant pour ne pas dire constant que les experts se trompent toujours, aujourd’hui, les mêmes nous parlent de 80%, voire 90%, justifiant de vacciner tout le monde, y compris les enfants, bien que non concernés par cette maladie, 10 fois moins mortelle chez eux que la grippe saisonnière, pour laquelle on ne les vaccine pas.

Le problème est que cette immunité collective ne peut être atteinte, pour plusieurs raisons. La première est que l’immunité, notamment vaccinale, est moins durable qu’espéré. Le temps que tout le monde soit vacciné, les premiers sont peut-être à revacciner, cela devient une course sans fin.

La seconde, est que les coronavirus ont la fâcheuse habitude de muter en permanence, et un vaccin à cible trop étroite, comme ceux visant une seule protéine, celle qui mute le plus, est forcément un jour inefficace sur les générations suivantes de virus. Par ailleurs, il semble aussi que ce virus se comporte comme les bactéries, devenant résistantes aux antibiotiques. On vous explique qu’abuser des antibiotiques crée des souches de bactéries résistantes, et j’ai l’impression qu’il en est de même avec le virus et les vaccins, les virus devenant résistants plus on vaccine.

La troisième est qu’on est loin des 95-98% d’efficacité annoncés, il semble qu’on se rapproche des 65%. J’avais avancé ce chiffre il y a 2 mois avec l’exemple d’un pays isolé, le plus vacciné au monde, les Seychelles. Le pays faisait face à une nouvelle vague, 35% des cas survenant sur des sujets vaccinés. Ceci se confirme récemment dans d’autres pays très vaccinés, le Royaume Uni, avec une épidémie qui repart, avouant 20% de vaccinés dans les nouveaux cas, et encore plus récent, Israël, qui suit, avouant 40% de vaccinés dans les nouveaux cas.

La quatrième est que le vaccin n’empêche pas d’être contaminé, mais surtout de contaminer les autres, rendant cette immunité collective illusoire. Il y a quelques mois, c’était les complotistes qui le disaient, maintenant ce sont les autorités et tout le monde : le Ministre de la Santé, le directeur de la Santé, le Conseil d’État (“les vaccinés peuvent contribuer à la diffusion du virus”), Ameli, le Vidal, les faits. D’ailleurs, même vacciné, pour voyager, vous rendre à des manifestations, il vous faut un test, le vaccin étant insuffisant. Insuffisant pour protéger les autres, mais suffisant pour obtenir une immunité collective ? De qui se moque-t-on ?

Alors on nous explique que si le vaccin n’évite pas la contamination, il diminue les formes graves. Paroles en l’air, sans études le confirmant. Maintenant qu’on étudie les cas de contamination sous vaccins, rien n’est moins sûr selon les autorités anglaises, il semble même que cela soit le contraire. D’un côté on dit une chose, d’un autre on dit le contraire comme notre ministre de la santé devant le Conseil d’État concernant la gravité de la maladie chez les vaccinés. À confirmer ou infirmer, ce qui va être possible maintenant, les cas augmentant.

Comment atteindre cette immunité collective mettant fin à l’épidémie, quand 70% de la population est vaccinée et que 35% des vaccinés attrapent la Covid ? Cet objectif totalement utopique que l’on nous fait miroiter pour que l’on se vaccine, est magnifiquement illustré dans le nouveau cluster des Landes.

58 des 62 pensionnaires de l’Ehpad de Pontonx-sur-l’Adour étaient vaccinés, pourtant 21 d’entre eux sont positifs, soit 36%. Entre personnel et pensionnaires, plus de 75% étaient vaccinés, ce qui n’a en rien empêché le cluster.

Et là, haro sur l’aide-soignante qui aurait importé le virus. J’ai entendu le premier ministre affirmer que les virus entraient dans les établissements par les soignants, ce qui n’était pas acceptable. Et les familles ? Elles n’apportent rien ? Et si elle avait été vaccinée, que le virus était entré avec quelqu’un d’autre, bien que vaccinée, elle aurait sans doute été contaminée ! On va sans doute aussi lui mettre sur le dos le fait que les Landes, des 100 département français, est celui qui a le plus fort taux d’incidence, ceci explique peut-être cela. Si demain 100% du personnel et des pensionnaires sont vaccinés, l’entrée du virus par une visite, même vaccinée, va entraîner 35% de malades. Cet Ehpad démontre que même à 100% de vaccinés, l’immunité collective est un leurre. Soyons plus honnêtes et modestes, la vaccination freine la propagation, mais ne l’empêche pas.

Nos élites prennent prétextes de l’échec et de l’utopie de l’immunité collective pour accélérer, et forcer à vacciner, en mettant les échecs non sur le dos des vaccins ou de la Covid, mais des non vaccinés. Ils savent pourtant parfaitement depuis longtemps que l’objectif ne peut être atteint avec cette campagne de vaccination. Sinon comment justifier qu’il y a deux mois, l’Union Européenne commandait 1,8 milliards de doses de vaccins pour les 2 ans à venir ? Pour 450 millions d’habitants, cela fait 4 injections pour 100% de la population enfants compris. Ils savent très bien, mais ne le disent pas. Une fuite en avant sans savoir où on va.

Le pire est sans doute la vaccination des enfants. Ils n’ont rien à craindre de cette maladie, plus bénigne que la grippe saisonnière qui fait 10-15 décès par an, contre 1 pour la Covid. La seule justification, qui peut se discuter, est que s’ils ne sont pas vaccinés, on ne peut atteindre 80% d’immunité collective. Mais sachant que cette immunité collective s’avère de plus en plus une utopie, doit on poursuivre dans cette voie, avec un vaccin plus néfaste que la maladie ? Un vaccin, c’est fait pour soigner une population, pas pour la rendre malade. On commence à parler de milliers de myocardites chez les jeunes. On nous rassure en nous disant qu’elles sont régressives. Moi j’aimerai bien qu’on me dise dans quel état est à 50 ans, un cœur qui a fait une sévère myocardite à 18 ans, et si ce jeune, sportif de haut niveau, peut continuer un sport intensif sans danger. Quant aux maladies auto-immunes, on en reparlera dans un an ou deux.

Tout accident de vaccination chez un jeune, vacciné pour une maladie inoffensive, justifié par une utopie, est un crime. Même l’OMS recule en disant qu’il n’y a pas d’urgence à vacciner les enfants. « Les enfants et les adolescents ont tendance à avoir une maladie plus bénigne que les adultes, donc à moins qu’ils ne fassent partie d’un groupe à risque plus élevé de COVID-19 sévère, il est moins urgent de les vacciner que les personnes plus âgées, celles souffrant de maladies chroniques et les agents de santé. Plus de preuves sont nécessaires sur l’utilisation des différents vaccins COVID-19 chez les enfants pour pouvoir faire des recommandations générales sur la vaccination des enfants contre COVID-19. » On écoute l’OMS quand cela arrange, on ne l’écoute pas quand cela arrange.

Un vaccin sûr pour les personnes à risques, comme on l’a toujours fait depuis que les vaccins existent, oui, en fonction du rapport bénéfice/risque, mais toujours en fonction de ce rapport, pas de risque, pas de vaccin. Pour les autres, vaccins pour ceux qui le souhaitent, mais il y a d’autres alternatives thérapeutiques, la ville de Mexico, l’Inde, viennent d’en faire une démonstration pratique éclatante, non dans des revues scientifiques pour la masturbation de nos spécialistes, mais sur le terrain, sur des centaines de millions de personnes. Quant à l’immunité collective, regardons ce qui se passe dans les pays qui ont le plus vacciné, avant de continuer à en parler.

⇒ Bulletin Hebdo du Réseau Sentinelles de la semaine 24 de l’année 2021 du 7 au 13 juin 2021 ► https://www.sentiweb.fr/5333.pdf

⇒ La “4ème vague” qu’ils nous annoncent depuis des lustres ne sera pas comme ils le prétendent le résultat d’une “couverture vaccinale” insuffisante, mais un nouveau moyen de pression, un énième chantage pour tordre le bras à ceux qui refusent de se soumettre à cette insupportable propagande en faveur du poison transgénique expérimental… Leur feuille de route est on ne peut plus simple : PIQUER, PIQUER, PIQUER ! Pour cela ils ne reculent devant aucun mensonge et après le terrifiant variant britannique, c’est au tour du féroce variant indien (delta) d’être avancé comme épouvantail. Vous l’aurez cette 4ème vague, c’est certain… mais elle sera d’autant plus puissante que vous continuerez à vous faire infecter injecter ! OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/06/25/ils-nont-plus-que-le-mot-vaccin-a-la-bouche/



⇒ PREUVE SUPPLÉMENTAIRE QU’ILS SE FOUTENT BIEN DE NOTRE GOULE ► https://fr.sputniknews.com/france/202106221045766900-hopital-plus-de-1800-lits-fermes-ou-supprimes-en-3-mois-sinsurge-fo/

Voilà pourquoi c’est encore et toujours NON !

LEVONS NOUS EN MASSE & STOPPONS LES car clairement ILS NE S’ARRÊTERONT PAS !

JBL1960