BLACK OUT TOTAL PARTOUT SUR LES DÉCÈS APRÈS INJECTION ANTICOVID !

SPÉCIALE DÉDICACE À JULIEN PAIN (Journaliste à France Info) qui n’a trouvé AUCUN décès après vaccination nulle part !

À RELIER À ► France – COcoRONA-CIRCUS : Restons INCONTRÔLABLES et IMPRÉVISIBLES… + Preuves que les SCIENTIFRICS savaient pertinemment depuis le début ce qu’ils faisaient ce que nous confirme, par sa dernière chronique N° 305 de 4 pages le Presque Dr. T’Ché-RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/proteine-spike-les-scientifrics-savaient-par-rien-le-23-juin-2021-enrichie-par-jbl.pdf

POUR ACCÉLÉRER L’EFFONDREMENT DU NARRATIF DE LA PEUR

Bulletin Hebdo du Réseau Sentinelles de la semaine 24 de l’année 2021 du 7 au 13 juin 2021 ► https://www.sentiweb.fr/5333.pdf

N.B. : Page 2 le taux d’incidence des cas d’IRA dus au SARS-CoV-2 (COVID-19) vus en consultation de médecine générale a été estimé à 1 cas pour 100 000 habitants ! En Corse, par exemple sont à 0 depuis des semaines !…

Si malgré cela, vous continuez à croire la psychose à la coronavirose… Clairement on ne peut plus rien pour vous !

LES TÉMOIGNAGES DES DRAMES POST-VAXXINATION S’ACCUMULENT CHAQUE JOUR D’HEURE EN HEURE !

Les témoignages des drames post-vaccination s’accumulent chaque heure par le Dre Nicole Delépine le 22 juin 2021 VIA Le Nouveau Monde.ca – Riposte Laïque – Les Moutons Enragés

Dre Nicole Delépine sur JBL1960BLOG – Complétée & Enrichie par JBL

HALTE A LA VACCINATION COVID DES ENFANTS ! STOP DÉSINFORMATION MÉDIATIQUE

Un nouveau cri d’alarme !

En attendant que les médias fassent leur travail comme cela commence en Allemagne avec le journal Bild qui fait son mea culpa ou en Irlande où un grand journal titre sur les morts de la vaccination, combien faudra-t-il d’articles, de vidéos pour informer nos concitoyens de l’horreur de cette substance génique appelée vaccin, sans en avoir les caractéristiques, à l’intérêt nul pour les enfants qui ne risquent rien du covid et ne transmettent pas le virus, dont les risques sont loin d’être négligeables, en particulier cardiaques ?

Même l’agence du médicament français ANSM enquête sur le lien entre myocardites et thérapie génique. Quand on connait leur lenteur à la détente, il y a de quoi être inquiet…

La litanie quotidienne du frère ou du copain moqueur fier de se vacciner et mort six semaines plus tard, des personnalités qui ont vanté le pseudo-vaccin à la télé italienne américaine anglaise ou française qui disparaissent brutalement d’une crise cardiaque… Deux présentateurs de la télévision britannique, un espoir du tennis de 12 ans, un mannequin et une célèbre youtubeur handicapé féru de sport et suivi par 260.000 personnes qui avait fait la pub du vaccin il y a quelques semaines, meurent brutalement de crise cardiaque et même un footballeur de l’Inter de Milan, danois qui s’écroule sur le stade et s’en tire avec un défibrillateur. Quel sera son avenir sportif, et les assurances vont -elles l’indemniser à hauteur de ses pertes financières ? Ce jour une infirmière argentine meurt brutalement quelques jours après le vaccin et presque toujours le même scénario brutal.

Hasard ? Coincidence me dira-t-on ? Ça commence à faire beaucoup et s’additionne aux chiffres des agences comme le Vaers aux USA, l’EMA, l’ANSM, ou anglaise.

LA PROPAGANDE DE LA BBC MISE EN CAUSE

Le cri d’alerte du jour succédant aux appels de collègues américains en particulier est celui d’un groupe de médecins britanniques accusant la BBC de diffuser des déclarations simplistes et biaisées sur la vaccination des enfants (juin 17, 2021). Ils demandent à tous de diffuser largement leur lettre ouverte.

La UK Medical Freedom Alliance a envoyé cette lettre ouverte au Professeur Devi Sridhar concernant l’épisode de BBC Newsround (7 juin 2021) faisant la promotion de la vaccination Covid pour les enfants.

[Lien PDF de la lettre ouverte en anglais : https://childrenshealthdefense.eu/wp-content/uploads/60c886afa15a510c85059d51_UKMFA_Open_Letter_Devi_Sridhar.pdf]

La UK Medical Freedom Alliance a envoyé cette lettre de plainte au professeur Sridhar en réponse aux déclarations qu’elle a faites dans l’émission BBC Newsround, diffusée dans la plupart des écoles britanniques, qui comprenait plusieurs affirmations fausses ou trompeuses. Par exemple, les vaccins Covid-19 seraient sûrs à 100 %, les enfants devraient se faire vacciner pour protéger leurs parents et les avantages pour les enfants seraient supérieurs aux risques.

INVRAISEMBLABLE TRIPLE MENSONGE : les pseudo-vaccins sont dangereux, incapables d’empêcher les transmissions et les enfants ne transmettent pas le covid.

L’injection ne protègerait pas leurs parents, si même il était éthique de leur demander cela, mettre leur vie en péril pour un risque mineur de maladie pour leurs parents jeunes à risque infiniment faible de mourir du covid.

« Présenter un message aussi simplifié et biaisé est, à notre avis, profondément irresponsable, relève de la propagande et a un impact négatif sur le processus de consentement pleinement éclairé. Nous avons demandé au professeur Sridhar de retirer immédiatement l’intégralité de son message et de présenter des excuses publiques claires pour avoir déformé les faits relatifs aux problèmes de sécurité des vaccins Covid-19 chez les enfants. »

Veuillez partager cette lettre aussi largement que possible sur vos canaux de médias sociaux et avec les journalistes, les médias, les célébrités et autres.

Merci pour tous et en particulier les enfants.

Lettre ouverte de l’Alliance britannique pour la liberté médicale adressée à : Professeur Devi Sridhar concernant l’épisode de BBC Newsround (7 juin 2021) sur les vaccins anti-covid pour les enfants. “Nous aimerions partager avec vous notre lettre ouverte à la MHRA datée du 7 juin 2021 concernant les vaccins Covid-19 pour les enfants. Cette lettre est une réponse à votre récente apparition sur BBC Newsround, où vous avez fait plusieurs déclarations qui ne sont absolument pas soutenues par des preuves scientifiques. Les préoccupations sont principalement liées, mais pas limitées, aux points suivants : « Vous déclarez que l’avantage du vaccin pour les enfants serait qu’ils n’auraient alors « pas à s’inquiéter de Covid-19 ». Les enfants sont déjà dans une position où ils n’ont pas à s’inquiéter du Covid-19, car le risque pour eux est proche de zéro. Vous affirmez qu’un autre avantage serait qu’ils sont alors susceptibles de ne pas infecter leurs parents. Les enfants ne jouent pas un rôle majeur dans la transmission, et les essais réglementaires ne prouvent pas non plus que les vaccins empêchent la transmission. Il s’agit clairement d’une déclaration destinée à provoquer une réaction émotionnelle de culpabilité suivie d’un sentiment de devoir, et en tant que telle, il s’agit de propagande plutôt que de conseils factuels. Vous affirmez que le principal inconvénient du vaccin est qu’il s’agit d’une « autre injection dans votre bras ». Il s’agit d’une déformation grossière des risques connus et inconnus d’effets indésirables graves potentiels des vaccins Covid-19 pour les enfants. Nous sommes sûrs que vous savez que le CDC aux Etats-Unis a convoqué une réunion d’urgence, spécifiquement pour discuter des centaines de cas de myocardite survenus chez des jeunes après la vaccination Des effets potentiellement mortels et des décès ont été signalés chez de jeunes adultes et des enfants aux Etats-Unis et en Israël, ce à quoi vous ne faites pas du tout référence. Vous trouverez les références pertinentes à tous ces points dans notre lettre ouverte. Dans la situation actuelle, marquée par l’incertitude et la peur, le public se tourne vers les professionnels pour obtenir des conseils équilibrés. Présenter un message aussi simplifié et biaisé est, à notre avis, profondément irresponsable. Lorsqu’il s’adresse spécifiquement à un groupe d’enfants vulnérables, il est impardonnable. Nous notons que la version actuellement accessible de votre déclaration sur Newsround a déjà été expurgée, car vous avez initialement affirmé que le vaccin Pfizer-BioNTech était sûr à 100 %. Vous deviez être conscient que le fait de déclarer toute intervention médicale sûre à 100 % sape la crédibilité de quiconque. Modifier un article après qu’il a déjà été diffusé et visionné par un très grand nombre de personnes et d’enfants, sans explication ni excuses publiques, est très irrégulier. Le commentaire à la fin de la transcription écrite, se contentant de noter une correction, ne touchera pas la majorité du public qui a entendu et assimilé votre affirmation initiale. Nous vous demandons donc de retirer immédiatement l’intégralité de votre message et de présenter des excuses publiques claires pour avoir déformé les faits relatifs aux problèmes de sécurité des vaccins Covid-19 chez les enfants”. 14 juin 2021 « Nous demandons que votre rétractation et vos excuses soient diffusées aussi largement que votre message initial, et plus particulièrement à toutes les écoles où ce matériel a pu être montré à des enfants. Nous attendons une réponse confirmant que vous avez pris les mesures appropriées, ou justifiant les raisons pour lesquelles vous ne l’avez pas fait. Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Alliance britannique pour la liberté médicale http://www.ukmedfreedom.org Cc : BBC

Rt. Hon. Gavin Williamson – Secrétaire d’État à l’Education

Rt. Hon. Oliver Dowden – Secrétaire d’État au numérique, à la culture, aux médias et aux sports Shirley-Anne Somerville – Secrétaire d’État écossaise à l’éducation et aux compétences »

En conclusion

Les témoignages de drames post vaccination y compris chez des enfants s’accumulent chaque heure… Il suffit d’ouvrir Tweeter ou Telegram pour trouver une nouvelle histoire tragique de parents ayant perdu leur fils de 32 ans pour rien et qui veulent alerter sur les réseaux sociaux faute de pouvoir s’exprimer sur les grandes chaines de télévision.

Tous ceux qui participent à la désinformation auprès des enfants et de leurs familles porteront le poids de ces décès, mais aussi de ces enfants devenus invalides à vie, pour RIEN, pour soutenir inconsciemment le projet funeste de quelques milliardaires contre l’Humanité. Tous ceux qui par leur silence contribuent à l’accumulation de nouvelles victimes.

Les responsables commencent à être mis en cause comme le Dr Fauci dont le Sénat américain demande le licenciement dans une nouvelle conférence de presse. Nous y reviendrons, mais personne ne peut être sûr de son impunité. Tous les tyrans tombent un jour. Tâchons de limiter le nombre de victimes dans cette attente.

Nicole Delépine

Comme dhab ! Ne comptez pas sur les Merdias Mainstream French !

AUTRES APPELS À STOPPER NET L’EXTERMINATION PAR INJECTION ANTICOVID !

Le bilan élevé des pertes causées par les vaccins ARNm appelle une réponse urgente par F. William Engdahl publication initiale en français par Le Saker Francophone le 19/05/21 & sur Mondialisation.ca le 14/06/21 – R71 le 22/06/21 – OD ce 24/06/21 ;

“L’homme le plus intelligent du monde” analyse le programme de vaccination de l’élite mondiale – Source cv19.fr du 23 juin 2021 ► https://cv19.fr/2021/06/23/lhomme-le-plus-intelligent-du-monde-analyse-le-programme-de-vaccination-de-lelite-mondiale/ + Au moins 23276 morts suite à la vaccination Covid-19 – MàJ au 21 juin 2021 (pour Julien !) ► https://cv19.fr/2021/06/21/au-moins-23276-morts-suite-a-la-vaccination-covid-19/

EN FRANCE : RAPPEL des 13 étapes machiavéliques prévisibles dès mars 2020 par Ricardo himself ► https://www.laminutedericardo.com/LMDR/les-13-etapes-machiaveliques/

RAPPEL : Vaccins et consentement « éclairé » par le Dr. Gérard Maudrux ► https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/06/22/vaccins-et-consentement-eclaire/

And so on pour qui se donne la peine de chercher !

N’est-ce pas Julien ?

COMME NOUS NE SOMMES PAS MANIPULABLES : Vous trouverez toutes les preuves supplémentaires dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS que j’ai créée dès Mars 2020 et que je tiens à jour en temps réel ainsi que dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF qui contient toutes mes réalisations / créations au format PDF et les suppléments ad hoc et connexes (+ de 300) pour nous permettre dans cet ICI – IMMÉDIATEMENT et D’OÙ NOUS SOMMES de comprendre individuellement d’abord puis collectivement ensuite qu’il n’y a pas de solutions au sein de ce système étatico-capitaliste qui ne peut se maintenir que par le mensonge, la supercherie, la falsification à outrance mais surtout par notre maintien dans la division.

Tous ces documents sourcés et vérifiables pour comprendre qu’en nous mutualisant mais surtout en restant incontrôlables et imprévisibles nous pourrons inverser la réalité que Macron et son monde tentent de nous imposer à la schlague !

Et comme le précise R71 dans sa dernière analyse que je partage : Tout part de l’individu, de sa volonté de dire NON ! De penser et d’interagir avec ses semblables, s’unifiant pour ignorer la supercherie ambiante et agissant ensemble pour cette transformation décisive de la société en une entité organique symbiotique viable et durable, utilisant la complémentarité de notre diversité comme ciment social.



Car, tout le reste, comme nous avons coutume de le dire ici ou là, c’est comme pisser dans un violon !

C’est pourquoi, je vous recommande en priorité ces documents PDF pour être en capacité de dire NON et de s’y tenir sans céder à l’appel des bonimenteurs prêts à tout pour continuer le CoCORONA-CIRCUS et pire encore !…

PREUVES que VOTER c’est comme PISSER DANS UN VIOLON – PDF N° 99 de 25 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/05/pour-une-abstention-politique-active-et-empecher-les-mougeons-de-veauter-en-rond-compil-jbl1960-mai-2019.pdf

Voter : « Voter, c’est abdiquer ; nommer un ou plusieurs maîtres pour une période courte ou longue, c’est renoncer à sa propre souveraineté. Qu’il devienne monarque absolu, prince constitutionnel ou simplement mandataire muni d’une petite part de royauté, le candidat que vous portez au trône ou au fauteuil sera votre supérieur. Vous nommez des hommes qui sont au-dessus des lois, puisqu’ils se chargent de les rédiger et que leur mission est de vous faire obéir. » Élisée Reclus ► Lettre à Jean Grave, Le Révolté, 1885 ► http://www.homme-moderne.org/textes/classics/ereclus/jgrave.html

Nouvelle Version PDF N° 179 de 31 pages du texte original et intégral d’Élisée Reclus, paru en 1891 dans « La Révolte » : Évolution et Révolution d’Élisée Reclus ► Évolution et Révolution d’Élisée Reclus ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/elisee-reclus-evolution-et-revolution-de-1891-nouvelle-version-pdf-mai-2020.pdf

Version PDF N° 180 de 66 pages – juin 2020 : Élisée Reclus (1830 – 1905) Compilation de textes majeurs et Préfaces par ordre chronologique de publication ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/06/elisee-reclus-compilation-de-textes-et-prefaces-juin-2020.pdf Élisée Reclus (1830 – 1905) Compilation de textes majeurs et Préfaces par ordre chronologique de publication ►

Électeur, écoute par Sébastien Faure – Bureau anti-parlementaire 1919, réédition 1924 à la page 86 de ce PDF N° 58 de 98 pages des Écrits Choisis Anarchistes de Sébastien Faure ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/05/ecrits-choisis-anarchistes-sebastien-faure-mai-2018.pdf

Pour naviguer, en Père Peinard sur la grande mare des canards du roi de l’argot et du sabot : Le muselage universel, 1896 à la page 30 des Textes choisis anarchistes du Père Peinard – Émile Pouget (1860 – 1931) – PDF N° 69 de 57 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/07/textes-choisis-anarchistes-du-pc3a8re-peinard.pdf

PDF N° 173 de 8 pages ► Création JBL ► Les Maires informent la population française ► AVIS A LA POPULATION FRANÇAISE 13 MARS 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/avis-a-la-population-francaise-13-mars-2020.pdf

Finalement, le peuple connait son véritable pouvoir…

Celui de dire NON à l’instinct de mort de l’État et du capitalisme

OUI à la Vie & OUI à une société organique !

JBL1960