POUR DÉMASQUER LA MASCARADE DES MASQUES FACIAUX – DOSSIER PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ !

BAS LES MASQUES = ICI – IMMÉDIATEMENT !

Comme nous le disons depuis fort longtemps, les uns et les autres : La Vérité, toutes les vérités, libéreront les Peuples… Tous les peuples !

Pour agir comme des petits détonateurs supplémentaires et faire exploser les mensonges, la supercherie du COcoRONA-CIRCUS ce document PDF N° 306 de 34 pages de l’étude du Pr. Denis G. Rancourt (Août 2020) traduite par Guy Boulianne que je complète et enrichie ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/etude-denis-rancourt-sur-les-masques-faciaux-traduction-guy-boulianne-version-pdf-de-jbl-juin-2021.pdf

Cliquer pour accéder à etude-denis-rancourt-sur-les-masques-faciaux-traduction-guy-boulianne-version-pdf-de-jbl-juin-2021.pdf

Cette étude complète avait été synthétisée par le Pr. Rancourt dans ce document PDF que j’avais réalisé et publié en janvier 2021 : Version PDF N° 130121 de 28 pages de la remarquable synthèse du Pr. Denis Rancourt sur ce qu’on sait aujourd’hui SCIENTIFIQUEMENT sur le SRAS-CoV-2 et la « pandémie » COVID-19 associée ► À DIFFUSER SANS PITIÉ pour STOPPER IMMÉDIATEMENT la MASCARADE et l’imposture avant qu’elles ne nous enferment dans sa dictature technotronique eugéniste programmée ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/synthese-du-pr-denis-rancourt-sur-le-sras-cov-2-et-la-pandemie-cov19-associee-maj.pdf

La lecture de cette étude complète nous permettra ainsi de nous lever ENSEMBLE et de décider de ne plus jamais porter cette muselière qui ne sert absolument à rien et surtout pas à nous protéger des coronavirus et autres infections virales, comme cela est inscrit, ce que plus personne ne peut ignorer, sur les boites de masques chirurgicaux !

Et alors que l’OMS ICI préconiserait le maintien du port du masque facial des vaccinés comme des non vaccinés face au risque de déferlement du variant Delta ? L’Organisation Mafieuse de la Santé n’en est plus à un COVIDélire près !

Alors que les italiens mettent bas le masque en extérieur depuis ce matin… Enfin, presque : Le port du masque n’est donc plus obligatoire à l’extérieur en Italie depuis ce lundi : une mesure très attendue du Nord au Sud du pays balayé par une vague de chaleur avec des températures pouvant dépasser les 40° Celsius localement. Les Italiens doivent néanmoins avoir un masque sur eux et l’endosser dans les endroits où la distance d’un mètre entre les personnes ne peut être respectée ► https://www.lalsace.fr/sante/2021/06/28/covid-19-la-france-redoute-le-plafond-vaccinal-face-au-variant-delta

Nous savons bien, ici, que le port OBLIGATOIRE du masque n’est qu’un rituel de soumission, un rite de passage vers un Nouvel Ordre Mondial. Les tests, les masques et les vaccinations créent des dépendances qui rendent impossible une vie libre et autodéterminée. Quiconque ne participe pas sera marginalisé : pour les élites, cela a l’avantage que les têtus sont éliminés.

Et c’est bien le cas, car les vaxxinés volontaires livrent une guerre sans merci aux têtus réfractaires à LA vaccination anticovid : « Non-vaccinés récalcitrants : la patience a ses limites » – Caroline Fourest – Marianne – 25/06/21.

La nôtre aussi, pour rester polis !

Je repose la question posée par RIEN à la page 2 du PDF :

Imaginez qu’une équipe scientifique découvre un remède contre le cancer.

Que feraient les gouvernements du monde entier ?

L’offriraient–ils gratuitement OU vous forceraient–ils à le prendre ?

L’accepteriez–vous en échange d’un peu d’argent, de pâtisseries ?

Au lieu de chercher à développer l’Intelligence Artificielle il serait temps d’enrayer la stupidité naturelle !



C’est une p’tin de bonne question, non ?

REFUSER AUJOURD’HUI LE PORT DE LA MUSELIÈRE nous entrainera pour demain à REFUSER L’INJECTION MORTIFÈRE !

NON À L’INSTINCT DE MORT (État/Capitalisme)

OUI À LA VIE et à une Société ORGANIQUE !

JBL1960