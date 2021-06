Poème pour Vivre debout : Phœnix de Zénon – Version PDF de Jo, à diffuser sans pitié !

Phœnix

À toi l’Enfant qui grandiras dans ce probable monde futur,

Garde l’attention et la foi en ta petite voix intérieure :

Celle qui te dit avant les autres quel choix est le meilleur.

La vérité des foules est le plus grand danger pour l’individu.

Peu d’entre tes aînés, hélas, auront connu la liberté.

Mais nul ne pût imaginer quel enfer serait l’avenir

En bradant jour après jour notre intime souveraineté

À quelques tyrans décidés à faire de nous des souvenirs.

Les écrans étaient aux anciens une autre façon de se fuir ;

Ils sont au fil du temps devenus les barreaux de nos solitudes.

Ce projet était dès l’origine de nature à nous nuire :

L’espèce humaine est trop souvent victime de ses habitudes.

Tu aurais dû t’élever sur tes jambes jusqu’à tutoyer les étoiles,

Mais d’obscures forces ont voulu que tu demeures ventre à terre.

Il ne tient qu’à toi cependant d’oser déchirer le voile

Et tu connaîtras la condition Humaine pleine et entière.

Tu entonneras un chant créateur au sein de la marche funèbre.

Tu marcheras la tête haute loin des fourches caudines.

Tu seras ton propre éclaireur au plus profond des ténèbres

Et resteras indépendant de leur société anonyme.

Car il est un instinct de l’Homme que nul ne peut éteindre :

Celui de chercher l’amour, la communion, l’esprit et la joie.

Il n’est aucun bonheur ici-bas que l’on ne puisse étreindre,

La chute ou l’élévation est à chacun une question de choix.

Certains ont joué à une roulette russe à débit différé.

Que cela ne t’empêche ô grand jamais de vivre ni d’aimer.

Rien ne t’oblige à suivre le rythme de la course effrénée

À l’autodestruction globale depuis longtemps programmée.

Le nouvel ordre mondial est en déclin depuis qu’il est né.

L’incarnation t’a déjà enseigné qu’il faut savoir descendre

Jusqu’au fond de soi-même avant de renaître de ses cendres.

Contemple donc l’abîme et vois la grandeur de ta destinée.

Zénon, le 20 mai 2021

Phœnix en version PDF au format livre de 7 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/poeme-de-zenon-phoenix-20-mai-2021-pdf-de-jo-juin-21.pdf

Ce nouveau poème de Zénon à lire et à conter pour nous lever, ENSEMBLE, grands et petits pour VIVRE DEBOUT et cesser de (sur)vivre à genoux.

Dans cette page dédiée : Les Chroniques de Zénon ; Page ouverte comme on ouvre son cœur vous trouverez tous les textes, nouvelle, poèmes, instantanés et lien vers le tout premier roman de Zénon, en analyse et spécificité de mon blog, au format PDF.

+ Dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF et dans Chroniques du Presque Dr. T’Ché-RIEN que j’ajoute pour que nous cessions de nous diviser et permettre au contraire que plus personne ne soit contraint de se taire !

NOUS le devons à tous les Enfants de la Terre !

Car aujourd’hui si nous ne nous levons pas, TOUS ENSEMBLE, voilà ce qui arrivera aux enfants de France et de Navarre ;

Enfants innocents du Covid-19 : leur injecter des vaccins expérimentaux serait criminel – par le Dr. Gérard Delépine – avril 2021 – Source Réseau International ► https://reseauinternational.net/enfants-innocents-du-covid-19-leur-injecter-des-vaccins-experimentaux-serait-criminel/

Alors qu’Il serait illégal de rendre obligatoire une substance génique appelée “vaccin” anticovid – par le Dr. Nicole Delépine – mai 2021 Source Nouveau-Monde.ca ► https://nouveau-monde.ca/il-serait-illegal-de-rendre-obligatoire-une-substance-experimentale-genique-appelee-vaccin-anticovid/

Si nous ne NOUS levons pas, ILS ne s’arrêteront pas…

Donc, le moins que nous puissions faire aujourd’hui pour les arrêter, dans cet ICI – IMMÉDIATEMENT et surtout D’OÙ NOUS SOMMES est juste de conter ce poème au plus possible pour VIVRE DEBOUT et refuser de (sur)Vivre à genoux…

