Si nous ne NOUS levons pas, ILS ne s’arrêteront pas…

STOPPONS LA MASCARADE !

DÉMASQUONS-LES ! BAS LES MASQUES ! ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ-NOUS SOMMES !

À relier avec ► NOUVEL INSTANTANÉ DE RIEN pour faire foirer le PROJEEEET de Macron et son monde… : Macron : Je vous HAIS ! Compris ? ► LES RIENS & LES RIENNES : On s’en fout ! Tu n’auras pas notre haine ! Compris ? Version PDF N° 295 sur 1 page ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/05/je-vous-hais-compris-instantane-de-rien-du-30-mai-pagination-jbl-le-31-mai-2021.pdf

Nouvel Instantané de RIEN N° 296 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/snif-snif.pdf

Cliquer pour accéder à snif-snif.pdf

À retrouver dans Chroniques du Presque Dr. T’Ché-RIEN + BIBLIOTHÈQUE PDF + DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Car l’objectif de la mascarade, depuis le début, à toujours été ceci :

Masque OBLIGATOIRE comme rituel de soumission ► Vaccin OBLIGATOIRE pour mieux accepter le PASS SANITAIRE ► Puçage ► MindKontrol des survivants ► FIN DE PARTIE pour L’HUMANITÉ…

+ ces 3 PDFs MAJEURS que j’ai constitués pour ensemble mettre BAS les masques et ainsi STOPPER la MASCARADE ;

3 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf

2 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf

1 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf

C’est vraiment cela que vous voulez pour vous-même, vos enfants, vos petits-enfants ?

Royaume-Uni : Le projet de passeport vaccinal britannique est abandonné ► https://reseauinternational.net/le-projet-de-passeport-vaccinal-britannique-est-abandonne/

L’OMS et les États-Unis ne veulent pas de Passeport vaccinal : L’OMS a déconseillé l’utilisation d’un passeport vaccinal. La Maison-Blanche a assuré aux américain qu’ils n’auraient pas à montrer de passeport vaccinal pour voyager… Source BusinessTravel, mai 2021 ► https://www.businesstravel.fr/l-oms-et-les-etats-unis-ne-veulent-pas-de-passeport-vaccinal.html

Israël supprime son passeport vert car il semble débarrasser du COVID-19 ► https://actu.orange.fr/societe/videos/covid-19-israel-supprime-son-passeport-vert-CNT000001BqVtr.html

La Croix du Sud ► Capsule#52 – Ni fraude, ni dictature ► https://rumble.com/vhxle7-la-capsule-52-ni-fraude-ni-dictature.html

Sur la disparition du pass sanitaire au Royaume Uni, l’audit en Arizona sur la fraude électorale US et nombreuses infos sur l’origine et la propagation du virus… À DIFFUSER SANS PITIÉ !

Vous avez toutes les preuves, ici-même comme ailleurs, qu’il ne faut pas céder à l’injonction totalement parano à l’injection-par-anneau anticovid, dont la létalité mondiale n’est que de 0.03% maximum car cette injection expérimentale, qui n’a jamais été testé sur les humains, et dont les résultats ne seront connus qu’en 2022, 2023 et 2024, utilise un process dont personne, je dis bien personne, ne connait les effets à court, moyen et long terme !

Ci-dessous, process officiel et général pour créer un sérum, à la page 14 de ce PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/aux-convidiotes-de-la-terre-qui-attendent-le-vaccin-par-jbl1960.pdf

Preuve que tout le monde pouvait savoir que RIEN n’avait été respecté et raison pour laquelle les Labos ont demandé, et obtenu, de ne pas être responsables des effets secondaires indésirables et mortels que causent LEURS INJECTIONS !

Dernière information majeure sur le sujet : « La protéine Spike est elle-même toxique et dangereuse pour l’homme » déclare le Pr Bridle – « Nous avons fait une erreur ». Dans une interview récente avec la journaliste Alex Pierson, le professeur Byram Bridle, spécialiste en immunologie virale, déclare que ces nouvelles recherches et travaux l’ont mené à faire des découvertes importantes sur le virus et en particulier la protéine Spike. Cette protéine est celle qui a fait l’objet de nombreux travaux notamment sur les vaccins à ARN messagers. Dans le cadre de son interview, le professeur Bridle prend les devants pour expliquer les éléments de sa découverte ainsi que les conséquences notamment pour la vaccination en cours… Source France Soir du 2 juin 2021 ► https://www.francesoir.fr/societe-sante/nous-avons-fait-une-erreur-la-proteine-spike-est-elle-meme-toxique-et-dangereuse-pour

RAPPEL par RIEN : https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902 qui nous explique : probablement la meilleure étude que j’ai vu circuler sur le rôle délétère de cette protéine Spike ! Pour ceux qui consulteront cette étude jusqu’au bout. J’ai relu 3 fois cette étude j’en ai parlé avec deux amis biologistes…

“This conclusion suggests that vaccination-generated antibody and/or exogenous antibody against S protein not only protects the host from SARS-CoV-2 infectivity but also inhibits S protein-imposed endothelial injury. ”

Cette phrase est en effet totalement déconcertante. Nous avons été tous les 3 très surpris, car elle est à 180° de ce qui est dit dans l’article.

Nous pensons, comme c’est trop souvent le cas, qu’elle a été rajoutée à la demande d’un expert sous la coupe de l’industrie des vaccins pour ceux qui ne lisent que les résumés et les conclusions des articles publiés afin de gagner du temps. Car hélas c’est la plupart du temps la pratique !

Bien que l’article soit très technique pour un néophyte, il explique parfaitement bien les dégâts de cette protéine S. Dès lors comment conclure et en déduire que ces injections géniques expérimentales vont faire créer à notre corps un protéine S sans danger, alors que celle du virus sont un vrai danger ? Vous avez là un parfait exemple de manipulation de l’information et qui démontre une fois de plus à quel point les journaux scientifiques sont sous la coupe d’intérêts privés.

Moralité : toujours lire l’article dans sa totalité, matériel supplémentaire compris quand il y en a un.

LEVONS-NOUS POUR STOPPER L’INOCULATION FINALE ET MONDIALE EN COURS !

Sinon ils ne s’arrêteront jamais…

La vidéo censurée de la rédactrice en chef du magazine Wochenblick, Elsa Mittmannsgruber, fait le tour du monde : La vaccination est la vraie pandémie, 26/03/2021► https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/Elsa:9

À LIRE et À DIFFUSER SANS PITIÉ EN PRIORITÉ pour que TOUT S’ARRÊTE IMMÉDIATEMENT ;

TRACT-PDF N° 270321 Recto/Verso ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/stoppons-linoculation-mondiale-aux-vaccins-anti-covid.pdf

5 QUESTIONS À POSER à vos proches, aux membres de votre famille, qui veulent se faire inoculer contre le SRAS-CoV-2 (COVID-19) ► TRACT-PDF N° 230321 RECTO/VERSO de JBL1960, 23 mars 2021 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/tract-pdf-5-questions-a-poser-a-ceux-qui-veulent-se-faire-inoculer-.pdf

NOUVELLES PREUVES PDF N° 245 de 27 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/nouvelles-preuves-pour-refuser-la-vaccination-anti-covid-par-jbl1960.pdf

NOUVEAU DOSSIER PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ du CorbettReport du 16 janvier 2021 sur le Sars-CoV-2, COVID, vaccination et BIOSÉCURITÉ ► PDF N° 237 de 16 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/corbettreport-covid-et-vaccination-biosecurite-traduction-r71-pagination-jbl.pdf

DOSSIER PDF N° 130121 de 28 PAGES ► À DIFFUSER SANS PITIÉ ► Version PDF de la Synthèse du Pr. Denis Rancourt sur le SRARS-CoV-2 et la pandémie CoV19 associée – À DIFFUSER SANS PITIÉ ! ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/synthese-du-pr-denis-rancourt-sur-le-sras-cov-2-et-la-pandemie-cov19-associee-maj.pdf – Source Research Gate/Dr. Denis Rancourt – URL de l’article source en français ► https://lesakerfrancophone.fr/mise-a-jour-des-donnees-scientifiques-recentes-concernant-la-politique-covid-19 VIA Résistance71 ► LOCK DOWN/REVERROUILLAGE PLANÉTAIRE IMMINENT !

DOSSIER SPÉCIAL PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ► Les Chiffres de la psychose SARS-CoV-2 : La Fraude des Tests RT PCR permet la mise en place de la Dictature Sanitaire – Version PDF N° 224 de 18 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf

Pour remonter aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée : For Murder By Decree À Meurtre Par Décret, dossier constitué par JBL1960 au format PDF N° 230 de 115 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/for-murder-by-decree-a-meurtre-par-decret-dossier-constitue-par-jbl1960-en-dec-2020.pdf

DOCUMENT PDF IMPORTANT – 23/11/2020 Attention danger ! Note grand public sur les vaccins OGM (CRIIGEN – PDF) ► Note d’expertise pour le grand public sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM (version PDF) – Dr Christian Velot ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/2020-09_note-dexpertise-vaccins-gm_c.velot-02_traite-02.pdf

STOPPONS LES DÉLIRES TECHNOTRONIQUES – Septembre 2020 par Jo Busta Lally – Version PDF N° 204 de 48 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/09/stoppons-les-delires-technotroniques-sept20.pdf



Août 2020 ► Aux ConVidiot(e)s de la Terre qui attendent LE vaccin, par JBL1960 (PDF de 19 pages) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/aux-convidiotes-de-la-terre-qui-attendent-le-vaccin-par-jbl1960.pdf

Depuis juillet 2020 sur l’inefficacité des masques et la dangerosité de son port prolongé PARTOUT PARTOUSTES ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/analyse-masque-virus_tract.pdf

PDF N° 185 de 33 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf

PDF N° 178 de 19 pages : Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN – Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf

Mai 2020 ► Le Dossier Rockefeller / THE ROCKEFELLER’S FILES par Gary Allen, 1976 – Version PDF N° 177 de 30 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf

DOSSIER SPÉCIAL par JBL1960 N° 176B de 159 pages : Expérience d’Ingénierie Sociale Planétaire en cours au Coronavirus, CoV19 de JBL1960, MàJ Mai 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf

Première version N° 176 de 125 pages : Dossier Spécial Coronavirus/CoV19 de Jo Busta Lally, Avril 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/dossier-special-cov19-de-jbl1960-avril-2020.pdf

Car ici, sur ce blog, bien avant que la psychose à la coronavirose pour la vaccinose soit déclenchée par le Macronavirose, nous avions annoncé/dénoncé le POT-AUX-ROSES ► Xochipelli ; Protocoles de plantes médicinales pour les grippes, Coronavirus et autres SARS, 23/02/20 + Los Cantos de Xochi, au format PDF (N° 107 de 50 pages) ► Los Cantos de Xochi ► Aux Armes d’Instructions Massives !

Puisque la vie sur Terre n’est qu’un passage, sur ce passage, semons la VIE et non la mort qui de toutes façons arrivera tôt ou tard.

Aussi, semons les graines d’un futur simple et non compliqué et en vous attendant, NOUS, on sème…



