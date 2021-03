Vie-d’Ange, VIE-danger par des vidangeurs promis aux vidanges de l’enfer, Chronique de RIEN + chiffres de l’AP-HM du 25/03/21

+ INSTANTANÉ DU JOUR, Poésie, offert par RIEN aux RIENS ET RIENNES que NOUS sommes ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/poecc81sie.pdf

« Je suis ambitieuse pour l’humanité ; moi je voudrais que tout le monde fût artiste, assez poète pour que la vanité humaine disparût. »

Louise Michel – 1830-1905

Nouvelle Chronique du Presque Dr. T’Ché-RIEN du 25 mars 2021, que je complète et enrichie, en version PDF N° 260 de 8 pages ;

VIDANGE de VIE-d’ANGE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/vidange-de-vie-dange-chronique-de-rien-25-mars-2021-par-jbl.pdf

Cliquer pour accéder à vidange-de-vie-dange-chronique-de-rien-25-mars-2021-par-jbl.pdf

BULLETIN D’INFORMATION & DÉCRYPTAGE COVID-19 AP-HM du 25/03/21

Voilà, la réalité des chiffres, alors que chaque jour on vous terrorise avec le nombre de cas COVID+ qui exploseraient, alors que ce ne sont que des résultats de TEST RT PCR qui sont reconnus FAUX pour justifier toutes les mesures totalitaires de reconfinement, couvre-feux, mais aussi, de refus de soins pour vous obliger à vous faire inoculer par des pathogènes synthétiques EXPÉRIMENTAUX !

Alors même que ; L’OMS confirme que le test Covid-19 PCR est invalide, les estimations de « cas positifs » sont sans fondement. Le confinement n’a aucune base scientifique ► Par le Pr. Michel Chossudovsky pour Mondialisation.ca, le 21 mars 2021 – Cet article a été publié initialement en anglais : The WHO Confirms that the Covid-19 PCR Test is Flawed : Estimates of “Positive Cases” are Meaningless. The Lockdown Has No Scientific Basis, le 19 mars 2021.

Concernant l’épidémie de faux positifs aux Tests ► Les Chiffres de la psychose SARS-CoV-2 : La Fraude des Tests RT PCR permet la mise en place de la Dictature Sanitaire – Version PDF N° 224 de 18 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf ;

Covid : Ivermectine supérieure au vaccin, par le Dr. Gérard Maudrux, 25 mars 2021 ► https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/03/25/covid-ivermectine-superieure-au-vaccin/

Version TRACT-PDF N° 230321 RECTO/VERSO de JBL1960, 23 mars 2021 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/tract-pdf-5-questions-a-poser-a-ceux-qui-veulent-se-faire-inoculer-.pdf

Nouvelles preuves documentaires pour refuser la vaccination anti-COVID, par JBL1960, 21 février 2021 – PDF N° 245 de 27 pages► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/nouvelles-preuves-pour-refuser-la-vaccination-anti-covid-par-jbl1960.pdf

Cliquez sur l’image pour (re)visionner le documentaire d’Olivier Probst : Le Crime Parfait ► 1984, AU MEILLEUR DE L’IMMONDE ► https://1984aumeilleurdelimmonde.blogspot.com/2021/03/vaccination-covid-1984-le-crime-parfait.html

L’excellente synthèse d’Olivier Probst que je vous ai déjà proposée à voir dès le 4 janvier 2021 et très complémentaire à HOLD-UP et MAL-TRAITÉS : VACCINATION COVID19 – Le Crime Parfait d’Olivier Probst ► https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Vaccination-Covid19,-Le-Crime-Parfait-par-Olivier-Probst/2d646a7a7c4fbb48f496271dd3800d6d7d5af005/e71b90 a été mise à jour et enrichie et est à partager sans modération, comme nous le rappelle ce jour Olivier Demeulenaere.

Il ne s’agit pas d’un confinement, mais de cinquante nuances de mesures qui tiennent compte de la situation épidémique ; Véran qui annonce 118% d’occupation des lits de Réa en Île de France en faisant référence aux 50 nuances de… Sputnik News 26/03/21

ET DONC ?

RECONFINEMENT GÉNÉRAL ► OBLIGATION VACCINALE ► PASS SANITAIRE ► FIN DE PARTIE POUR L’HUMANITÉ ?

OU PAS ?



C’est entre nos mains… Depuis le début !

Suffit juste de leur dire NON et tout s’arrête…

JBL1960