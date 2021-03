AUX PEUPLES RABAISSÉS AU RANG DE COBAYES ! MàJ à 16H10MN avec version TRACT-PDF

LEVONS-NOUS, ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS SOMMES !

Ils sont très peu (0.001%) ► NOUS SOMMES NOMBREUX (99.999%)

Et 10 à 15% d’entre nous DEBOUT – CONSCIENTS – ÉVEILLÉS est TOUT ce dont NOUS avons besoin = Et c’est FIN de PARTIE pour l’OLIGARCHIE !

AU PEUPLE DE FRANCE, et de NAVARRE, RABAISSÉ au RANG de COBAYES ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/coq-ou-chapon.pdf

Macron a presque réussi à transformer le COQ gaulois en CHAPON !…

Dernier Instantané de RIEN à relier à ► Vie-d’Ange, VIE-danger par des vidangeurs promis aux vidanges de l’enfer, Chronique de RIEN + chiffres de l’AP-HM du 25/03/21

Et à retrouver dans ► CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN

ALLEZ-VOUS LES LAISSER VOUS RECONFINER SANS RÉAGIR !…

Voici les dernière preuves documentaires pour vous/NOUS permettre de se LEVER et de REFUSER de CONSENTIR à notre propre EXTERMINATION en cours ;

ALLEZ-VOUS LES LAISSER VOUS PIQUOUZER / INOCULER

5 QUESTIONS À POSER à vos proches, aux membres de votre famille, qui veulent se faire inoculer contre le SRAS-CoV-2 (COVID-19) ► Version TRACT-PDF N° 230321 RECTO/VERSO de JBL1960, 23 mars 2021 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/tract-pdf-5-questions-a-poser-a-ceux-qui-veulent-se-faire-inoculer-.pdf

Sais-tu que nous n’avons jamais créé de vaccins à succès contre n’importe lequel des coronavirus ? Sais-tu que cela prend en général entre 5 et 10 ans pour développer un vaccin complètement ? Sais-tu que les “vaccins” COVID sont basés sur une nouvelle technologie qui n’a jamais été approuvée pour être utiliser sur les humains auparavant ? Sais-tu que les laboratoires pharmaceutiques qui produisent ces vaccins ne peuvent pas être attaqués en justice si leurs vaccins endommagent ou tuent quelqu’un ? Sais-tu que 99,8% des gens atteints survivent au COVID-19 ?

La seule question qui est alors importante est la suivante : au vu de ces données, veux-tu vraiment, as-tu vraiment BESOIN de prendre ce risque ?

⇒ Sachant qu’à ce jour ; Au moins 7330 morts suite à la vaccination Covid-19 (maj) 21/03/21 ► https://cv19.fr/2021/03/21/au-moins-7019-morts-suite-a-la-vaccination-covid-19/

⇒ Preuve que les Vaccins à ARN et Recombinants adénovirus sont des FAUX vaccins – Anonyme, 27 mars 2021 VIA R71 ► https://resistance71.wordpress.com/2021/03/27/quelques-infos-supplementaires-sur-les-vaccins-arnm/

⇒ Lettre de réponse à la convocation pour se faire vacciner – Source ► T65 sur Les Moutons Enragés ► https://lesmoutonsenrages.fr/2021/03/27/lettre-a-diffuser/ que je complète et enrichie avec toutes les données ad hoc et connexes en notre possession ;

Madame, Monsieur,

J’ai bien reçu l’invitation pour recevoir un vaccin ARNm contre le SRAS-CoV-2 et vous en remercie.

Avant de prendre une quelconque décision y étant relative j’aimerais que vous m’informiez (1) en me répondant par écrit (2) sur les points suivants qui me semblent fondamentaux :

1- Me donner la liste complète des ingrédients des vaccins mis en circulation actuellement dans notre pays ;

2- Me certifier que le vaccin que vous projetez de m’injecter ne contient pas de MRC5 (des cellules de fœtus avortés ou traces d’ADN humains), ce qui irait à l’encontre de mes convictions religieuses ;

3- Me certifier qu’il n’y a aucun risque de réactions iatrogènes ;

4- M’informer de toutes les contre-indications et de tous les effets secondaires potentiels, réparables ou irréparables, à court, moyen et long termes ;

5- Me certifier de façon sans équivoque et de bonne foi, dans le respect de l’article 13 de la Convention d’Oviedo (LEGIFRANCE, PDF) (3), que cette technologie n’a pas le potentiel de modifier l’ADN humain grâce à ce que l’on appelle la transcriptase inverse, qui permet explicitement le transfert d’informations de l’ARNm à l’ADN

6- Me certifier que ce vaccin ne contient pas d’inserts du virus VIH

7- Me certifier que le vaccin ne contient pas de puce ’Identification par Radiofréquence (Rfid) ou de nano technologie se présentant sous une forme quelconque

8- Me certifier que tous les paramètres médicaux concernant les essais et les études requis ont été satisfaits ;

9- Me préciser quels sont les autres traitements possibles pour lutter contre le SRAS-CoV-2 en détaillant les avantages et les inconvénients de chaque traitement, au sens de l’article 2 du Code de Nuremberg (4).

De plus, je vous prie de bien vouloir me répondre simplement, par oui ou par non, aux questions suivantes :

1. Si je me fais vacciner, puis-je arrêter de porter un masque ?

2. Si je me fais vacciner, puis-je arrêter la distanciation sociale ?

3. Si je me fais vacciner, dois-je encore respecter le couvre-feu ?

4. Si mes parents, mes grands-parents et moi-même sommes tous vaccinés, pouvons-nous nous étreindre à nouveau ?

5. Si je me fais vacciner, serai-je résistant à la Covid et à ses nombreux variants et pour combien de temps ?

6. Si je me fais vacciner, est-ce que j’éviterai les formes graves avec hospitalisation, ainsi que la mort ?

7. Si je me fais vacciner, serai-je contagieux pour les autres ?

8. Si j’éprouve une réaction indésirable grave, des effets à long terme (encore inconnus) entraînant même la mort, serai-je (ou ma famille) indemnisé ?

D’autre part, outre vos réponses, je compte m’informer de façon contradictoire par les indications données par les laboratoires et les experts officiels du Gouvernement, mais aussi par des scientifiques indépendants et des témoignages de personnes ayant déjà été vaccinées : ce n’est que lorsque j’aurai recueilli toutes ces informations que je serai à même de vous remettre mon consentement libre et éclairé (5), après avoir évalué objectivement la balance bénéfice/risque. (BB/R PFIZER/BIONTECH)



Le cas échéant, je reviendrai vers vous, en ayant éventuellement sélectionné le vaccin qui me conviendrait le mieux.

Je suis en parfaite santé et n’ai nullement l’intention de voyager, ce qui me permet de prendre un peu de recul afin de prendre une décision réfléchie et responsable, ayant toujours en mémoire le serment d’Hippocrate qui reste la pierre fondatrice de notre médecine : « primum non nocere ».

Recevez, Madame, Monsieur, l’assurance de ma meilleure considération.

______

Références légales :

(1) J’informerai correctement les personnes qui font appel à mes soins. Serment d’Hippocrate, version adaptée par le Conseil national de l’Ordre des médecins de Belgique (juillet 2011)

(2) Loi du 22 août 2002 relative aux Droits du patient– article 7 §2 :

La communication avec le patient se déroule dans une langue claire. Le patient peut demander que les informations soient confirmées par écrit.

MàJ à 16H10MN

Avec le format TRACT-PDF N° 270321 sur 2 pages de la LETTRE-RÉPONSE ci-dessus que je viens de réaliser ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/stoppons-linoculation-mondiale-aux-vaccins-anti-covid.pdf

⇒ Exiger de tous les vaccinateurs qui veulent TOUSTES NOUS inoculer sévissant dans les VACCINODRONES, CABINETS MÉDICAUX, HÔPITAUX, EHPAD, INFIRMIER-E-S, DENTISTES, VÉTÉRINAIRES, POMPIERS, MILITAIRES la SIGNATURE de la Déclaration d’Engagement de Responsabilité Civile et Pénale POUR l’administration des vaccins dans le cadre de la COVID19 rédigé par Me Carlo Brusa de REACTION19 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/declaration-engagement-de-responsabilite-civile-et-penale-vaccins-anti-covid-source-reaction19.pdf que j’ai mise au format PDF.

Document original du site REACTION19 ► https://reaction19.fr/wp-content/uploads/2020/12/De%CC%81claration-de-responsabilite%CC%81-civile-et-pe%CC%81nale-du-me%CC%81decin-1.pdf

Déclaration qui figure à la page 16 & 17 de ce PDF, que vous pouvez extraire et imprimer ou recopier en rajoutant le nom de tous les « vaccins » anti-covid expérimentaux concernés ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/nouvelles-preuves-pour-refuser-la-vaccination-anti-covid-par-jbl1960.pdf

⇒ BIBLIOTHÈQUE PDF ; Tous documents PDF ad hoc et connexes pour stopper la DICTATURE SANITAIRE et être en capacité de TOUT CHANGER, ENSEMBLE !

⇒ DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS pour mettre fin à la guerre contre l’Humanité !

SINON, SI VOUS LAISSEZ FAIRE MACRON & SON MONDE SANS RÉAGIR ► https://h16free.com/2021/03/26/68316-1984-en-2021-tout-se-met-en-place-pour-lenfer-dorwell

► https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/03/25/covid-ivermectine-superieure-au-vaccin/

► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/03/23/covidelire-suite-marie-paule-kieny-il-faudra-vacciner-les-enfants/

► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/03/24/christophe-barbier-revele-le-complot-covid/

► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/03/26/une-israelienne-lance-un-s-o-s-nous-sommes-emprisonnes-comme-des-rats-pour-une-experience/

► https://www.francesoir.fr/covid19-2020-2021-1-de-recherche-francaise-que-reste-t-il

L’heure du choix et le moment de vérité, c’est maintenant !

JE me RÉVOLTE, donc NOUS sommes…

JBL1960