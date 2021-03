NOUVELLES PREUVES POUR STOPPER LE COVIDISME EnMarche !

À mettre en lien avec ce billet ► POUR FAIRE FOIRER LE PROJEEEET TOTALITAIRE : Communiqué du Dr. Pascal Sacré et dernière chronique du Presque Dr. T’Ché-RIEN (PDF) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/je-nous-portons-la-plume-dans-la-plaie-de-rien-par-sa-rienne-de-coeur-27-fevrier-2021.pdf ;

Le PDF contient cette image comme preuve que si on ne fait RIEN et si on les laisse faire ; la 3ème vague de COVIDémence arrive !

Les informations, ci-dessous, sont également à mettre en lien avec cette analyse ► PDF DES STATS COVID-19 : du mythe aux statistiques, 9 février 2021 ► À DIFFUSER SANS PITIÉ… Et son PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/stats-covid.pdf d’un auteur anonyme, mis à notre disposition pour mettre bas les masques et, ensemble, mettre un terme à la DICTATURE SANITAIRE, immédiatement !

Il y a les petits mensonges, les gros mensonges et les statistiques !

BULLETIN D’INFORMATION – DÉCRYPTAGE : COVID-19 à L’AP-HM du 2 mars 2021

Voilà pourquoi nous pouvons refuser les reconfinements sans fin et éteindre les couvres-feux totalitaires !

Concernant le port de la muselière partout et partoustes, cette vidéo d’1MN07 en VOSTFR du 1er mars 2021, dans l’image, d’un médecin qui explique POURQUOI les masques chirurgicaux 3 plis qu’on nous oblige à porter SONT TOTALEMENT INEFFICACES ET DONC NE SERVENT À RIEN !

Alors qu’Olivier Variant affirme, lui : Plus on porte un masque, moins on oublie de le porter ; Non c’est pas une vanne, c’était hier soir à la téloche apparemment ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/03/03/veran-sur-le-masque-obligatoire-plus-on-porte-un-masque-moins-on-oublie-de-le-porter-sic/

+ VIDÉO de Silvano Trotta du 21/02/21 PREUVE QUE CE VIRUS EST MANUPORTÉ = Hé MANU, tu descends ?… Incluant La Minute de Ricardo sur l’étude allemande du port du masque en milieu scolaire avec les pourcentages !

+ EXTRAIT VIDÉO 9MN37 Louis Fouché et Carlo Brusa en lutte contre le masques obligatoires à l’école pour les enfants envers le coronavirus. Le docteur Louis Fouché du collectif REINFO COVID, et Maître Carlo Brusa de l’association Réaction 19 constate l’avancement des efforts fait dans la lutte contre les masques obligatoires pour les enfants à l’école, et ils discutent le travail en cours. Louis Fouché et Carlo Brusa essayent de sensibiliser les directeurs d’école, et constate d’ailleurs que certains le sont et que d’autres sont en voie de l’être pour de bon. Maître Carlo Brusa fait part du témoignage d’un enfant qui le remercie de ne plus avoir de masque obligatoire à porter à l’école.

N.B. : Les enfants de 0 à 19ans ne sont ni porteurs, ni vecteurs, ni transmetteurs ! VIDÉO du Dr. Fouché sur le sujet !

+ PREUVE PDF que l’obligation de porter un masque, dès l’âge de 6ans, n’est qu’un rituel de soumission vers le Nouvel Ordre Mondial ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf

Aujourd’hui encore, jour de Conseil de Défense Scientifique, en France, on nous menace d’un reconfinement strict alors que nous sommes déjà en régime de semi-liberté puisque sous COUVRE-FEU dès 18h, qui ne sert absolument qu’à aggraver les choses et à vous préparer à accepter le PASS SANITAIRE sans moufter pour pouvoir (RE) VIVRE normalement !…

Passeport vaccinal : l’UE avance, la France n’y coupera pas ► https://fr.sputniknews.com/france/202103021045295396-passeport-vaccinal-lue-avance-la-france-ny-coupera-pas/

…Enfin, presque, car il faudra poursuivre les gestes barrières et vous faire INOCULER, en masse, avec des pathogènes synthétiques expérimentaux ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/dossier-pdf-a-diffuser-sans-pitie-pour-refuser-les-vaccins-geniques-experimentaux-par-jbl1960-fev-2021.pdf

Il est vraiment sympa ce virus, hein ? Y nous lâche les arpions si on porte une muselière de 6H à 18 heures ! Car dès 18heures 01MN y nous saute à la gorge où que nous soyons ! Oui, jusque dans les chiottes !

En France et PARTOUT : Halte à la dictature sanitaire ! Boycott et désobéissance civile : L’heure de dire NON ! et de foutre tout ce bazar par dessus bord sonne. Boycott par quartier, par village, par voisinage, par commune. Associons-nous librement dans le boycott et la désobéissance civile pour aller plus loin. La dictature sanitaire et la répression étatique menée tambour battant sur fond de « crise sanitaire COVID 19 » fabriquée est un leurre, une PsyOp pour mettre en place et faire accepter la dictature technotronique en marche.

Solidarité, Union, Persévérance, Réflexion, Action, c’est en devenant S.U.P.R.A que nous vaincrons !

~ Résistance 71 ~

Dans tous les cas… On se fout de notre goule !

Aussi, OUVRONS-LA, LEVONS-NOUS & METTONS FIN AU CORONACIRCUS !

ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ NOUS SOMMES !

SINON c’est FIN de PARTIE pour l’Humanité !…

Et comme prévu !

