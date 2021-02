TRACT-PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ POUR STOPPER L’ÉPIDÉMIE DE COVIDémence+ !

1871-2021 ► Esprit communard de la Commune aux Gilets Jaunes !

À DIFFUSER/TRACTER/AFFICHER PARTOUT SANS PITIÉ !

Car si on les laisse faire sans réagir, vont s’asseoir sur le Code de Nuremberg ( INFO SOURCE DU 28/02/21 : Béchade sur Schwab – BusinessBourse) et la Convention d’Oviedo (ICI) et on va se faire inoculer en masse et pucer comme des bêtes de Somme !

À RELIER À MON BILLET D’HIER ► POUR FAIRE FOIRER LE PROJEEEET TOTALITAIRE : Communiqué du Dr. Pascal Sacré et dernière chronique du Presque Dr. T’Ché-RIEN (PDF) N° 247 de 7 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/je-nous-portons-la-plume-dans-la-plaie-de-rien-par-sa-rienne-de-coeur-27-fevrier-2021.pdf

À l’appel des Gilets Jaunes de Montreuil (93) – VIA Résistance71 ► https://resistance71.wordpress.com/2021/02/28/1871-2021-de-la-commune-aux-gilets-jaunes-tout-le-pouvoir-aux-ronds-points-appel-des-gilets-jaunes-de-montreuil-93/

Commune 1871 ~ 2021 ► Le 18 mars 2021, que vive la Commune, et vivent les Gilets Jaunes !!!

Février 2021 – Vidéo : Gilets Jaunes, le 18 mars on reprend les ronds-points !



Le 18 mars 2021 on réoccupe les ronds points ! Le 18 mars 2021, que vive la Commune, et vivent les Gilets Jaunes !!!

Le 17 novembre 2018, nous, les petits, les sans-droits, les premiers de corvée, enfilions un gilet jaune et occupions ronds-points, places, esplanades, rues… Avec, sur le dos, un seul mot : justice ! Décliné en justice sociale, justice fiscale, justice écologique, et, dans la tête, un espoir fou : la démocratie directe, par le peuple, et pour le peuple !

Depuis ce jour, une pluie de lois liberticides s’est abattue sur nous, visant à nous dépouiller de tous les moyens de défense devant l’absolutisme du pouvoir.

Le 18 mars 1871, les petits, les sans-droits, les premiers de corvée, prenaient les armes, dressaient des barricades, fraternisaient avec la troupe, se soulevaient, pour donner corps à leur rêve de… démocratie directe, par le peuple et pour le peuple ! Ils défendaient leurs canons, seuls garants de leur sécurité face à l’arbitraire et la scélératesse du pouvoir qui voulait les asservir. 1871-2021, même combat contre les États dits « d’urgence », qui désarment ou suppriment systématiquement les mouvements contestataires. Nous, Gilets Jaunes de Montreuil, toujours assoifé.es de justice, appelons tous.tes les Gilets Jaunes de l’Univers à rendre hommage à tous.tes les révolutionnaires d’hier et d’aujourd’hui, à commémorer les avancées humanistes du Conseil de la Commune de 1871, et à réitérer nos revendications de 2018, la principale restant la démocratie directe, par le peuple et pour le peuple ! Le 18 mars 2021, on reprendre nos ronds-points, nos places, nos esplanades, la rue ! On allume nos braseros, on fait la fête et on continue à lutter pour un monde meilleur !!!

FB Groupe des Gilets Jaunes de Montreuil (93) ► https://www.facebook.com/groups/1977916169181102/

Et pour que la Commune demeure !

Sinon ? C’est la COVIDémence à tous les étages !

Covidémence : masque imposé sur les plages de Somme !

Je suis à court de mèmes ! Con comme une enclume ? Pas suffisant. Con comme une bûche ? Trop canadien.

Ou alors… con comme une bête de somme ?

Une chose est sûre : le préfet de la Somme vient d’éclater les compteurs de la covidémence en décidant de rendre le masque obligatoire sur… les plages du département (source).

Et le fait que ce soit une femme, Muriel Nguyen, n’est peut-être pas une coïncidence.

L’hystérie est une réalité. Et quand elle s’exprime dans la covidémence, alors… il n’y a virtuellement plus de limite (autre exemple ici avec les règles de distance autour des écoles).

On rappellera simplement qu’au Crotoy par exemple, fin février, il fait 3 degrés à 8 h le matin et 10 degrés à midi.

Il est donc évident que les plages sont bondées ! Les photos le prouvent !

Merci monsieur le préfet.

Euh pardon.

Madame la préfète.

Source : Covidémence.com, le 27 février 2021 VIA Olivier Demeulenaere du 27 février 2021.

Image de 1962 intitulée « La vie en 2022 » montre des gens piégés dans des « capsules » Source de l’image Aube Digitale

Prouvons-leur que l’on ne cédera pas à la terreur PLANifiée une fois de plus et disons NON : ENSEMBLE en refusant ce rite de passage au Nouvel Ordre Mondial de la COVIDémence !!!



Incontrôlables & Imprévisibles !

