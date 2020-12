VIDÉOS + PDFS INDISPENSABLES POUR FAIRE FOIRER LA STRATÉGIE VACCINALE DE MACRON ET SON MONDE !

Image fournie par le presque Dr. T’Ché-Rien

Vidéo Audio Intégrale du Dr. Christian Velot : Président du Conseil Scientifique du CRIIGEN (Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le génie Génétique) fondé le 1er juin 1999 – Grâce à Volti du site Les Moutons Enragés et l’un de ses intervenants régulier : ConscienceU12.

Vidéo mise en ligne par La Chaine qui Pique (38:25 MN)

+ DOCUMENT PDF IMPORTANT – 23/11/2020 Attention danger ! Note grand public sur les vaccins OGM (CRIIGEN – PDF) ► Note d’expertise pour le grand public sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM (version PDF) – Dr Christian Velot ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/2020-09_note-dexpertise-vaccins-gm_c.velot-02_traite-02.pdf



À lire, en complément, de la Haute Autorité de Santé, du Collège de la Médecine Générale et du Collège Académique du 3 décembre 2020 ► reco425_reponse_prevention_cd_2020_12_03_v1_2_mel

VIDÉO : Marc Menant réfute (preuves à l’appui) l’efficacité de tous les vaccins et se fait traiter de « complotiste » – 18 décembre 2020

INÉDIT ► pour faire FOIRER la stratégie vaccinale du gouvernement-qui-ment, en appui de l’article du Dr. Nicole Delépine, transmis par le presque Dr. T’Ché-Rien et en analyse, au format PDF N° 227 de 7 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/quelques-pistes-pour-faire-foirer-le-coup-de-force-sanitaire-de-castex-.pdf ► Suite au format TRACT-PDF d’hier ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/alerte-info-cruciale-a-diffuser-sans-pitie-sur-la-vaccination-obligatoire.pdf

« La vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire, le Président de la République s’y est engagé, le Premier Ministre également, j’ai eu l’occasion de le dire : le vaccin contre le coronavirus ne sera pas obligatoire ni pour prendre un transport en commun ni pour entrer dans un restaurant et évidemment pour aller travailler »

C’est dans le 20 Heures de TF1 de ce mardi 22 décembre 2020 que le ministre de la Santé Olivier Véran a prononcé ces mots, faisant semblant de ne pas reculer. « De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’une mauvaise polémique qui est née d’un tweet de la responsable du Front national ce matin à propos d’un projet de loi qui est un projet de loi qui répond à une demande des parlementaires. »

Comme si les parlementaires, ces godillots, avaient quelque chose à dire en terme d’exécutif ! Source Oliver Demeulenaere ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/12/22/veran-renonce-a-la-vaccination-obligatoire-et-au-texte-scelerat-de-castex/

Sauf que dans l’AVANT-PROJET de LOI tout était très clairement écrit ► https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3714_projet-loi.pdf

Les premiers vaccins contre le Covid-19 seront administrés dimanche en France, a annoncé lundi le gouvernement après le feu vert de l’Agence européenne du médicament au vaccin développé par l’américain Pfizer et l’allemand BioNTech. La stratégie française prévoit de vacciner en priorité les personnes âgées en Ehpad et les travailleurs de ces résidences présentant des facteurs de risque, soit environ 1 million de personnes – Source ► https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-386-deces-a-l-hopital-et-pres-de-12-000-nouveaux-cas-en-24-heures-20201222

La campagne de vaccination qui doit débuter dimanche pour « quelques dizaines » de résidents dans « deux ou trois » établissements pour personnes âgées, cible prioritaire de la première campagne vaccinale, a précisé mardi soir le ministre de la Santé Olivier Véran sur TF1 ► https://www.francesoir.fr/actualites-france/la-france-autorise-certains-retours-du-royaume-uni-partir-de-mercredi-avec-un-test

Oliver Véran : Dimanche (27 décembre), nous commencerons à vacciner en France. Les plus vulnérables d’entre nous d’abord, après examen médical, information et recueil du consentement. Un démarrage en douceur, soucieux de la sécurité de tous et respectueux de nos engagements éthiques.

NOUVEAU À DIFFUSER SANS PITIÉ : Déclaration d’engagement de Responsabilité Civile et Pénale des médecins, document rédigé par Me Carlo Brusa de RÉACTION19 que j’ai mis au format PDF N° 228 sur 2 pages pour en permettre la diffusion la plus large possible ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/declaration-engagement-de-responsabilite-civile-et-penale-vaccins-anti-covid-source-reaction19.pdf ; Du fait notamment que certains médecins veulent être associé à la stratégie vaccinale du gouvernement ► Covid : les médecins généralistes veulent participer à la vaccination ! La campagne de vaccination contre le covid devrait débuter d’ici début 2021. Les médecins libéraux demandent d’être impliqués dans son organisation. Vacciner à domicile – Combattre la défiance face aux vaccins ► https://www.allodocteurs.fr/maladies/maladies-infectieuses-et-tropicales/coronavirus/covid-les-medecins-generalistes-veulent-participer-a-la-vaccination_30383.html



METTEZ LEUR DONC SOUS LE NEZ LA DÉCLARATION D’ENGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE ;

Rappelez-leur également l’autre scandale vaccinal : Hépatite B : les Coulisses d’un scandale vaccinal (18 octobre 2009) en France et dans le monde ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/hepatiteb.pdf + le scandale de l’aluminium (PDF 13 pages) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/le_scandale_aluminium.pdf

Et la preuve documentaire PDF de 69 pages : Conférence sur le CoV19 et ses vaccins d’août 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/conference_sur_covid-19_et_ses_vaccins_aout-2020.pdf

Dans tous les cas, si vous ou l’un de vos proches se fait inoculer, la technique éprouvée de Michel Dogna pour annihiler l’effet des vaccins ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-methode_du_cataplasme.pdf

VIDÉO du Pr Perronne : on veut m’abattre pour des raisons politiques non médicales – Source Ciel Voilé du 23/12/20

Supplément PDF du presque Dr. T’Ché-Rien inspiré par tout ce Grand Bazar ambiant ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/free.pdf

À corréler avec ce DOSSIER SPÉCIAL PDF sur la FRAUDE aux TESTS RT PCR justifiant la DICTATURE SANITAIRE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf

Tout est disponible, en lecture, téléchargement, impression, diffusion, partage LIBRES et GRATUITS dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF et dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS.

Car ils préparent les esprits à un 3ème reconfinement STRICT dès le 26 décembre : Il serait nécessaire sur un plan médical et sanitaire de reconfiner dès le 26 décembre, à l’image de beaucoup de nos voisins, pour remettre un couvercle sur le virus et pour repartir à la baisse du nombre des contaminations, a-t-il déclaré. On est en train de sortir du plateau élevé dans lequel on se trouvait depuis 15 jours, vers le haut et non pas vers le bas. Le pire est devant nous, a-t-il déploré. Le plus vite on sera (confiné), le plus vite on retrouvera une vie normale. Si on attend pour prendre cette mesure, on va repousser de deux ou trois mois le moment où l’on va recommencer à vivre normalement, a-t-il aussi expliqué ► https://www.lefigaro.fr/actualite-france/covid-19-un-professeur-de-l-hopital-de-garches-appelle-a-un-reconfinement-strict-des-le-26-decembre-20201222

Alors que dans le même temps, on tait cette information : Usine pharmaceutique en feu après une explosion – Liberty Times a rapporté que l’usine produit des API d’hydroxychloroquine et est le deuxième fournisseur mondial de matières premières HCQ. Une explosion dans une usine pharmaceutique de la ville de Taoyuan a fait deux blessés et provoqué un incendie en début d’après-midi, le 20 décembre. Des gens du district de Tamsui à New Taipei ont rapporté avoir entendu l’explosion massive peu après midi. Immédiatement après l’explosion, une épaisse fumée noire a pu être vue s’échapper de l’usine SCI Pharmtech ► https://taiwanenglishnews.com/pharmaceutical-factory-on-fire-after-explosion-2-injured/

Preuve qu’il n’y a pas de BIO-HAZARD !…

Nous avons démontré, nombreux, que tous leurs chiffres étaient faux et que le seul et unique objectif à toujours été la vaccination obligatoire et le passeport (santé) biométrique qui est la clé pour nous refermer la grille de contrôle planétaire du Nouvel Ordre Mondial sur la tronche !

Nous pouvons toujours dire NON au N.O.M. Et tout s’arrête !



Comme cette assignation à résidence permanente par (auto)confinement selon la Loi Martiale Médicale totalement illégale pour un Contrôle Planétaire Planifié !

C’est vraiment pas le moment de mollir. Sinon à fermer sa goule à tout jamais, ce qui pour ma part, est juste impossible…

