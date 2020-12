ALERTE ! IMAGE À DIFFUSER SANS PITIÉ + APPEL À SUBMERGER LES BOITES MAILS DES EHPAD DE FRANCE ET DE NAVARRE !

IMAGE À DIFFUSER SANS PITIÉ

Transmise par mail, merci infiniment à Jacques une petite sentinelle, j’ai juste rajouté un peu de luminosité à ce : Message d’Alerte Rapide Sanitaire ► MARS du 23/12/20 signé Jérôme Salomon aux : URGENCES, SAMU, ORL, Pneumologie, Réanimation, SMIT, Gériatrie, SSR, EHPAD !

APPEL À SUBMERGER LES BOITES MAILS DES EHPAD de France et de Navarre, tout simplement avec la déclaration d’engagement de Responsabilité Civile et Pénale POUR l’administration des vaccins dans le cadre de la COVID19 rédigé par Me Carlo Brusa de REACTION19 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/declaration-engagement-de-responsabilite-civile-et-penale-vaccins-anti-covid-source-reaction19.pdf que j’ai mise au format PDF.

Du site REACTION19 ► https://reaction19.fr/wp-content/uploads/2020/12/De%CC%81claration-de-responsabilite%CC%81-civile-et-pe%CC%81nale-du-me%CC%81decin-1.pdf

Et plus si vous le sentez !

C’est à relier avec mon dernier billet ► VIDÉOS + PDFS INDISPENSABLES POUR FAIRE FOIRER LA STRATÉGIE VACCINALE DE MACRON ET SON MONDE !

Preuve que Macron et son monde ne reculeront devant RIEN pour parachever l’Agenda Oligarchique de dépopulation pour ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité !

Mais surtout PREUVE que nous pouvons AGIR, ICI et MAINTENANT et surtout d’OÙ-NOUS SOMMES pour qu’enfin ça change et que ça bouge.

Ne festoyant pas, par choix, en ce jour de Noël, je nous souhaite cependant à TOUSTES de trouver la force d’accrocher un chiffon rouge à notre cœur comme nous y invite Résistance71

Quand de manière synchrone, sans concertation aucune, le Collectif Guerre de Classe nous adresse un Salut communier à TOUS(TES) !

Pour y parvenir retrouvez toutes les preuves documentaires dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF et/ou dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS, car c’est le MOMENT de CHOISIR !

CHOISISSONS NOUS ! CHOISISSONS LA VIE !

JBL1960