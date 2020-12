ALERTE INFO CRUCIALE À DIFFUSER SANS PITIÉ – TRACT-PDF !

POUR STOPPER NET LA DICTATURE SANITAIRE EN MARCHE !

Pierre Jovanovic, Aphadolie, France Soir, et même Le Figaro

Faut dire que Macron, comme promis (ICI) a sorti l’artillerie lourde et Brut(e) :

Le premier ministre Jean Castex a déposé ce 21 décembre un projet de loi qui affecterait la liberté et l’égalité si d’aventure ce projet était voté.

Quelques députés LREM, gênés sans doute par l’obscurantisme de ce projet, se sont empressés de préciser que cette loi n’avait pas été votée… Pour l’instant.

La loi déposée ce soir par Jean Castex permettrait de vous interdire si vous n’êtes pas vaccinés Covid de :

vous « déplacer »

« d’accéder à des moyens de transport »

« d’accéder à certains lieux »

« d’exercer certaines activités »

Source Profession Gendarme du 22/12/20 + https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3714_projet-loi.pdf

C’est à corréler avec ce DOSSIER SPÉCIAL PDF sur la FRAUDE aux TESTS RT PCR justifiant la DICTATURE SANITAIRE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf

J’ai réalisé cette ALERTE INFO au format TRACT-PDF sur 1 page vue l’urgence en forme d’ALERTE INFO CRUCIALE À DIFFUSER SANS PITIÉ en direction du plus grand nombre car il devient très clair maintenant que Macron et son monde entretiennent un climat de psychose à la coronavirose (et nous avons donné de nombreuses preuves créant un doute raisonnable sur les origines de la PLANdémie PLANétaire totalement PLANifiée !) et ce dans un seul et unique objectif = la mise en place, à la schlague de la grille de contrôle technotronique planétaire, comme l’explique, fort bien par ailleurs le physicien Philippe Guillemant, et en même temps du contrôle eugéniste de la population mondiale par l’oligarchie en charge de faire perdurer le système étatico-capitaliste en phase de mutation vers son objectif final transhumaniste grâce aux nouveaux vaccins à ARNm !

Vaccination OBLIGATOIRE donc, car sans la preuve de celle-ci vous ne serez pas autorisé-e-s à (sur)VIVRE et ça commence MAINTENANT :



Olivier Véran – Ministre de la Santé : Nous commencerons dès le Dimanche 27 décembre si le vaccin(de-la-mort)est validé par « la Haute Autorité de Santé – Dimanche, nous commencerons à vacciner en France. Les plus vulnérables d’entre nous d’abord, après examen médical, information et recueil du consentement. Un démarrage en douceur, soucieux de la sécurité de tous et respectueux de nos engagements éthiques.

Comme toustes nous pouvions le comprendre depuis près de 15 ans, soit depuis l’avènement de Nicolas Sarkozy, 1ère taupe zunienne, en 2007 placé dans le fauteuil élyséen pour initier l’Agenda oligarchique de dépopulation ; L’heure du choix est arrivée !

Obéir aux cyborgs ► accepter la piquouze et c’est fin de partie pour l’Humanité ?

Résister en nombre invincible et créer une société des sociétés à l’Humanité enfin réalisée ?

À vous de voir, car comme nous le rappelle le presque Dr. T’Ché-Rien du Grand Machiavel, Maitre à penser du Cyborg-à-la-Lanterne : Gouverner, c’est faire croire. Gouverner c’est mettre vos sujets hors d’état de vous nuire et même d’y penser…

Pour beaucoup, c’est bien là, la preuve que la solution est HORS ÉTAT et ses INSTITUTIONS, HORS CADRE, HORS D’ATTEINTE…

JBL1960