Dans le silence des EHPAD…

AU N.O.M. DU FRIC, DU FLOUZE & DE LA SAINTE-OSEILLE !

Nous sommes la seule espèce qui doit payer pour vivre et pour mourir…

Dans : Le Prix de la Mort de Mohawk Nation News à relier avec mon billet d’hier ► Dernier Pape, dernière Reine & Dernier Prince !?!

On m’a transmis par mail une pub, avec un formulaire à remplir, qui explique pourquoi et comment INVESTIR DANS UN EHPAD !

Je l’ai mis au format PDF sur une page, dans son intégralité et sans rien omettre ni modifier, pour démontrer le cynisme et l’hypocrisie des Banksters qui gouvernent réellement le monde et tirent les ficelles des gouvernants, dont Macron-de-Rothschild est l’un de leurs meilleurs Biens-Zélés, raison pour laquelle il a été placé dans le fauteuil élyséen et pour ceux qui ont encore des doutes, croyant et pratiquant l’illusion démocratique qui revient en France tous les 5 ans, soit en 2022, quand l’Amérique se prépare, elle, à choisir son nouveau chef de Klan le 3 novembre prochain entre Donnie Mains d’Enfant Trump, la peste, et Joe « Alzamère » Biden, le choléra… Ou pas…

La réalité des EHPAD en France dans la crise du coronavirus :

Hier ; MEURTRE PAR DÉCRET N° 2020-360 du 28 Mars 2020 Complétant le Décret N° 2020-293 du 23 Mars 2020 – À consulter les statistiques officielles fournies par le gouvernement italien du 24/03/20 sur les comorbidités, l’âge des patients, etc. ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf

DOSSIER FRANCE SOIR ► http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-les-chiffres-au-dela-des-apparences-sur-les-deces-les-urgences-la-situation

L’avis d’un expert le Pr. Toussaint une voix dissonante : L’excès de mortalité dû au Coronavirus serait de “12000 à 15000 décès” selon le Pr Toussaint – 24 septembre 2020 ► https://covidinfos.net/covid19/lexces-de-mortalite-du-au-coronavirus-serait-de-12000-a-15000-deces-selon-le-pr-toussaint/2300/

Sur la réalité des chiffres dans le monde au 24 septembre 2020 : Le nombre de décès Covid dans le monde en “baisse quasi continue depuis 2 mois” ► https://covidinfos.net/covid19/le-nombre-de-deces-covid-dans-le-monde-en-baisse-quasi-continue-depuis-2-mois/2293/

En France, chaque jour, on continue d’égrener les décès, les cas COVID+, et les nouvelles mesures de restrictions pour protéger nos anciens, les plus vulnérables d’entre nous, que depuis février/mars 2020 on a laissé mourir pire que des chiens, seuls, sans pouvoir leur dire au revoir, sans qu’ils comprennent bien souvent pourquoi ils n’avaient plus le droit de sortir, ni de voir et encore moins toucher leurs proches… Une autre pub à la mode prétend que lorsque l’on aime ses proches on ne s’approche pas trop d’eux ! Voire plus du tout au N.O.M. de la Nouvelle Normalité de distanciation sociale… Covid-19 : Emmanuel Macron écarte le reconfinement des personnes âgées – En visite dans une maison de retraite de Loir-et-Cher, mardi 22 septembre, le président a écarté un reconfinement des personnes âgées et promu un modèle d’Ehpad plus intégré dans le tissu social ► https://www.notretemps.com/dossier-coronavirus/covid-19-macron-reconfinement-personnes-agees,i228090

Et vous voudriez leur faire confiance ?

Vous voulez croire que toutes ces décisions pour interdire les réunions familiales, obliger le port du masque partout par toustes, alors que nous vous avons démontrés qu’il ne protège de RIEN, surtout pas des contaminations virales et infectieuses, donc du coronavirus. Nous menaçant de nous reconfiner parce que le nombre de cas positifs explose, ce qui est bien normal puisqu’on oblige les gens à se faire tester pour étudier, travailler, voyager… Bref, toutes ces décisions juste pour avoir le droit de RESPIRER seraient prises pour notre bien ???

Franchement, la seule question qui vaille à mon sens, à cette heure du jour, est : Y-a-t-il une vie avant la mort ?

JBL1960 à l’automne de sa vie…