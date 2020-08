Il n’y en a jamais eu et il n’y en aura jamais !

À RELIER AVEC MON BILLET D’HIER ► Voilà ce que vous risquez, si vous ne portez pas la muselière (haut) sur le nez…

La preuve avec la NOUVELLE NORMALITÉ/NEW NORMAL que tous les gouvernements du monde veulent nous imposer à la schlague ;

masque OBLIGATOIRE jusqu’à en crever ► vaccin obligatoire ► passeport vaccinal ► puçage électronique

Phase finale de la Stratégie du choc ou PLANdémic au Virus à couronne ;

Il devient clair, pour tout le monde maintenant, que tous les partis politiques servent le but oligarchique de la division, tous sans exception !

Le politique a, toujours, été vendu et acheté par l’économique et son cartel mortifère et tout(e) politichien(ne) est écrasé(e) sous ce fardeau et ne peut rien faire a contrario, quelles que soient ses bonnes intentions potentielles, quand il en a… Macron le cyborg, lui n’a jamais rien eu à redire sur le script de départ.

C’est cela qui nous conduit à affirmer qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système et se préoccuper de tout parti politique et de son petit chef gesticulant est une perte de temps totale qui nous détourne de la véritable nécessité : celle de l’union des peuples, hors système, hors État et ses institutions, pour reconstruire ou mieux coconstruire la Société des sociétés, celles des confédérations des associations libres.

Tous ceux, qui par démission de leur pensée et/ou esprit critique, préfèrent demeurer engoncée dans l’idée d’un État et/ou d’un État-nation, sont soit leurrés, consciemment ou non, soit complice/suppôt de l’oligarchie et dans les deux cas, un soutien au consensus du statu quo oligarchique.

C’est pourquoi, Police et Armée sont des institutions de l’État, donc des outils de la répression. Le seul moyen est que ces fonctionnaires réalisent, pas dans leur totalité, c’est impossible, mais une certaine partie et nous savons que 10 à 15% pouvant former une masse critique suffirait, qu’ils viennent TOUS du peuple et qu’ils sont donc au service du peuple et non pas de l’État !

Ils sont redevables aux citoyens, pas à la machine qui les pousse, selon le réglage thermostatique oligarchique, à la répression systémique (et systématique) des masses. Devant une cause juste, représentée par le peuple, la volonté de répression s’efface…

Tout le problème réside dans la force de division que possède l’État. Hier, au-delà de la montée communautariste prônée et encouragée par l’État, il y avait la volonté de monter celui qui avait encore un boulot contre le chômeur. Le chômeur étant devenu l’ennemi parce qu’il faisait peur, nous renvoyant à ce que celui/celle qui travaille encore craint le plus.

Alors que nous devons comprendre que nous sommes toutes et tous dans la même galère ;

Aujourd’hui, on jette en pâture, les COVID+, les antimask, les antivaxx, les complotistes ou lanceurs d’alerte fantasques, les dissidents… Aux zélateurs-délateurs « CoVidiots/ConVidORDURES » de tous poils pour les besoins d’une expérience d’ingénierie sociale planétaire et ça marche !?!

Lorsqu’on lit certains policiers, on comprend qu’ils sont eux aussi, muselés et qu’ils ne peuvent parler, car la répression dans leurs rangs fait rage, également.

Preuve que le système musèle, étouffe, opprime et ce à TOUS LES NIVEAUX, car c’est sa nature profonde, et seuls les étages supérieurs de la pyramide du pouvoir peuvent respirer un peu… Et encore…

Et alors que nous démontrons, jour après jour, que tous les chiffres officiels en tout pour tout sont bidouillés. Prouvant, ainsi, que c’est tout ce que sait faire l’État : mentir et réprimer !

Cliquer sur l’image pour accéder à l’article de BreizhInfo de ce jour

C’est pourquoi nous pensons que c’est l’État et ses institutions qui doivent dégager et faire place nette pour laisser le peuple se gérer en confédération de communes libres, autogérées et autonomes.

L’État n’est en rien la société, il n’en est, au mieux, qu’une caricature. La société, elle, n’a aucun besoin de l’État pour exister, à l’inverse ?… Nous voyons bien que rien n’est moins sûr…

Une chose essentielle à rappeler, une fois de plus : arrêtons de se préoccuper de choses auxquelles on ne peut rien changer, ignorons-les et concentrons-nous sur les SOLUTIONS. Actuellement, la grande purge de l’Internet bat son plein, Gogole, YT, Facebook & Cie sont manipulables et totalement manipulés. Aussi, mutualisons nos compétences, coordonnons nos énergies, dans le réel, hors GAFAM : hors d’atteinte…

Le choix de la désobéissance civile a sonné, et constatant que la masse des ConVidiot(e)s est prête à sacrifier sa liberté pour plus de protection sanitaire, que nous savons totalement illusoire, de l’État. C’est un fait, aussi pathétique soit-il, nous constatons que c’est partout pareil. Reste que la majorité n’est plus à convaincre, car elle suit. Aussi, il est temps de nous organiser, nous la minorité, en associations libres œuvrant solidairement. Et lorsqu’une société organique parallèle fonctionnera, la masse suivra, comme elle suit actuellement le système institutionnalisé, cette masse allant, toujours, dans le sens du meilleur courant, comme un banc de poissons…

À charge, à chacun d’entre-nous puis aux générations futures, de démontrer que c’est la masse pacifique des peuples refusant d’obéir à la fange étatico-entrepreneuriale et ses institutions obsolètes et criminelles qui aura fait tomber l’empire et ses oligarques eugénistes…

Comme je l’ai dit, en préambule, aucun politicard ne changera rien au système, jamais, le système est verrouillé et au-delà de toute rédemption. Voilà pourquoi, j’affirme qu’il n’y a pas de solutions au sein du système !

CONCLUSION : Il nous faut sortir de ce système et initier un changement de paradigme, ICI et MAINTENANT et d’OÙ-NOUS SOMMES…

POUR UN AUTRE FUTUR

Quelques lectures complémentaires pour comprendre et transformer notre réalité car si nous ne faisons rien, c’est l’Humanité entière qui est en passe de trépasser ;

DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ► Expérience d’Ingénierie Sociale Planétaire en cours au Coronavirus, CoV19 de JBL1960 ;

Sur l’inefficacité de la muselière et la nocivité de son port prolongé ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/analyse-masque-virus_tract.pdf ;

3 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf 2 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf 1 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf TRACT-PDF à partager sans pitié ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/tract-aux-covidiots-de-la-terre-pdf-1.pdf ; Pour mettre un terme à la DICTATURE TECHNOTRONIQUE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf ;

Bill La Piquouze Gates : pourquoi refuser le vaccin de Kill Bill ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf ;

Et la vaccination OBLIGATOIRE de masse ;

Hépatite B : les Coulisses d’un scandale vaccinal (18 octobre 2009) en France et dans le monde ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/hepatiteb.pdf ;

Pour un consentement éclairé sur les vaccins, 235 substances/produits contenus dans les vaccins ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/substances-dans-les-vaccins-pour-un-libre-consentement-eclaire.pdf ;

+ le certificat d’expertise des vaccins contenant de l’aluminium ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf ;

Dr Judy Mikovits ► Vidéo ► https://www.brighteon.com/ba245530-cb9b-467f-83c2-34fa5da54da0 ;

Pour comprendre Comment Rockefeller créa la médecine « moderne » et annihila les remèdes naturels : LE DOSSIER ROCKEFELLER ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf ;

Supplément au dossier Rockefeller ; L’histoire du cartel pharmaceutique, source JulienRoux.com ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/historiquecartelpharmaceutique.pdf ;

Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN – Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf ;

Article scientifique, en anglais, source Veterans Today – titre en français « Reprogrammer le circuit de transcription du coronavirus du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, l’ingénierie d’un génome de recombinaison résistant » ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf

Stats officielles du gouvernement italien du 24/03/2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf ;

Fragments anthropologiques pour changer le cours de l’Histoire de l’Humanité avec David Graeber ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/04/fragments-anthropologiques-pour-changer-lhistoire-de-lhumanitc3a9-avec-david-graeber.pdf ;

L’Art de ne pas être gouverné par James C. Scott ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/06/lart-de-ne-pas-c3aatre-gouverne-une-histoire-anarchiste-des-hauts-plateaux-dasie-du-sud-est-par-james-c-scott.pdf ;

PAGE ANTHROPOLOGIE POLITIQUE : Origine et critique de l’État, avec ► https://jbl1960blog.wordpress.com/maj-du-05-01-19-anthropologie-politique-origine-critique-de-letat-avec/

BIBLIOTHÈQUE PDF

LES CHRONIQUES DE ZÉNON

POUR DÉBRANCHER MACRON ET SON MONDE

Sans armes, ni haine, ni violence !

JBL1960