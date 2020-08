DICTATURE TECHNOTRONIQUE : Danger des ondes (micros & radios) Fibre optique incluse

La fibre optique, qui avance, masquée, pour mieux vous tromper…

SUITE DE CE BILLET DU 15 AOÛT 2020 ► FRANCE : ARSENAL TECHNOTRONIQUE EN PHASE FINALE D’ACHÈVEMENT…

Au préalable, je vous recommande la lecture de ce rapport de l’Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis – Collecte de littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes (PDF en anglais de 106 pages) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf qui démontre que les dangers réels de la 5G et toutes ses conséquences sont connus depuis au moins 1972. La confirmation que le problème du Linky et de tous compteurs communicants, n’est pas qu’un problème d’ondes (micro et radio) et n’est pas un danger et un problème QUE pour la santé, il y va aussi du contrôle dictatorial de l’information sur TOUT et POUR TOUT. Et ces deux aspects sont absolument INDISSOCIABLES, c’est pourquoi, dans cet article, la traduction partielle mais substantielle de ce rapport par Résistance 71 en septembre 2019, à ma demande. À retrouver, en analyse, page 47 de ce PDF N° 138 de 73 pages pour dire NON à la dictature technotronique que j’ai publié le 30 octobre 2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf

Ci-dessous, la documentation qui prouve que la fibre optique non seulement émet des ondes mais vous conduira, que vous le vouliez ou non, à la 5G et +…

Les preuves que la fibre optique émet des ondes

Source anonyme – transmis par mail le 24 août 2020

Vérifié, complété et enrichi par JBL1960

Les ondes traversent le plastique et le verre « avec le verre : Le portable placé dans un bécher bouché reçoit immédiatement l’appel. Le verre ne stoppe pas les ondes » ;



Idem pour le polystyrène » ► http://dangersportables.unblog.fr/category/iii1-comment-bloquer-les-ondes/

Or, les fibres optiques sont couvertes de plastique ou de verre ► https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_optique

Les petites cellules 5G peuvent être incrustées sur du cuivre (xDSL, modems câble à base de HFC…), ou sur la fibre ► https://www.ciena.com/insights/articles/5G-wireless-needs-fiber-and-lots-of-it_prx.html

La 5G sans fil exige qu’un fil de fibre optique soit attaché au site de la petite cellule tous les blocs ou deux (en résumé, cela marche comme un collier à perles à une distance fixe les unes des autres, le collier est la fibre optique, la perle est la mini cellule 5G, et chaque cellule 5G disposé tout le long de la fibre optique émet des ondes, ce qui donne le 5G sans fil) ► https://medium.com/@kushnickbruce/5g-wireless-is-the-new-fiber-optic-bait-and-switch-scandal-646246b8f34d



Les fils de la fibre attachés aux cellules 5G ► https://www.financialexpress.com/opinion/5g-needs-extensive-fibre-networks/1139013/

Les réseaux de fibres optiques actuellement utilisés pour connecter les appareils sans fil à l’internet ► https://phys.org/news/2020-07-radio-over-fiber-compression-poised-advance-5g.html [NdSa : si la fibre optique permet aux objets sans fils de se connecter à l’Internet, c’est la preuve que cela émet des ondes].

Schéma montrant le bout de la fibre optique (patch passive fiber) émet des ondes 5G vers (wireless) ► https://foa.org/tech/ref/appln/archit.jpg

Article : la Fibre pour le Sans-Fil : https://foa.org/tech/ref/appln/wireless.html – Fibre sans fil (Fi-Wi) pour fournir une communication à très haut débit et à courte portée. (L’existence d’une fibre qui crée des ondes appelée Fi-wi suffit à prouver que la fibre optique émet des ondes). Le schéma le plus simple, appelé RF-sur-fibre, consiste à transporter directement les signaux sans fil, de sorte qu’aucune translation de fréquence n’est nécessaire au niveau des stations de base ► https://phys.org/news/2010-03-fiber-wireless-fi-wi-ultra-high-speed-short-range.html

La « bande de base sur fibre », consiste à transporter les signaux sans fil sous forme de signaux en bande de base à très basse fréquence sur des fibres optiques depuis le bureau central jusqu’à la station de base, puis à convertir les informations en ondes millimétriques à la station de base.

NdSa : Donc ici ils admettent que la fibre optique émet des ondes et ils expliquent même comment la fibre émet la 5G. ils sont super ingénieux, ils savent que la 5G hautes fréquences ne peut pas traverser les murs, alors ils installent la fibre optique qui émet des ondes 5G de basse fréquence , car les ondes de basse fréquence peuvent traverser les murs et donc être piratés par les hackers du NVO et emmettrent des ondes cancérigènes sur les habitants, et ensuite installent un mini convertisseur d’ondes au bout de la fibre optique qui est en dehors du mur à l’intérieur du logement, pour que les ondes de basse fréquence 5G soient converties en ondes millimétriques 5G (ou hautes fréquences 5G) (inutile de rappeler que les ondes millimétriques sont plus néfastes pour la santé). En fait, faut pas oublier que la 5G peut utiliser les basses fréquences tout comme les hautes fréquences appelés aussi ondes millimétriques ► https://blog.ariase.com/mobile/dossiers/5g-frequences .

Une autre exigence est l’intégration des systèmes sans fil à fibres optiques dans l’infrastructure optique existante. Les ingénieurs expliquent que le niveau croissant de déploiement de l’infrastructure de fibre optique à proximité des habitations offre une occasion idéale d’interconnecter le sans fil avec les réseaux fixes câblés. [NdSa : ils admettent que les fibres optiques peuvent être connectés à des systèmes sans fil, c’est donc la preuve que les fibres optiques émet des ondes]

Cette intégration permettrait aux systèmes sans fil de tirer profit des technologies actuelles telles que le multiplexage par répartition en longueur d’onde (WDM), qui combine plusieurs signaux sur une seule fibre optique en utilisant différentes longueurs d’onde. [NdSa : en gros une fibre optique peut émettre différents types d’ondes, appréciez les ondes les amis !]

La technologie sans fil basée sur la fibre optique a le potentiel d’ouvrir le spectre sans fil à mesure que l’utilisation de petits appareils de communication portables continue de croître.

Les systèmes sans fil à fibres optiques seraient les plus judicieux dans les zones densément peuplées, ainsi que pour les environnements de reprise après sinistre où les lignes de communication câblées ne sont pas disponibles. Comme l’a expliqué M. Lim, les systèmes sans fil à fibre optique pourraient être déployés dans un avenir proche. Au fur et à mesure que le déploiement de la fibre s’étendra aux bâtiments et aux locaux, le Fi-Wi à ondes millimétriques prendra son envol ». [NdSa : ils admettent que les fibres optiques peuvent être connectées à des systèmes sans fil, c’est donc la preuve que les fibres optiques émet des ondes].

Les hackers piratent la fibre optique :

La fibre optique est vulnérable face aux hackers ► https://mustbehero.files.wordpress.com/2016/02/hacking-fiber-optics-easier-than-copper-cable-paper-presentation.pdf ; [NdSa : si la fibre optique peut être hackée c’est la preuve qu’elle émet des ondes].

La fibre optique peut être piratée à distance par des hackers en quelques minutes pour voler toutes vos données à distance sur tous les objets connectés à la fibre ► https://www.ciena.com/insights/articles/How-to-hack-an-optical-fiber-in-minutes-and-how-you-can-secure-it.html

Énième preuve, donc, qu’en France Macron et tout son orchestre sont là pour parachever (et nous avec) l’Agenda oligarchique de dépopulation ou Agenda21 initié sous Sarkozy1èretaupeZunienne, VIA la 5G, les compteurs communicants (Linky, Gazpar, Aquarius, Téléo), les cryptomonnaies, le puçage RFID, la reconnaissance faciale et le biométrique (mesure du vivant) en utilisant la crise sanitaire courante, pour nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées / Smart-cities et après un “nettoyage” de 7 milliards d’humains, les 500 millions restant seront parqués électroniquement, masqués/muselés, écouvillonner en attendant de se faire vacciner, dans les fameuses Smart-City/Villes connectées, véritables Gattaca/Ghettos technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra, elle, dans des “zones vertes” de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes…

Ce n’est pas faute, ici-même de vous avoir alerté sur les dangers du tout connecté et aujourd’hui, encore, on vous le redit ► https://lesmoutonsenrages.fr/2020/08/24/les-montres-connectees-representent-elles-un-danger-pour-les-enfants/ + ce cours des effets biologiques des rayonnements ionisants ► http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/5RayonIONISANT/Cours4/1Cours4.htm lien proposé par CORELIA sous l’article.

Et pour faire le lien avec la crise au ConVide19 : La puce RFID équipant de nombreux masques réutilisables, et dont la fonction n’a pas pu être expliquée par le directeur général de la Santé, n’est pas un moyen de « pistage ».

[NdJBL : Nan, y zoseraient pas, hein ? Aies confiance ♫ Croizenmoi ♪]



De plus en plus de Français s’inquiètent d’être pistés par la puce RFID, qui se trouve bel et bien à l’intérieur de nombreux masques réutilisables ► Source Aphadolie.



Quelques liens supplémentaires à télécharger et à diffuser sans pitié, car il devrait être clair pour tout le monde maintenant que cette crise sanitaire planétaire, qui a été totalement planifiée comme il a été démontré, en appui de nombreuses investigations et travaux de recherches, depuis mars 2020, que je vous rappelle ci-dessous. Cette PLANdémie donc masque, fort mal, le Grand Reset VIA le Virus à Couronne, dernier coup de grâce à l’Humanité, en imposant au passage, une nouvelle normalité de distanciation sociale, afin que les « survivants » soient totalement soumis et donc manipulables et corvéables à merci…

Dès le 25 février 2020 en appui de Xochipelli ; je développais déjà l’idée que la pandémie en approche, réelle ou fabriquée, était l’outil parfait pour notre domestication et notre domination, dans ► Xochipelli : Protocoles de plantes médicinales pour les grippes coronavirus…

16 mars 2020 – COVID19 des preuves supplémentaires que le virus trouve son origine aux États-Unis – Larry Romanoff pour Mondialisation.ca dans Macron déclare la guerre au coronavirus ;

25 mars 2020 – Pravda US Army created Covi19 in 2015 – research proofs or debuking you pick – Gordon Duff – Veterans Today – Traduction R71 : Coronavirus saga : Le CoVD19 créé dans un labo de Caroline du Nord avec les subventions de la CIA et de l’USAID pour une guerre biologique contre les peuples… (Veterans Today) en analyse dans mon blog : CoV19 : Aux Origines…

17 avril 2020 – Article scientifique source VT (PDF) – Titre de l’article en français : « Reprogrammer le circuit de transcription du coronavirus du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, l’ingénierie d’un génome de recombinaison résistant » ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf – https://www.veteranstoday.com/2020/04/17/university-of-north-carolina-evidence-cv19-in-design-since-2003-2006-paper-precursor-to-2017-creation/ – Traduction R71 : Université de Caroline du Nord : preuve documentaire de la fabrication du CoV19 depuis 2003 et intégré, en analyse, dans : La meilleure défense… C’est l’attaque !



Article soumis pour révision et publication le 15 mai 2006 par B. Yount, R. Roberts, L. Lindesmith et R. Baric du Département d’épidémiologie, programme des maladies infectieuses, École de Santé Publique, Département de microbiologie et d’immunologie, École de Médecine, Centre de Vaccination de l’État de Caroline, Université de Caroline du Nord, Chapel Hill, NC 27599.

À noter pour l’anecdote qui n’en est peut-être pas une… en page 2 de l’article scientifique, un gène du nouveau virus y est appelé « Remilla luciferase ». On ne peut pas inventer des trucs pareils !… Allez le lire par vous-même !



*C/le labo de Wuhan : Lien PDF du discours officiel prononcé le 25 février 2017 par le Premier Ministre de l’époque, Bernard Cazeneuve, à la cérémonie d’accréditation du laboratoire de haute sécurité biologique P4 – Wuhan (Chine) : « La France est fière et heureuse d’avoir contribué à la construction du premier laboratoire de haute sécurité biologique P4 en Chine. Conçu par des experts français, puis mis en chantier à WUHAN en 2011, cet outil de pointe constitue un élément central de la réalisation de l’accord intergouvernemental de 2004 sur la coopération franco-chinoise en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes. » Preuve que la France, et le Canada ne pouvaient rien ignorer de ce qui se passait dans ce LaboP4…



8 mai 2020 – (Source Chris Kanthan 1ère publication octobre 2015) CoV19 & Big Pharma aux origines : Comment Rockefeller créa la médecine moderne et annihila les remèdes naturels ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf

MAI 2020 : Expérience d’Ingénierie Sociale Planétaire en cours – Coronavirus SRAS-CoV-2 ou CoV19 par JBL1960 (PDF)

20 mai 2020 : Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN – Source Veterans Today ► https://www.veteranstoday.com/2020/05/14/wuhangate-8-sars-2-virus-gmo-built-with-hiv-breaking-study-by-bio-engineer-ex-nato-lecturer/ – Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf – traduction R71.

Mai 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/refusons-le-traquage-par-linky-cie-par-jbl1960-mai-2020.pdf

Juin 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/06/lindic-est-dans-la-place-il-sappelle-linky.pdf par JBL1960

25 juillet 2020 : Pourquoi l’Empire Mondial de la santé de Bill Gates promet plus d’empire et moins de santé publique – Paru sur The Grayzone sous le titre Why the Bill Gates global health empire promises more empire and less public health – Traduction Corinne Autey-Roussel pour Entelekheia ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf par JBL1960

À RETROUVER EN INTÉGRALITÉ DANS MON DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

BIBLIOTHÈQUE PDF

Tout ceci démontrant, pour le moins, qu’il n’y a pas de solutions au sein de ce système, qu’il n’y en a même jamais eu, et qu’il n’y en aura jamais. Conclusion : Il nous faut sortir de ce système et initier un changement de paradigme, ICI et MAINTENANT et d’OÙ NOUS SOMMES…

JBL1960