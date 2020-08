Voilà ce que vous risquez, si vous ne portez pas la muselière sur le nez…

Interpellation d’un salarié, à Breil sur Roya sur son lieu de travail, pour une histoire de masque

Contrôle des gendarmes dans le magasin Carrefour Contact de Breil-sur-Roya… Un salarié en poste depuis 6h du matin a un masque « mal placé », juste sous le nez… Résultat ? Les militaires entrent en action. Incroyable ! Regardez, partagez, commentez….

Vidéo mise en ligne par Jean Cotta le 21 août 2020

Et avant de jeter le discrédit sur tous les Gens d’Armes, car ces 2 lascards y mettent tout leur cœur, visitez le site Profession Gendarme ► http://www.profession-gendarme.com/profession-gendarme-mensonges-et-complots-ou-recherche-de-la-verite/ car pour ma part, j’ai toujours dit, que l’on avait besoin de tout le monde, en appelant Polices et Armées du Monde à rejoindre les peuples, crosses en l’air !

Voilà, si l’on continue à ne rien faire pour stopper la mascarade ce qui nous attend, toutes et tous, et nos enfants, petits-enfants aussi !

Demain, on se fera sauter dessus pour aller se faire écouvillonner, profond, très profond.

Après demain, on viendra nous chercher, à domicile, pour se faire piquouzer contre le ConVide19 !

L’expérience d’ingénierie sociale planétaire et en phase d’achèvement, comme tout le monde s’active à le dénoncer, hier les Prs. Gérard et Nicole Delépine dans France Soir ► http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-port-du-masques-pour-les-enfants-cest-de-la-maltraitance

Le Pr. Toussaint : Covid-19 : Redonner aux Français le goût et les capacités de vivre, Jean-François Toussaint ► http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes-societe-sante/covid-19-redonner-aux-francais-le-gout-et-les-capacites-de-vivre

Le Pr. Perronne : http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-19-loperation-verite-du-professeur-perronne

Ou encore le Pr. Toubiana, sur LCI (Vidéo) : Le Pr Toubiana, épidémiologiste et chercheur à l’Inserm, pulvérise les charlatans du Covid sur LCI ! Source Olivier Demeulenaere.

Le Dr. Pascal Sacré pour Mondialisation.ca ► https://www.mondialisation.ca/une-epidemie-est-en-cours-alertez-les-conseils-de-securite/5648481

Et comme ce n’est qu’une affaire de gros sous : USA – Sénateur américain du Minnesota, le docteur Scott Jensen : Plus d’argent si vous déclarez une personne morte de la COVID : « À l’heure actuelle, l’assurance-santé détermine que si un patient est admis à l’hôpital pour un cas de COVID-19, celui-ci obtient 13 000 $. Si ce patient COVID-19 passe sous un ventilateur, la somme passe à 39 000 $, trois fois plus » ► https://reseauinternational.net/covid-19-pris-pour-des-cons/



Cliquer sur l’image pour accéder au PDF spécial PLANdémic en cours

Ci-dessous pour stopper la Masque-à-rade ;

Je vous rappelle que l’inefficacité des masques a été largement prouvée ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/analyse-masque-virus_tract.pdf

3 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf 2 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf 1 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf Je rajoute ce TRACT-PDF puisque les CoVidiots ont mutés en ConVidiots et certains, on le voit bien en ConVidORDURES ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/tract-aux-covidiots-de-la-terre-pdf-1.pdf Pour mettre un terme à la DICTATURE TECHNOTRONIQUE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf

Pour refuser de vous faire piquouzer, et pourquoi surtout ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf

Hépatite B : les Coulisses d’un scandale vaccinal (18 octobre 2009) en France et dans le monde ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/hepatiteb.pdf ;

Pour un consentement éclairé sur les vaccins, 235 substances/produits contenus dans les vaccins ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/substances-dans-les-vaccins-pour-un-libre-consentement-eclaire.pdf ;

+ le certificat d’expertise des vaccins contenant de l’aluminium ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf ;

Dr Judy Mikovits ► Vidéo ► https://www.brighteon.com/ba245530-cb9b-467f-83c2-34fa5da54da0 ;

Pour comprendre Comment Rockefeller créa la médecine « moderne » et annihila les remèdes naturels : LE DOSSIER ROCKEFELLER ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf ;

Supplément au dossier Rockefeller ; L’histoire du cartel pharmaceutique, source JulienRoux.com ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/historiquecartelpharmaceutique.pdf ;

Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN – Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf ;

Dans tous les cas, vous pouvez consulter librement mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS et ma BIBLIOTHÈQUE PDF

Il est impossible de faire plus, si nous les laissons faire sans réagir, clairement l’Humanité trépassera, c’est entre nos mains, cela ne veut pas dire qu’il n’y ait plus rien que nous puissions faire.

Mais il n’est plus temps d’alerter, c’est le moment d’agir, et de choisir si nous voulons rejoindre les cyborgs, et accepter leur NOUVELLE NORMALITÉ et de toute façon l’Humanité, telle que nous la connaissons disparaitra.

Ou si nous voulons être et incarner la RÉSISTANCE pour coconstruire et codiriger la Société des sociétés, celle des associations libres, volontaires et autogérées : ICI & MAINTENANT !

Nous n’avons plus le temps d’attendre pour voir…

Parce que c’est tout vu !

