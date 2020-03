Pour confiner utile, nous organiser et agir !

Si tous les confinés du monde voulaient bien se donner la main…

Nan, y’aurait pas de mains en trop !

Afin de se tenir prêt pour reprendre le contrôle de nos vies et retirer les manettes des mains des psychopathes qui nous gouvernent, une fois cette pandémie fabriquée contenue, même si plus rien ne sera comme avant, et c’est heureux, et qu’aucun retour en arrière n’est désormais plus possible ;

Mes conseils de lectures, car tout à déjà été annoncé, juste en dessous de la Breaking News de Xochi :

Voici une première étude, que nous attendions tous, et qui prouve que le coronavirus Covid/19 constitue une gigantesque « opération psychologique » spéciale visant à terroriser les foules et à disséminer une psychose assassine au sein de la population – à une vitesse fulgurante. L’Institut Supérieur de Santé de Rome vient, juste, de publier sa première évaluation de l’état de santé de tous les Italiens prétendument décédés du Covid/19. Cet Institut a examiné les bilans médicaux de 18% des 2500 décédés en Italie. Près de la moitié des « victimes » souffraient, déjà, d’au moins trois pathologies majeures. Un quart des « victimes » souffraient, déjà, d’au moins une ou deux pathologies majeures. Plus de 75% d’entre elles souffraient d’hypertension artérielle et un tiers souffraient de pathologies cardiaques. La moyenne d’âge des décès est de 79 ans. Les quelques « victimes » en-dessous de 40 ans souffraient, déjà, de pathologies très sévères. Tous ceux qui annoncent que 70 % des Français vont contracter ce virus sont des criminels, tout autant que ceux qui annoncent, triomphalement, qu’une seconde vague va frapper la tranche d’âge de 30 à 50 ans.

Cette étude Italienne est ici – sous la plume de Tommaso Ebhardt, Chiara Remondini et Marco Bertacche : https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_17_marzo-v2.pdf

Et c’est ici pour des commentaires et diagrammes : https://www.sott.net/article/430978-99-of-those-who-died-from-virus-had-other-illness-Italy-says

Mon prochain essai est, strictement, consacré aux thèmes de la psychose et de la non-existence du coronavirus Covid/19 à l’instar de la non-existence du virus du Sida/VIH. Accrochez-vous au bastingage car la mer médiatique va devenir houleuse !

Le même appel à tous les : Compagnons de confinement, nous vous convions à lire ces deux analyses politiques très complémentaires, la première du Collectif Guerre de Classe, la seconde de l’essayiste et philosophe Raoul Vaneigem. Elles en disent suffisamment long sur la réalité objective à laquelle nous sommes toutes et tous collectivement confrontés.

Il est à notre sens des plus importants pour toutes et tous de profiter de ce temps qui nous est donné et de le mettre à profit pour affiner notre réflexion sur le marasme final dans lequel nous pataugeons depuis bien avant cette affaire bien fumeuse du coronavirus CoV19.

Éteignons les télés et rallumons les cerveaux, tel pourrait être le slogan en vigueur. Utilisons ce temps, que l’on peut voir positivement comme une aubaine : celle d’avoir le temps de réfléchir en prenant du recul afin de comprendre les desseins oligarchiques et nous permettre d’entrevoir des solutions à cette fange, en intégrant le fait qui doit aujourd’hui être clair pour le plus grand nombre : Il n’y a pas de solutions au sein du système, il n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir !…

À partir de là ► Coopération, Union, Réflexion, Emancipation, nous tiendrons le bon bout de la C.U.R.E…

Éteignons les écrans et rallumons les cerveaux… MAINTENANT !

Éducation, connaissance, diffusion, intégration, action => RÉSISTANCE !



BABYLONE 2.0 – Juillet 2016

Trente-et-unième étage du Ministère de l’Évolution. Salle A73. Un parterre d’officiels et autres sommités sapés en grande pompe assiste à la présentation de la nouvelle Charte internationale des Bastions-Unis contre les barbares. À l’écran 5D, le dernier programme d’intelligence artificielle autorisé par la Commission à l’usage des soldats-cyborgs… Sur fond de décombres et d’immeubles en ruine, un coucher de soleil en technicolor irise de reflets mauves l’horizon bordé de nuages synthétiques. Le capteur d’ondes mimétiques enregistre l’activité cérébrale des convives, tandis que des esclaves MK déambulent dans l’assemblée avec leurs plateaux de gommes de sérotonine à mâcher. Les bien-zélés du Grand Monarque auront droit, si Sa Magnanimité le permet, à un défilé de sauvages ou un dégusté de viande clonée en récompense à leurs bons et loyaux sévices. Privilèges de caste… Tel est l’avenir que nous vendent les liquidateurs de l’espèce humaine. Du moins, celui qu’ils promettent à leurs plus dévoués collaborateurs. Car ne nous y trompons pas : « beaucoup d’appelés, peu d’élus ». L’accès de ces derniers aux bienfaits du Nouvel Ordre Mondial dépendra directement de leur degré d’implication en son sens ► Lire la suite au format PDF https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2016/11/babylone2-02.pdf

▼▼▼

Et son tout dernier texte écrit en janvier dernier, au lendemain de l’assassinat du Général Souleimani par l’Exceptionnalistan qui résonna comme le signal de l’assaut lancé contre les peuples par ceux qui sont derrière la réduction programmée de toute l’Humanité ;

Épiphanie, janvier 2020

« Nous irons ensemble vers ce nouvel ordre mondial, et personne, je dis bien personne, ne pourra s’y opposer. » Nicolas Sarkozy (16 janvier 2009)

Bienvenue dans le crépuscule de l’ancien Monde. La décennie commence à peine que déjà les signes d’une phase nouvelle de notre Histoire s’écrivent en lettres de sang, de la poussière des sables d’Irak aux trottoirs de nos technopoles ultra-connectées. Répression féroce, propagande et contre-feux médiatiques, loterie vaccinale, tittytainment, ingénierie climatique et déploiement de la 5G : aucun dispositif n’est négligé par les zélateurs du globalisme, tandis que les peuples pris à la gorge se soulèvent d’Amérique latine à Hong-Kong en passant par la vieille Europe. Hier encore, cette situation pouvait s’apparenter à un simple durcissement de la lutte des classes. Mais à mesure que nous apparaissent les contours et points de convergence d’un totalitarisme définitif, ce qui relevait pour certains d’abstraites chimères complotistes devient une réalité vécue chaque jour plus en profondeur par les citoyens de tous les pays.

Lire la suite au format PDF de ce tout dernier texte de Zénon ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/c389piphanie-zc3a9non-2020-version-pdf.pdf ;

Donnons-nous une chance d’intégrer, mieux de conscientiser ces lectures ciblées individuellement d’abord. Une fois cette pandémie fabriquée endiguée et contenue, nous seront alors en capacité TOUTES & TOUS ENSEMBLE, d’inverser la réalité qu’on tente de nous imposer, en se coordonnant, en se solidarisant HORS GAFAM.

Il n’y a plus de retour en arrière possible, nous ne reprendrons pas notre vie d’avant, et je répète que c’est tant mieux, si nous nous en sortons vivants.

Gageons, comme le disait Nietzsche, que ce qui ne nous achèvera pas, (malgré les moyens déployés pour tous nous exterminer, médecins, policiers compris et y compris par la vaccination obligatoire de masse contre le Coronavirus qui ne manquera pas d’arriver) nous rendra plus forts !

JBL1960