Qu’est-ce que l’écologie sociale ? Murray Bookchin, 1982 nouvelle introduction au texte intégral & tout dernier PDF de l’année !

Murray Bookchin – Qu’est-ce que l’écologie sociale ? 1982, Nouvelle introduction au texte intégral, PDF N° 150 de 33 pages

Les autres versions PDF que j’ai réalisées de Murray Bookchin ;

Je ne pense pas que Murray Bookchin aurait refuser d’enfiler un Gilet Jaune, bien au contraire…

Sur proposition de (re)lecture de Résistance 71, qui en fait la présentation suivante ;

Dans ce texte de 1982, Murray Bookchin replace le concept “écologique” dans son contexte historico-social essentiel à sa juste compréhension, son intégration en vue de sa transformation en profondeur dans une société réellement émancipée de la dictature étatico-marchande.

Ce texte est une excellente application dans un domaine spécifique de la méthode de pédagogie critique de Paulo Freire décrite dans sa “Pédagogie des opprimés” (1970) et aussi un excellent précurseur dans sa teneur et sa conclusion, de nos analyses de 2017 (“Manifeste pour la société des sociétés”) et 2019 (“Résolution de l’aporie anthropologique politique de Pierre Clastres”). Toutes ces lectures sont complémentaires et mènent à la même conclusion concernant notre société, sa réalité objective et le meilleur dénouement à lui apporter pour sa transformation radicale abandonnant le modèle erroné et contre-nature de la division, de la domination et de l’exploitation par l’État et la dictature marchande. Nous publions sous cette introduction révisée de Bookchin, le PDF intégral de ce texte de 1982 “Qu’est-ce que l’écologie sociale ?” Puisse le plus grand nombre y trouver une inspiration et une motivation à l’action réfléchie et non plus pilotée par les dogmes de la falsification marchande, comme celui de l’escroquerie du changement climatique anthropique… ► Résistance 71



C’est pourquoi je vous propose de le relier à ma publication d’hier ► Le temps est venu de revenir à notre sens climatique du Géologue Viv Forbes, 23 décembre 2019 (Traduction R71, complété par JBL) qui traite au fond, de l’escroquerie de la Théorie du Réchauffement Climatique Anthropique !

Bonne lecture à toutes et à tous, j’espère que ce texte vous permettra de comprendre et transformer la réalité, et une fois intégré et mieux, conscientisé, d’agir dans cet ici, et ce maintenant, et surtout d’où-nous sommes.

L’idée première, et notre objectif qui s’est révélé commun, a toujours été de connecter les énergies, les électrons libres pour donner l’exemple d’associations toutes aussi libres par-delà l’espace et le temps…

