Toute dernière victime du « Syndrome du Larbin » ;

Jacline Mouraud à Orléans, le 27 janvier 2019. ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le Medef invite l’initiatrice* des « gilets jaunes » Jacline Mouraud à son université d’été

Dix ministres et secrétaires d’État, mais aussi Nicolas Sarkozy, seront également présents

LA RUE OU RIEN / Photo de Riotnchill

Le Syndrome du Larbin, définition scientifique, Source 2CCR du 3 novembre 2015

Le syndrome du larbin est un comportement pathologique visant à prendre systématiquement la défense des classes les plus favorisées au détriment de celles dont il est issu. Ce syndrome diminue les capacités d’analyse du larbin et se traduit par un blocage psychologique l’incitant à agir préférentiellement contre ses propres intérêts au profit de ceux qui l’exploitent.

L’amour démesuré qu’affiche le larbin à l’égard des patrons, des rentiers ou des milliardaires, est l’acte de foi qui structure son discours. Le larbin agit sans discernement de ce qui pourrait être bon pour lui, il intellectualise le débat pour tenter de nous convaincre que piocher chez les riches est toujours la pire des solutions, quand bien même il en serait bénéficiaire. Les arguments économiques qu’il invoque inlassablement n’ont pas servi à forger sa conviction, le syndrome du larbin est malheureusement une vocation qui se trimbale dès le plus jeune âge et contre laquelle il n’existe aucun remède. Le larbin n’a pas choisi d’aimer les riches, il aime les riches parce qu’il est un larbin. De tendance nettement libérale le larbin est celui qui vous vante les bienfaits du bouclier fiscal alors même qu’il ne paye pas d’impôts. C’est encore le même larbin qui voudrait réduire ou supprimer l’impôt sur la fortune même s’il sait qu’il ne sera jamais concerné par la question. Un écervelé victime du syndrome du larbin n’a pas de conscience politique, il vote instinctivement dans l’intérêt de ceux qui l’exploitent pour s’attirer leur bienveillance. Le larbin estime que l’argent qui lui fait défaut, est beaucoup plus utile dans le coffre d’un riche qui pourra ainsi le réinvestir beaucoup plus utilement qu’il ne l’aurait lui même dépensé. Le larbin cautionne tous les sacrifices et les plans d’austérité dont il pourrait être l’objet comme la baisse des salaires, ou encore l’augmentation de l’âge de la retraite même si son travail ne lui convient d’aucune façon et que ses maîtres ne lui offrent aucune perspective d’améliorer sa condition.

Deux théories principales s’affrontent pour expliquer l’origine du syndrome : la thèse génétique et la pathologie mentale. Après des siècles d’esclavage et de féodalité, les larbins pourraient être le produit d’une sélection artificielle des soumis par leurs maitres. Selon cette hypothèse le mécanisme en œuvre serait similaire à la sélection des chiens et des chevaux mais directement appliqué à l’homme. Pour les tenants de la pathologie mentale le caractère héréditaire n’est pas retenu, il s’agirait plutôt d’un trouble qui se développerait dès l’enfance. Le processus s’aggraverait au passage à l’âge adulte lorsque le sujet prend conscience de la médiocrité de sa condition, le larbin développerait des stratégies inconscientes visant à restaurer un équilibre cognitif pour justifier l’acceptation de sa subordination. Le larbin finit par s’identifier à ses maîtres en s’imaginant appartenir au corps social qui l’exploite.

Le larbin réagit vivement à toute discussion qui ose remettre en cause les privilèges des plus fortunés, incapable de se livrer à une argumentation convaincante, ses messages distillent la peur et les intimidations dont il est l’objet. En réaction le larbin brandit instinctivement une succession de termes caractéristiques qu’il essaye de glisser dans son discours tels que : communisme, bolchévisme, tirage vers le bas, isolement, dictature socialiste, millions de morts… Les quelques messages qui suivent portent la quasi-signature « littéraire » d’un larbin digne de ce nom : Les riches si on les spolie trop ils s’installeront ailleurs, Le Bolchévisme ? Non merci les Russes ont essayé en 17… La fortune de Bill Gates ? Ça fait 3 pizzas par Africain et après on fait quoi ? Si les riches disparaissent on pourra plus leur vendre des produits de luxe ! Ma patronne paye trop de charges !

Le syndrome du larbin ne prolifère pas seulement chez les plus démunis intellectuellement comme on pourrait le penser, il affecte une large fourchette de la population sans corrélation apparente avec le niveau d’étude (20% de la population pense faire parti des 1% les plus riches). Aidez-nous à maintenir et à diffuser ce document pour lutter efficacement contre ce fléau des temps modernes… Car au fond, le larbin n’est-il pas un vulgaire BdB* ?

« L’intelligence, c’est comme les parachutes, quand on n’en a pas, on s’écrase. » … Pierre Desproges

*Le BdB, notre fameux Blaireau de Base, n’aime pas les fonctionnaires, les pauvres et son voisin. Les plus riches l’ont persuadé qu’il vit dans un enfer fiscal et bureaucratique, alors, pour combattre ses fantasmes, il propose d’écrire de longues lettres à l’administration pour demander des tas de formulaires, être très procédurier pour réclamer tel ou tel imprimé, de Lire la suite… »

En première analyse de janvier 2016 ► Le syndrome du Larbin, sur ce blog.

Dossier de recherche sur le syndrome du larbin, JBL1960

Tous traitements curatifs ayant échoué et ceux malgré les travaux de recherches des Prs. Jean Brouille, Jean Fume et Jean Cule avec la théorie dite des trois Jean expliquant le mécanisme sur les promesses non tenues et les tenues non promises ► LA THÉORIE DES 3 JEAN.

Confirmé, par les dernières déclarations de Jacline Mouraud, en direct de l’hippodrome de Longchamp et au micro de LCI pour comprendre qu’elle est gravement atteinte du syndrome décrit plus haut, il n’y a aucun doute possible sur le diagnostic. Compte-tenu de la « vague » de démissions de son micro-parti « Les Émergents », ICI.

Elle a rejoint Chalençon, mais aussi Cauchy, qui est devenu le Porte parole de Debout La France qui lui affirme que les « français » ont 1 arme, non létale, dans chaque main = la carte électorale et la carte bancaire…

Ainsi que Barnaba (ce gilet jaune en réserve de la fonction publique, depuis 10 ans, à 2600 balluches par mois, ICI j’invente rien. Sur sa mobilisation actuelle en tant que gilet jaune, Jean- François Barnaba se justifie en brandissant ses fins de mois : « Ce qui compte c’est le reste à vivre. J’ai sept enfants dont trois à charge et un reste à vivre de 800 Euros. Je suis locataire, ma maison a été l’objet d’une vente judiciaire, je n’ai rien. » ) qui a suivi le temps des Européennes, le joueur de pipeau, Florian Philippot pour se noyer au son du Philipipeau, avec 0.65% de votes exprimés, qui en données corrigées donne très exactement 0.30% de votants…

Et tous les autres, sans exception, -même si la pathologie prend des formes différentes-, qui pensent qu’il suffit de négocier avec Macron et tout son orchestre, ou avec tout pouvoir en place dit alternatif, gauche étatique comprise. Car après plus de neuf mois de lutte écoulés qui nous montrent on ne peut plus clairement qu’il n’y a pas de solutions au sein du système, qu’il n’y en a en fait jamais eu et qu’il ne saurait y en avoir ! Ceci devrait devenir une évidence incontournable pour toutes et tous, membres de notre lutte organique pour une société enfin libre. Démontrant que toute négociation avec l’État et les représentants de l’oligarchie est non seulement futile mais contre-productive.

Ignorons-les !

Et devenons des S.U.P.R.A. Gilets Jaunes !

Solidarité – Union – Persévérance – Réflexion – Action !

MAIS HORS ÉTAT & SES INSTITUTIONS !

Reprenons le pouvoir par les Assemblées Populaires et ainsi :

Boycottons les institutions

Boycottons l’élection et l’impôt absorbant l’intérêt de la dette odieuse

Boycottons les entreprises du CAC40 et des transnationales criminelles

Achetons et promouvons les produits locaux

Réaménageons nos campagnes et nos communautés agricoles

Rassemblons-nous en comités populaires de voisinage, de travail…

Tout le Pouvoir aux Ronds-Points !

Pour une société émancipée et donc libre !

Tract Aux Gilets Jaunes (PDF) à partager et diffuser sans aucune modération…

Lectures complémentaires connexes pour y parvenir ;

Car on voit bien que ce qui se profile, c’est de nous ramener dans le giron de l’État, avec les Municipales de 2020. Or, le Maire est le 1er représentant de l’État et de la République. Aussi, participer activement à cette illusion démocratique, à cette mascarade, par la votation, sauf à l’exemple de Saillans dans la Drôme, maintiendra le pouvoir en place, son fonctionnement et sous quelque N.O.M. que ce soit ; LaREM, LR, EELV, RN, LFI, PS, DLFce, Gs, ND, PCF, UPR, LP, La Fée Bleue…

« Quiconque vote pour le système a voté et vote pour que celui-ci continue »

Mohawk Nation News du 22/12/2016

Plutôt que de perdre un temps précieux à élire les prochains représentants de l’État, fussent-ils en Gilet Jaune. Organisons-nous en Associations libres, volontaires et autogérées, pour que l’esprit de la Commune demeure et comme l’avait parfaitement défini Pierre Kropotkine ;

L’indispensable de Pierre Kropotkine (1842-1921) ; Qui contient toutes les versions PDFs de Kropotkine, mon auteur favori, et dont la pensée profonde, la réflexion et la vision politique totalement visionnaire sont toujours d’une actualité mordante, elles nous rappellent combien rien n’aura été réglé et qu’il nous faut admettre qu’il n’y a pas de solutions au sein de ce Système. Que nous devons nous organiser, nous TOUS et ensemble, sur nos lieux de travail, dans les communes afin de préparer le relai autogestionnaire ! Et afin d’exister au-delà des dirigeants, pour exister SANS EUX ! Pour ce faire nous (les peuples, avec ou sans Gilet Jaune) devrons lâcher-prise et abolir l’État afin d’embrasser l’autogestion totale !

L’indispensable de Pierre Kropotkine, en versions PDF, de juillet 2019, version PDF N° 105 de 30 pages

Manifeste contre le Travail et ses Lois, du Groupe Krisis, 1999, version PDF N° 51 de 35 pages

Bref Manifeste pour un futur proche, Francis Cousin, 2010, version PDF N° 88 de 16 pages

Manifeste pour la société des sociétés, 2017 PDF gratuit de 66 pages

Et toutes les autres versions PDFs (133) en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage totalement libres et gratuits, car à mon sens, TOUT ce qui participe du développement de l’humanité et de l’éveil de nos consciences DOIT être accessible à NOUS TOUS et gratuitement ► LES PDFs RÉALISÉS PAR JBL1960.

Sinon, se refermera sur nos tronches, dans un grand SLAM et KLANG les grilles totalitaires de la dictature technotronique qui via la 5G nous imposera le tout connecté dont la finalité est le regroupement de survivants zombifiés et pucés dans de grandes villes connectées (Smart-cities) déjà en place comme vous pourrez le lire dans ce DOSSIER COMPLET en version PDF (N° 100 de 55 pages) que j’ai réalisé précisément pour dénoncer et refuser ce GATTACA planétaire, cette énorme SMART-CITY INTERCONNECTÉE, ce GOULAG/GHETTO d’écrasement de l’Humanité pendant que les parasites du haut s’enfermeront dans des « ZONES VERTES TRANSHUMANISTES » aux fontaines de jouvences promises…

