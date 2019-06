POURQUOI & COMMENT REFUSER VIA LA 5G LA VILLE CONNECTÉE (version PDF)

NON AU PROJET SMARTGRID = TOUT CONNECTÉ

La ville connecté ou Smart-City n’aime pas les pauvres ?

Quelle se rassure ; les gueux et les gueuses ne veulent pas de la Smart-City…

Avec ce tout dernier PDF de 55 pages, vous avez en mains les raisons et les moyens de refuser les compteurs communicants, la 5G pour le tout connecté des futures Smart-cities ou Villes connectées et autre appartement du futur, ainsi que le puçage RFID, la télémédecine, les véhicules tout électrique au N.O.M. de la théorie du Réchauffement Climatique Anthropique véritable escroquerie et pompe à fric climatiques. Mais surtout les preuves qu’il nous faut stopper l’Agenda oligarchique de dépopulation ;

DOSSIER COMPLET POUR REFUSER LE TOUT CONNECTÉ VIA LA 5G & REFUSER LA VILLE CONNECTÉE Version PDF N° 100 de 55 pages

Composé comme suit ;

À la page 50, le tout dernier article de Dean Henderson du 19 juin 2019 : URL de l’article source en anglais ► https://hendersonlefthook.wordpress.com/2019/06/19/secret-societies-cybernetics-mass-mind-control/ Traduit de l’anglais par Résistance 71 dans ► Dictature technologique : la cybernétique, internet, les réseaux sociaux comme armes de contrôle de masse des esprits (Dean Henderson)

Dans cet article de DH, qui fait suite et sens à ces tous des derniers articles que vous trouverez en lien ici comme dans le PDF, sont exposés une fois encore l’objectif de ses sociétés secrètes qui fomentent depuis des siècles, voire des millénaires, et dont la finalité du Plan se retrouve pleinement dans ce projet SMARTGRID ou Agenda21.

DH : Les sociétés secrètes sont fondées et fonctionnent sur la tromperie et le mensonge. Leur existence même est une tromperie. Le secret invite une énergie sombre et occulte dans le monde qui emplit les initiés avec un faux sens de pouvoir, de puissance, fondé sur leur capacité de mentir et de tromper. Ceci va à l’encontre à la fois de la loi naturelle et de la nature humaine et devrait être regardé comme quelque chose d’étranger à ce monde. Au lieu de cela, ça passe comme étant la “réalité officielle” alors que les agents de la franc-maçonnerie de la couronne, de la cabale et de la confrérie des frères musulmans rejoignent leurs services de renseignement, leurs armées, leurs entreprises de sécurité et de police, pour endoctriner les masses au moyen d’un régime de mensonge à tous les repas faisant croire à cette nature de la réalité.

DH : Ainsi entre en scène Facebook et autres plateformes de “médias sociaux”, où chaque personne créerait volontairement son propre “profil” NSA. Celle-ci pourrait alors fournir une “nourriture cybernétique” totalement taillée sur mesure pour chaque personne, basée sur ce profil et les sujets seraient alors autorisés à construire toute une série de “posts”, construisant de manière effective leur propre prison électronique taillée sur mesure et ceci de leur plein gré, sur leur temps libre et à leur propre frais. La société devint alors “connectée” à la matrix de surveillance et de contrôles des esprits.

CONCLUSION de DH : La fabrication de l’esprit de ruche continue son chemin. Mais au bout du compte et ce comme pour toutes les manœuvres tactiques qui nous ont été infligées par les oligarques dégénérés, vous aurez, nous aurons la capacité de décider.

Tout reviendra à ceci : Rejoindrez-vous les cyborgs ou rejoindrez-vous la résistance. serez-vous la résistance ?…

Pour lire l’intégralité de l’article sur R71 ► https://resistance71.wordpress.com/2019/06/21/dictature-technologique-la-cybernetique-internet-les-reseaux-sociaux-comme-armes-de-controle-de-masse-des-esprits-dean-henderson/

Nous sommes à la croisée des chemins, DH pose clairement la question, la seule qui vaille aujourd’hui et à laquelle il nous faut impérativement répondre, maintenant car, à l’exemple de Nice, 4ème Smart City au Monde, le gouvernement français passe la surmultipliée et voici ce qu’il « propose » : Sécurité : Castaner veut un débat sur «la reconnaissance faciale» qui «peut permettre d’aller plus vite» – VIDÉOSURVEILLANCE Le ministre de l’Intérieur était en visite à Nice où ce dispositif a été expérimentée pour la première fois sur la voie publique, pendant le Carnaval ► Source ► https://www.20minutes.fr/societe/2545987-20190621-securite-castaner-veut-debat-reconnaissance-faciale-peut-permettre-aller-plus-vite (Info incluse dans le PDF)



Aller plus vite… Pour quoi faire ?

Car entendons-nous bien, il n’est pas question ici de vouloir consommer ou de polluer plus, sans vergogne et sans se préoccuper de rien ; Bien au contraire, puisque nous estimons que c’est notre affaire à tous.

Et que la solution n’est pas dans la taxation, dans la coercition mais à l’inverse dans l’Entraide, la Solidarité, l’Union, la Persévérance, la Réflexion et l’Action !

D’ailleurs, ces derniers 7 mois de lutte écoulés nous montrent on ne peut plus clairement qu’il n’y a pas de solutions au sein du système, qu’il n’y en a en fait jamais eu et qu’il ne saurait y en avoir ! Ceci se doit de devenir une évidence incontournable pour toutes et tous, membres de notre lutte organique pour une société enfin libre. Ainsi, toute négociation avec l’État et les représentants de l’oligarchie est non seulement futile mais contre-productive. Ignorons-les !

Et pour l’Acte XXXII demandons-nous, collectivement, si nous voulons être les cyborgs de de Macron, de Castaner ou si nous voulons RÉSISTER et ainsi prouver que nous EXISTONS…

Avec ou sans Gilet Jaune ; SEREZ-VOUS LA RÉSISTANCE ?

Rejoignez-nous pour avancer, ensemble, sur le chemin de la résistance et ainsi REFUSER de devenir les cyborgs qui hanteront, demain, les villes connectées de France et de Navarre, puis du monde entier.

JBL1960