COVIDisme… UKRAINisme… (re)COVIDisme…

COVID À peine les Législatives terminées… Lesélires reprennent !

« Le test COVID est une immense arnaque ! » – Pierre Chaillot de la chaîne Décoder l’€co au micro de Ligne Droite – La matinale de Radio Courtoisie – 22 juin 2022

Les Tests positifs n’ont ABSOLUMENT rien à voir avec des personnes malades !

C’est votre OBÉISSANCE qui prolonge ce cauchemar !

2 INFOS qui méritent d’être mises en exergue ;

Stéphane Eimer, PDG de Biogroup, retrouvé mort à Paris : ce que l’on sait du drame ► https://www.ladepeche.fr/2022/06/25/stephane-eimer-pdg-de-biogroup-retrouve-mort-a-paris-ce-que-lon-sait-du-drame-10396152.php & https://planetes360.fr/test-covid-rapide-63-des-diagnostics-positifs-seraient-faux-selon-les-laboratoires-biogroup

+ Pass sanitaire européen : toute la NUPES (Manon Aubry comprise) a voté pour ! Le Parlement européen a voté la reconduction du passe sanitaire communautaire pour un an (nous prédisons que, si rien n’y fait, ce passe sera désormais « éternel ») ► https://www.lelibrepenseur.org/pass-sanitaire-europeen-toute-la-nupes-manon-aubry-comprise-a-vote-pour/

Voilà ce qui arrivera demain partout si vous les laissez faire sans réagir !

Dès décembre 2020, en collaboration avec Résistance71, nous avons alerté et donc documenté sur : Les Chiffres de la psychose SARS-CoV-2 : La Fraude des Tests RT PCR permet la mise en place de la Dictature Sanitaire – Version PDF N° 224 de 18 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf ;



Comme l’affirmait lui-même Kary Mullis (1944-2019), Inventeur de la Polymerase Chain Reaction et prix Nobel de Chimie en 1993 : Le test RT-PCR ne devrait pas être utilisé à des fins thérapeutiques, il n’est qu’un OUTIL de fabrique. “Les scientifiques sont en train de créer de sacrés dégâts au monde au nom de vouloir l’aider. Je n’ai aucun scrupule à attaquer ma propre confraternité parce que j’en ai honte.”

L’heure n’est pas à la division mais à l’UNION !

GUERRE DE CLASSE, 25/02/22 dans SUR TOUS LES FRONTS = LE RÉVEIL DES PEUPLES A SONNÉ : […]Toutes les idéologies nationalitaires, d’« indépendance nationale », de « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », ultimes avatars mystificateurs de la révolution cannibale des Lumières marchandes, quel que soit leur prétexte, droit-de-l’hommique, ethnique ou religieux, ne sont que des infections capitalistes vénéneuses pour détourner l’homme de son propre être générique anti-mercantile. En visant à leur faire prendre parti pour une fraction ou une autre de la classe capitaliste, elles mènent les humains à se dresser les uns contre les autres et à s’entre-massacrer derrière les ambitions économiques et les affrontements politiques de leurs propres exploiteurs.

Ni dans un camp du Capital, ni dans aucun autre : la conscience radicale de l’Être de la vie sait que, pour devenir elle-même, elle doit se produire comme acte cosmique de subversion absolue vers la constitution de la communauté humaine universelle pour un monde sans argent ni État.

Récusons tous les crétinismes électoralistes et tous les bourrages de crânes ! À bas la tyrannie sanitaire et toutes les duperies militaristes de la marchandise !

À bas tous les mensonges du spectacle étatique de la crise finale du Capital !

Vive la Guerre de Classe mondiale du Prolétariat contre tous les Partis et Syndicats de la planète-marchandise et pour un monde sans exploitation ni aliénation !

VIVE LA COMMUNE UNIVERSELLE POUR UN MONDE SANS ARGENT, SANS SALARIAT, NI ÉTAT !

Alors ? Prêts pour avoir encore mal au bas du dos ?

Ou envie de dire STOP ! NON ! ÇA SUFFIT !

Pour y parvenir par des ACTIONS DIRECTES RÉFLÉCHIES & NON VIOLENTES ;

+ Dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN ;

+ Dans LES CHRONIQUES DE ZÉNON ;

+ Dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS où vous pourrez lire notamment tous les dessous de l’affaire SARS-CoV-2 / COVID-19 ou COVIDisme remontant aux origines du SIDA et du VIH dans les années 1980 avec le livre de Robert F. Kennedy Jr. que R71 a en grande partie traduit et que j’ai mis au format PDF N° 08042022 de 154 pages, dans une création originale ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/rfk-jr-le-veritable-anthony-fauci-larges-extraits-de-traduction-r71-pagination-jbl-du-7-avril-2022.pdf ;

+ Dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF de + de 500 créations, mises à jour, suppléments et compléments ad hoc et connexes dont la dernière mise à jour N° 24062022 de 34 pages des écrits choisis de Nestor Makhno► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/06/nouvelle-version-des-ecrits-de-nestor-makhno-juin-2022.pdf ;

Toutes ces lectures INDISPENSABLES à notre sens sont en téléchargement, impression, diffusion et partage, libres et gratuits, car nous estimons, les uns et les autres, que tout ce qui participe de l’éveil de nos consciences et du développement de l’Humanité doit être accessible à nous tous gratuitement, et dans notre langue !

Ceci, afin d’être en capacité, ensemble, dans cet ICI, IMMÉDIATEMENT et surtout D’OÙ NOUS SOMMES, d’éteindre la lumière du N.O.M. pour impulser la poussée primordiale, vaincre cette foutue inertie de départ et enclencher un nouveau paradigme en lien avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer/cocréer/codiriger une société des sociétés sur terre, celle des associations libres, volontaires, autogérées hors de tout système marchand, (crypto)monétaire et étatique.

+ TOUT LE RESTE & AVEC TOUT NOTRE ♥

