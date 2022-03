Même le Rhinocéros RÉSISTE !

À RELIER À ;

APPEL À RÉSISTER AU COVIDISME & À L’UKRAINISME !



« Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel. Donc Socrate est un chat. »

Tout langage stéréotypé devient aberrant. C’est ce que Ionesco démontre dans Rhinocéros, pièce qui a tout d’abord vu le jour sous la forme d’une nouvelle. Partisan d’un théâtre total, il porte l’absurde à son paroxysme en l’incarnant matériellement.

Allégorie des idéologies de masse, le rhinocéros, cruel et dévastateur, ne se déplace qu’en groupe et gagne du terrain à une vitesse vertigineuse. Seul et sans trop savoir pourquoi, Bérenger résiste à la mutation. Il résiste pour notre plus grande délectation, car sa lutte désespérée donne lieu à des caricatures savoureuses, à des variations de tons et de genres audacieuses et anticonformistes. La sclérose intellectuelle, l’incommunicabilité et la perversion du langage engendrent des situations tellement tragiques qu’elles en deviennent comiques, tellement grotesques qu’elles ne peuvent être que dramatiques. On a dit du théâtre de Ionesco qu’il était engagé ; il l’est, en faveur de l’individu, menacé de marginalisation quand, malgré ses faiblesses, il parvient à résister aux tentations avilissantes qu’il a lui-même fait naître. Sana Tang-Léopold Wauters ► https://www.babelio.com/livres/Ionesco-Rhinoceros/8708

Rhinocéros par la Compagnie Le Brigadier du CSAGS de Strasbourg – Octobre 2018 1H47MN32) par la Compagnie Le Brigadier du CSAGS de Strasbourg – Octobre 2018

RHINOCÉROS, Eugène Ionesco



« Ce sont toujours quelques consciences isolées qui ont représenté contre tout le monde la conscience universelle. »



« Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais, lorsque les gens ne partagent plus votre opinion, lorsqu’on ne peut plus s’entendre avec eux, on a l’impression de s’adresser à des monstres… »



« Rhinocéros est sans doute une pièce antinazie, mais elle est aussi surtout une pièce contre les hystéries collectives et les épidémies qui se cachent sous le couvert de la raison et des idées, mais n’en sont pas moins de graves maladies collectives dont les idéologies ne sont que des alibis : si l’on s’aperçoit que l’histoire déraisonne, que les personnages des propagandes sont là pour masquer les contradictions qui existent entre les faits et les idéologies qui les appuient, si l’on jette sur l’actualité un regard lucide, cela suffit pour nous empêcher de succomber aux « raisons » irrationnelles, et pour échapper à tous les vertiges. »



« Je me demande si je n’ai pas mis le doigt sur une plaie brûlante du monde actuel, sur une maladie étrange qui sévit sous différentes formes, mais qui est la même, dans son principe. Les idéologies devenues idolâtries, les systèmes automatiques de pensée s’élèvent, comme un écran entre l’esprit et la réalité, faussent l’entendement, aveuglent. Elles sont aussi des barricades entre l’homme et l’homme qu’elles déshumanisent, et rendent impossible l’amitié malgré tout des hommes entre eux ; elles empêchent ce qu’on appelle la coexistence, car un rhinocéros ne peut s’accorder avec celui qui ne l’est pas, un sectaire avec celui qui n’est pas de sa secte. » Source ► http://www.nikibar.com/publications/rhinoceros-nouvelle-de-ionesco.html



Preuve supplémentaire qu’il est temps de NOUS transcender par-delà le bien et le mal pour remplacer l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires qui, appliqué à différents niveaux de la société empêche l’humanité d’embrasser sa tendance naturelle à la complémentarité, facteur d’unification de la diversité dans un grand Tout socio-politique organique : La société des sociétés ► la société organique ► LA VIE…

Car, comme nous le constatons, jour après jour et partout, la soumission ► C’EST LA MORT… Aussi, et puisque la révolution violente a historiquement montré ses limites. Il conviendra mieux de remplacer les institutions par les associations libres confédérées et créer la base de la société des sociétés, sans haine, ni armes, ni violence ; SANS GUERRE ► HORS ÉTAT & SES INSTITUTIONSpour une Société des sociétés façonné PAR & POUR NOUS ► LA VIE !

NOUS SOMMES EXACTEMENT LÀ OU TOUT COMMENCE…

Non pour revenir exactement à la même surVIEdavant, qui, rappelez-vous n’était nullement satisfaisante à bien des égards, mais pour, ENSEMBLE, reprendre les commandes de nos vies en mains afin d’impulser la poussée primordiale et enclencher un nouveau paradigme car nous sommes de plus en plus nombreux à penser et à clamer que l’avenir de l’humanité, comme le salut de l’Occident, passent par les peuples occidentaux (vous, moi) et en aucun cas les gouvernements ou toutes représentations étatiques, émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout aux côtés (et non pas devant, ou encore au-dessus) des peuples autochtones de tous les continents et cela pour instaurer l’harmonie de la Société des sociétés sur Terre-Mère dans cet ICI et ce MAINTENANT et surtout ► D’OÙ NOUS SOMMES !

Nous le devons aux générations non-nées, nous leur devons, nous leur devons une vie libre et décente que l’oligarchie leur refusera comme elle nous le refuse, et il est clair maintenant pour tout le monde, qu’ILS ne s’arrêteront pas, JAMAIS ! ILS iront jusqu’au bout de leur folie !

Comme l’avait défini R71 hier ► Dans cette optique, on ne peut plus lâcher le morceau… Comme certaines espèces animales, nous avons deux mécanismes de défense :

1 – On mord l’hydre et on ne la lâche plus

2 – On pond nos œufs dedans et notre progéniture se nourrira de sa chair avant d’éclore au dehors et de mordre/pincer sans plus lâcher (et ainsi de suite…)

Et aujourd’hui ► Résistance 71 – 1er janvier 2022 ; Nous ne pouvons rien souhaiter d’autre en cette année 2022 qu’un éveil et une rébellion massifs de sortie de tyrannie pour non pas « retourner à la normale », mais rétablir l’ordre naturel des choses, celui de l’avènement de la société des sociétés, qui seule réalisera enfin notre humanité vraie.

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir. Nos vœux 2022 incluent une compréhension de ce fait dans toute la réalité de son pouvoir émancipateur.

2022 sera une année décisive, ça va secouer, mais l’humanité triomphera de la tyrannie de ce système du plus petit nombre qui arrive à sa fin programmée.

JE–NOUS invite à éteindre les écrans & postes de télé-vision pour (r)allumer nos vies, nos petites flammes intérieures, et NOUS LEVER en nombre invincible, pour dire NON à l’oppression et OUI à la Vie…

JBL1960

De l’antagonisme à la complémentarité ; Nietzsche et la tradition anarchiste

Traduction & Compilation Résistance71 – Création originale au format PDF N° 181021 de 49 pages par JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/10/de-lantagonisme-a-la-complementarite-nietzsche-et-la-tradition-anarchiste-compilation-r71-pagination-jbl1960-octobre-2021.pdf