ICI L’OMBRE – LES TRIPLE-DOSÉS PARLENT AUX DÉSACTIVÉS DE LA DERNIÈRE DOSE (ANALYSES – VIDÉO – PDFs)

À CEUX QUI NOUS ONT MENTIS – QUI CONTINUENT DE NOUS MENTIR & N'ONT PAS L'INTENTION DE S'ARRÊTER

ICI LA RÉSISTANCE !

ICI L’OMBRE ► APPEL À RÉSISTER DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/02/resist.pdf

IN VIVO quelque part en Frankistan, février 2022 : A. 36 ans contrainte à l’injection pour garder son travail qui la fait (sur)vivre ; Bonjour, je vous appelle pour prendre un RDV pour une séance d’acupuncture car j’ai de grosses douleurs dans les pieds qui sont apparues après la 3ème dose de PFIZER et j’ai de grosses difficultés à marcher…

ICI LA RÉSISTANCE ► L’OMS MENT ► ARRÊTONS-LES ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/02/oms-1.pdf

Covid : virez moi ces modélisateurs – 15/02/22 par ZOLA : Vous vous souvenez, depuis deux ans, de ces modélisations qui sortent de temps en temps, excessives, sortant 8 jours avant des mesures de plus en plus incohérentes ? Chaque fois on se disait que c’était surprenant, manifestement exagéré et faites pour justifier une mesure à venir. Et puis après, en bon Français, on oublie. Jusqu’à la suivante.

Le Docteur Alice Desbiolles nous a expliqué (billet précédent), qu’en matière de modélisation, l’erreur est la règle. On s’en doutait, mais maintenant on en a la preuve : la mémoire des chiffres. Les courbes de l’étude qu’elle cite, sont impressionnantes, très parlantes.

PREMIER CONFINEMENT

Face à la première vague qui a affolé bien du monde, sauf les médecins qui traitaient déjà avec succès depuis quelques mois et sans se poser de question, il a été évoqué la possibilité de confinement. L’impérial Collège de Londres a alors fait des modélisations avec et sans confinement, modélisations qui ont poussé les pays européens à confiner, sauf un, la Suède. N’ayant pas confiné, il est donc intéressant de voir ce qui était prévu s’ils ne confinaient pas, et ce qui est arrivé n’ayant pas confiné. Les autres pays, dont la France, ont pris pour argent comptant ces modélisations, pour confiner.

Ces modélisations, ici dans Le Monde, prévoyaient 300 à 500 000 morts chez nous, et un besoin de 30 à 100 000 lits de réanimation. Nous avons confiné, et avec 27 000 morts, et 7 000 lits de réanimation occupés, nos autorités sont satisfaites, et réutiliseront ces modélisations à toutes les sauces pour les décisions futures.

Mais que s’est-il passé en Suède, qui n’en a pas tenu compte et n’a pas confiné ? Voici ce qui était prévu (90 000 décès), et ce qui est arrivé (en rouge, moins de 10 000 décès) : sans commentaire.

Lire l’intégralité de l’article sur ► https://www.covid-factuel.fr/2022/02/15/covid-pass-vaccins-elle-nous-dit-tout-complement/

▼▼

Le Pr Roger Hodkinson : « Les vaccinés sont des innocents qui vont au massacre » – 16/02/22 ► https://lemediaen442.fr/le-pr-roger-hodkinson-les-vaccines-sont-des-innocents-qui-vont-au-massacre/ + Vidéo Rumble VOSTFR ► https://rumble.com/vuwy4n-lminent-pr-roger-hodkinson-les-vaccins-sont-des-innocents-qui-vont-au-massa.html

L’éminent ancien professeur à l’Université de l’Alberta, Roger Hodkinson, lors de la conférence de presse « Freedom Convoy 2022 » met en cause les injections : « La science se confirme, rien n’a fonctionné, rien ne fonctionnera. Les vaccinations ne sont pas seulement inutiles, elles tuent. » Il condamne le gouvernement pour avoir violé deux principes bioéthiques : « ne pas nuire » et « le consentement éclairé » « Comment pouvez-vous donner un consentement éclairé, si vous n’êtes pas informé et que des informations vous ont été délibérément refusées par les facultés de médecine censées vous protéger ? »

16/02/22 ► RÉSISTANCE 71 ► Ottawa « Convoi de la Liberté » quelques questions avant la répression sauvage qui s’annonce… Routiers posez-vous la question de qui vous représentent et d’où sortent-ils ?…

Par contraste avec l’émouvant témoignage que nous publiions hier de ce routier québécois débordant d’amour pour l’humanité, revigoré par l’expérience d’Ottawa, nous pensons que l’heure est venue pour nous de parler de certains éléments que nous gardions sous le coude depuis plus d’une semaine concernant le mouvement du « Convoi de la Liberté » à Ottawa. Nous ne l’avons pas fait auparavant par souci de ne pas ternir la puissance populaire de ce mouvement et de passer pour des rabats-joie, mais au vu de la précipitation de certaines choses au Canada, quelques mises en garde s’imposent à notre sens.

Tout à commencer un soir où David Vincent cherchait un raccourci.. Ah non, désolé c’est pas cette histoire là…

Tout à commencer après notre visionnage de la première conférence de presse tenue par les routiers quelques jours après leur arrivée à Ottawa. Conférence qui n’invitait pas les médias de masse jugés traîtres, à la Gilets Jaunes, jusque là tout va bien, et tenue dans un endroit secret, ce qui est compréhensible. À l’écran figure un petit groupe de personne, dont deux en position proéminentes : un homme et une femme. L’homme s’avère être un certain Benjamin Dichter, la femme Tamara Lich. L’homme, exclusivement, parle. L’entourage acquiesce. Ce qui nous a frappé a été sa confiance à parler en public, son assurance et sa diction travaillée et assez maniérée, manucurée. On s’est dit « peut-être un délégué syndical des chauffeurs routiers », creusons donc un peu l’affaire…

Renseignements pris, Benjamin Dichter, tout comme Tamara Lich, n’est pas un routier et n’a rien à voir avec la profession. On apprend que les informations à son sujet sont rares et semble filtrées. On sait que le média « Canada Jewish News » l’étiquette « Militant juif » et qu’il milite aussi pour le mouvement LGBT, c’est à dire qu’il est intouchable et pour qui veut le critiquer, ce sera prendre le risque de se retrouver marqué au fer des labels « antisémite » et « homophobe », un classique. Il a été tailleur de diamants, et possèderait une imprimerie numérique.

Il s’avère aussi que Dichter a un passé politique : il a tenté de se faire élire conseiller dans un District de Toronto sous l’étiquette du Parti Conservateur (Tory), pas exactement donc le profil du « syndicaliste » de base. On apprend aussi qu’en 2015, il a été impliqué dans une histoire “conspirationniste” à connotation islamophobe. Rien d’autre n’est public et personne ne sait ce qu’il fait comme profession au moment d’Ottawa.

Question simple : qui a décidé que Benjamin Dichter soit le « porte-parole » dans une conférence de presse représentant les routiers du « Convoi de la Liberté » ? Des routiers qui se posent aujourd’hui la même question comme en témoignent quelques vidéos.

Concernant Tamara Lich, les infos ne sont pas mal non plus : Métis, donc aussi intouchable sans être taxé de « raciste », elle n’est pas routière et n’a rien à voir avec la profession. Elle est la secrétaire du Parti politique « Maverick » (« Rebelle ») de la province d’Alberta dans l’Ouest canadien. Un Parti politique sécessionniste du Canada, s’avérant être financé en partie par l’Atlantic Council de la clique Kissinger, Clinton & Co…

Question simple : qui a décidé que Tamara Lich représente aussi les truckers d’Ottawa ?

Autre précision : il s’avère que ces deux personnes, surtout Dichter, sont les créateurs du fond de soutien au convoi, d’abord avec CrowdFunding, puis sur une autre plateforme de replis.

Pourquoi ces personnes parlent-elles au nom des routiers et des gens du convoi ? Qui a décidé ça ?

Une fois de plus, nous ne faisons que poser des questions qui semblent vitales et auxquelles il faudrait apporter des réponses pour assainir rapidement l’environnement.

Autres informations vitales :

Dimanche 13 février 2022 au matin, un camion soi-disant contenant 2000 armes à feu (apparemment laissé comme ça sur un parking), a été volé à Petersborough en Ontario. Alerte donnée, la police a retrouvé le camion, mais bien sûr pas les armes… ICI (+repris LÀ

Question simple : va-t-on les retrouver par « miracle » disséminées dans le convoi d’Ottawa donnant ainsi le prétexte à une évacuation violente des lieux ? (false flag) juste une question…

va-t-on les retrouver par « miracle » disséminées dans le convoi d’Ottawa donnant ainsi le prétexte à une évacuation violente des lieux ? (false flag) juste une question… Le rat Trudeau (ce qui veut dire qu’ils ont identifiés ceux qui ils sont et ceux qui aident de près ou de loin… N’oublions pas que le Canada est un des pays au monde où la haute surveillance est très développée, car colonie de la « couronne City de Londres 5 yeux mis en place il y a des décennies…), ce qui est un signe que la répression est en marche.

Parade : participants au convoi ! Retirez votre fric des banques ! BOYCOTTEZ ce système inique et criminel contrôlé par la banque transnationale. N’attendez pas, prenez l’offensive de manière concertée par un BankRun ! Faute de quoi vos jours de révolte sont comptés !…

#BankRun.

Suite à la menace de Trudeau de gel des comptes bancaires, appel des Canadiens à vider leurs comptes. #bankruncanada 😇 pic.twitter.com/MtlKdU9xyB — Momotchi (@_momotchi) February 15, 2022

À l’heure où nous écrivons ces lignes, un mouvement canadien de bankrun vient de se créer incitant les Canadiens a retirer leur argent en masse des banques !… C’est une solution déjà invoquée à juste titre par l’ex-footeux et personnalité du spectacle Éric Cantona en 2010 quand il disait de retirer le fric des banques pour effondrer le système « à la Spaggiari » avait-il précisé, sans armes, ni haine, ni violence.

N’oublions jamais : Paix ! Solidarité ! Fraternité ! et aussi…

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir ! (Résistance 71)

▼

Ne doutez pas que l’ancien banquier d’affaire, le LIQUIDATEUR MacdeRoth qui a très envie de nous emmerder jusqu’au bout et jusqu’au dernier, n’essaiera pas de faire comme son comparse Troudeau avec tous les Non-Vaxinés et les Nouveaux Désactivés de France et de Navarre ► https://lemediaen442.fr/marie-23-ans-me-voila-desactivee-je-suis-desormais-une-sous-citoyenne-qui-na-plus-acces-aux-loisirs-et-transports/

Aussi, je vous laisse, ci-dessous, un TRACT-PDF de ma composition ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/02/tract-pdf-appel-a-boycott-et-bankrun-02-2022.pdf et à diffuser sans pitié, pour que le Nouveau Monde qui a commencé à Ottawa faisant pleurer de joie de très nombreuses personnes partout sur la planète demeure, et à jamais. Ottawa appartient désormais au peuple, uni et solidaire !

Et, il ne tient qu’à NOUS de faire partout de même, puisque nous avons compris combien il était facile de les faire tomber, SANS GUERRE, notamment en retirant tout notre argent des banques en même temps, juste en coconstruisant une autre société et en laissant leur matrice s’autodétruire…

