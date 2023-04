FIN DE PARTIE pour L’HUMANITÉ ou L’OLIGARCHIE RÉGNANTE ?

Aussi, pour SORTIR DU MARASME TOTAL AMBIANT ► Unissons-nous et Appelons à un BOYCOTT TOTAL / Grève Générale Active pour une société libre, émancipée, égalitaire & Autogestionnaire ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2023/02/sortir-du-marasme-total-ambiant-avec-kropotkine-goldsmith-et-r71-fevrier-2023.pdf



Car NON c’est NON = Ni par Macron, ni par personne, avec ou sans Gilet Jaune, nous ne voulons pas/plus être gouverné-e-s !

Plutôt la VIE que l’organisation de notre mise en retraite de celle-ci, sachant que nos vies, toutes vies, vaudront toujours plus que leur profit, qu’en une cryptoseconde l’oligarchie financière peut renvoyer dans l’Univers !

Alors qu’en une zeptoseconde, grâce à toutes nos lectures combinées, nous obtenons un esprit critique capable de voir au travers des écrans de fumée émis par la société du spectacle permanent, et toujours plus de gens éveillés qui agissent pertinemment pour transformer radicalement (dans la profondeur de l’être) leur réalité sociale.

Et ILS le savent, puisque Macron & tout son gouvernement-qui-ment par nature, n’ont qu’une seule chose en tête ; Nous DIVISER pour mieux RÉGNER, nous OPPRIMER, nous SOUMETTRE…ou nous EXTERMINER jusqu’au dernier…



Diviser pour mieux détruire, annihiler, seule condition de leur survie ;

Créer des antagonismes factices pour nous maintenir dans le politique infantile, nous bloquer en mode violent et réactif, bloquer de fait l’Évolution même de la société vers son humanité vraie achevée…

Car plus que jamais ;

NÉGOCIER c’est COLLABORER !

Boycottons les institutions

Boycottons l’élection et l’impôt absorbant l’intérêt de la dette odieuse

Boycottons les entreprises du CAC40 et des transnationales criminelles

Achetons et promouvons les produits locaux

Réaménageons nos campagnes et nos communautés agricoles

Rassemblons-nous en comités populaires de voisinage, de travail…

TRACT-PDF de ma composition N° 160222 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/02/tract-pdf-appel-a-boycott-et-bankrun-02-2022.pdf À DIFFUSER SANS PITIÉ

Leur plus grande peur ? Que l’on découvre comme il est facile de les faire tomber SANS GUERRE juste en co-construisant ENSEMBLE une autre société en laissant leur matrice s’auto-détruire…

Pour un retour à la VIE, tout simplement ; Et parce qu’il y une VIE à vivre avant cette mise en retraite à mort qu’on veut nous imposer à toutes forces !

► CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN ;

BOUM ► PDF PAMPHLÉTAIRE N° 1948/2023 de 22 pages dégotté par RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2023/03/osl_catastrophe-vaccinations_pamphlet-1948.pdf

► LES CHRONIQUES DE ZÉNON ► TERRA INCOGNITA – Dernières convulsions du vieil ordre mondial, Zénon, mars 2023 – Version originale PDF de Jo Busta Lally (JBL1960) ► Version PDF N° 210323 de 6 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2023/03/zenon-terra-incognita-mars-2023-pdf-de-jo.pdf

► DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ► La Covid de 2019 à février 2023, voici la base documentaire la plus incontournable ► AIMSIB – avril 2023 + mon Dossier Spécial Coronavirus au format PDF que j’ai fait passer de 125 à 159 pages, dès mai 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf

► ANTHROPOLOGIE POLITIQUE : Origine & Critique de l’État ► David Graeber, 2014 : La signification de l’argent – Traduction R71 – Version PDF de JBL1960, février 2023 ► Création originale du PDF N° 20022023 de 15 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2023/02/la-signification-de-largent-david-graeber-2014-traduction-r71-pdf-de-jbl-fevrier-2023.pdf

► BIBLIOTHÈQUE de + de 500 PDFs ; créations originales, mises à jour, suppléments et compléments et tant ce format s’est révélé être pour NOUS un formidable et redoutable outil de diffusion et de partage que NOUS vous proposons en lecture, téléchargement, impression libres et gratuits, car les uns et les autres, NOUS considérons, chacun dans notre style, le plus souvent sans même se connaitre, que l’information doit être accessible à tous gratuitement. Car dans une même démarche, NOUS pensons que TOUT ce qui participe du développement de l’Humanité et de l’Éveil de nos consciences DOIT nous être accessible dans notre langue sans avoir RIEN à payer.

Je remercie ici et maintenant ceux qui me font le plaisir de me suivre depuis ma (re)naissance le 11 décembre 2015 et celles et ceux qui me soutiennent car depuis ce foutu 21 août 2022 jour de la disparition brutale de notre plus jeune fils, Maxime, j’expérimente le principe taoïste fondateur et majeur que la Vie est un départ et la mort un retour de la pire façon qui soit puisque nous ne sommes pas voués à disparaitre AVANT nos enfants… Mais cette douleur absolue m’aura permise de découvrir que la vie n’a ni commencement ni fin, que l’Être est sans limite, notre personnalité illusoire et la mort une simple continuité de l’évolution. Sans cette perte cruelle, brutale, indicible, insupportable, parfois insurmontable ; je n’aurais jamais vraiment compris ce que voulait dire ► L’Homme sort de la Vie pour entrer dans la mort…

JBL1960

▼▼▼