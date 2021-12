MàJ de dernières minutes du Dernier conte du dernier jour de l’An 2021 par RIEN et sa RIENne de ♥

Dernier conte du dernier jour de l’An 2021, Le petit TROU BLANC, par le Presque Dr. T’Ché-RIEN & sa petite RIENne de ♥ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/le-petit-trou-blanc-dernier-conte-du-dernier-jour-de-lan-2021-par-rien-et-une-rienne.pdf

Cliquer pour accéder à le-petit-trou-blanc-dernier-conte-du-dernier-jour-de-lan-2021-par-rien-et-une-rienne.pdf

Pourtant et plus que jamais ;

ENSEMBLE ; TOUS les petits RIENS et RIENNES peuvent TOUT !

Pour ma part ; je vous prépare le PDF complet des traductions de l’anglais au français et par de larges extraits de Résistance 71 (Chapitre 2) du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr « The Real Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma and the Global War on Democracy and Public Health » / “Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique” – Skyhorse Publishing, novembre 2021, 450 pages, que de manière inédite je compile au fur et à mesure de leur traduction tant l’heure est grave en COVIDLAND et particulièrement en FRANKISTAN ces derniers jours avec la mise en place du paSSe vaXXXinal envers et contre toustes !…

AUSSI LEVONS-NOUS & DONNONS-VOUS RDV ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ-NOUS SOMMES pour tisser ensemble le fil du reste de notre vie…

+ dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN

+ dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

+ dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF

+ dans LES CHRONIQUES DE ZÉNON

+ tout le reste avec tout mon ♥

JBL1960

Des bonis pour la nuit de la Saint-Sylvestre !

Tic-Tac… Tic-Tac… BOUM ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/boum.pdf ► C’est RIEN qu’un peu plus de RIEN…

Pour se faire du bien…

Et dire NEIN au paSSe vaXXXinal ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/ss.pdf

SiSi !…

Omékilsonkon, auSSi !

Conseil Scientifique de Crise…

…de rire ???

Et n’oubliez pas ce soir, qu’il y a un bouton ON/OFF sur votre téloche !

Meilleurs Vieux 2022 ! Hi hi hi !…