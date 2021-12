AUX RIENS & RIENNES D’ICI & D’AILLEURS…

ENSEMBLE ; TOUS les petits RIENS et RIENNES peuvent TOUT !

25/12/21 ► Cadeau des Riennes et des Riens, d’un RIEN et d’une RIENNE de ♥ aux RIENNES & RIENS D’ICI ou D’AILLEURS ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/cadeau-des-riennes-et-des-riens.pdf

1 PENNY pour REFUSER de VIVRE ÇA !

À retrouver dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN

Et selon le principe Sioux (Lakota) d’Ohiyesa : Nous pensons que l’amour des possessions matérielles est une faiblesse qu’il faut surmonter. Ce désir fait appel à la partie matérielle et si on le permet, il perturbera en son temps l’équilibre spirituel de tout à chacun. Ainsi, les enfants doivent apprendre très tôt la beauté de la générosité. On leur enseigne de donner ce qu’ils ont de plus cher, ainsi ils peuvent expérimenter la joie profonde de donner.

Je vous offre, en partage, le présent d’un RIEN, ou presque et qui me rappelle, sans cesse, qu’ENSEMBLE, NOUS pouvons TOUT ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/lumiere-de-noel-par-rien-25-12-21.pdf

ENSEMBLE REFUSONS DE JOUER LA SUPERPRODUCTION PFIZER ► Le N.O.M. de la DOSE – Production PFIZER – Sortie prévue en Frankistan début janvier 2022…

DONNONS-VOUS RDV ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ-NOUS SOMMES pour tisser ensemble le fil de nos vies…

+ tout le reste avec tout mon ♥

JBL1960