METTONS FIN à la DICTATURE SANITAIRE et au COUVRE-FEU TOTALITAIRE…

AVANT QU’IL SOIT MIS FIN À TOUTE HUMANITÉ SUR TERRE

Pour voir HOLD-UP+ sorti le 15 février 2021 ► https://holdup-lefilm.fr/visionner/

Pour bien comprendre qu’on n’a plus le temps d’attendre, que c’est ICI ► MAINTENANT et d’où nous sommes, sinon c’est FIN de PARTIE pour l’Humanité telle que nous l’avons connue ces 200 000 dernières années.

Car il devrait être clair pour tout le monde maintenant que l’Agenda Oligarchique de Dépopulation ou Agenda21 initié par Sarko l’Américain, (UMP/LR) qui a été chargé de déployer les compteurs communicants, la mobilité électrique VIA la 5G a été muté en Agenda 30 pour être parachever par Macron-le-cyborg, et son monde, et nous avec, selon un PLAN structuré et pensé par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité et si possible avant fin 2022, d’où l’accélération du temps et des évènements pour mieux nous sidérer preuve que le PLAN a bien été muté en PLANdémie…

Et comme l’a analysé, William F. Engdhal dans son dernier article : La grande conspiration criminelle du “zéro carbone” ► LES NOUVEAUX ROIS DE LA NOUVELLE COURONNE POUR LA GRANDE RÉINITIALISATION D’UN FUTUR VERT !



Merkel, Macron, Gates, Schwab et leurs amis vont accomplir cela en ramenant les standards de vie en Allemagne et dans les pays de l’OCDE au niveau de ceux du Soudan et de l’Éthiopie. Voilà ce qu’est leur dystopie du “Zéro Net Carbone”. Sévèrement limiter les voyages aériens, les déplacements en voiture, les mouvements des gens, fermer les industries “polluantes” [au CO²], tout ça pour réduire le CO² atmosphérique. Intéressant de voir comment de manière si pratique la pandémie du coronavirus arrive à point pour mettre en scène le Grand Reset et cet agenda 2030 Zéro Net Carbone de l’ONU.

Comme tout le monde pouvait le comprendre, également, il est clair que l’objectif de ces nouveaux Dieux auto-proclamés, est l’élimination/EFFACEMENT de tous les inutiles, c’est à dire = NOUS !

La seule question qui vaille aujourd’hui est : Allez-vous rejoindre les cyborgs et vous soumettre pour finalement mourir tôt ou tard en ayant participé à la destruction de notre Humanité ?

Ou bien ; Allez-vous nous rejoindre pour résister ensemble, côte à côte, en refusant la destruction de l’Humanité avant de mourir, tôt ou tard, mais heureux, libres et fiers du travail accompli pour une Humanité totalement achevée et réalisée ?

Pour parvenir à répondre à cette question, je vous liste les plus signifiantes des différentes preuves documentaires, au format PDF que j’ai réalisées ou relayées en analyses ;

PDF DES STATS COVID-19 : du mythe aux statistiques, 9 février 2021 ► COVID-19 – Du mythe aux statistiques, 9 février 2021 – PDF N° 243 de 24 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/stats-covid.pdf ;

Dossier PDF constitué par JBL1960 autour d’un cas réel et concret, février 2021 – Version PDF N° 240 de 12 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/dossier-pdf-a-diffuser-sans-pitie-pour-refuser-les-vaccins-geniques-experimentaux-par-jbl1960-fev-2021.pdf ;

CorbettReport, COVID et VACCINATION, BIOSÉCURITÉ, Traduction R71, Pagination JBL, février 2021 – PDF N° 237 de 16 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/corbettreport-covid-et-vaccination-biosecurite-traduction-r71-pagination-jbl.pdf ;



Source RÉFINFOCOVID – AVENANT DÉROGATOIRE À FICHE INFIRMERIE, D’INFORMATION SANITAIRE & D’URGENCE SANITAIRE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/avenant_derogatoire_a_la_fiche_infirmerie.pdf (3 pages) ;



DOSSIER PDF N° 130121 de 28 PAGES ► À DIFFUSER SANS PITIÉ ► Version PDF de la Synthèse du Pr. Denis Rancourt sur le SRARS-CoV-2 et la pandémie CoV19 associée – À DIFFUSER SANS PITIÉ ! ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/synthese-du-pr-denis-rancourt-sur-le-sras-cov-2-et-la-pandemie-cov19-associee-maj.pdf ;

Aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée (VERSION PDF) ► Aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée – For Murder By Decree À Meurtre Par Décret, dossier constitué par JBL1960 au format PDF N° 230 de 115 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/for-murder-by-decree-a-meurtre-par-decret-dossier-constitue-par-jbl1960-en-dec-2020.pdf ;

TRACT-PDF N°226 sur 1 page ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/alerte-info-cruciale-a-diffuser-sans-pitie-sur-la-vaccination-obligatoire.pdf ;

DOSSIER SPÉCIAL PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ► Les Chiffres de la psychose SARS-CoV-2 : La Fraude des Tests RT PCR permet la mise en place de la Dictature Sanitaire – Version PDF N° 224 de 18 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf ;

TRACT-PDF pour STOPPER le MUSELAGE & LA DICTATURE SANITAIRE EN MARCHE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/tract-pdf-stop-au-muselage-sanitaire-et-aux-lois-martiales-medicales.pdf ;

Aux ConVidiot(e)s de la Terre qui attendent LE vaccin, par JBL1960 (PDF de 19 pages) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/aux-convidiotes-de-la-terre-qui-attendent-le-vaccin-par-jbl1960.pdf

3 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf ;

2 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf ;

1 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf ;

PDF N° 185 de 33 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf ;

PDF N° 178 de 19 pages : Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN – Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf ;

PDF N° 177 de 30 pages, mai 2020 ► Gary Allen – THE ROCKEFELLER’S FILES – Le Dossier Rockefeller ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf

« Reprogrammer le circuit de transcription du coronavirus du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, l’ingénierie d’un génome de recombinaison résistant » ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf ;

Thèse de doctorat en médecine de M. Louis-Adrien DELARUE, 2011 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/these-delarueblanc.pdf ;

Hépatite B : les Coulisses d’un scandale vaccinal (18 octobre 2009) en France et dans le monde ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/hepatiteb.pdf ;

…+…

BIBLIOTHÈQUE PDF – DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS – CHRONIQUES du Presque Dr. T’Ché-RIEN

Il nous reste une toute petite chance de faire foirer le PROJEEEEET de Macron et son monde car : Tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/tract-pdf-offert-par-jo-contourner-pour-enfin-vivre-resistance71-novembre-2020.pdf ;



Mais pour cela, il faut arrêter de se regarder le nombril, se sortir les doigts du nez et le cul des ronces…

Qu’est-ce qu’on risque à essayer ? Franchement ? Sinon de réussir…

JBL1960