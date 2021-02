Nouvelle preuve que la 3ème vague imaginaire est fabriquée pour justifier de nouvelles restrictions sanitaires !

REJOINDRE LES CYBORGS ?

OU ÊTRE ET INCARNER LA RÉSISTANCE ?

À BAS LA MUSELIÈRE, STOP LES TESTS PCR, LA VACCINATION vs UN VIRUS IMAGINAIRE POUR LE CONTRÔLE VIA UN PASSEPORT SANITAIRE !

HALTE AUX COUVRES-FEUX TOTALITAIRES & TOUTES NOUVELLES RESTRICTIONS JUSTIFIANT LA DICTATURE SANITAIRE pour éviter un plus grand Nuremberg…

Nouvelle preuve documentaire – Source Le Libre Penseur ► https://www.lelibrepenseur.org/covid-1984-les-donnees-sen-ti-nelles-montrent-un-taux-dincidence-de-2-100-000-en-semaine-6/

Voici les derniers résultats du réseau Sen.ti.nelles (700 généralistes et 74 pédiatres libéraux) : le taux d’incidence du Sars-CoV-2 de la 6e semaine de 2021 est de… 2 cas/100.000, en chute, et non de 250-300 comme l’affirme le gouvernement pour terroriser tout le monde !

Un seul patient a été hospitalisé en semaine 5, oui 1 seul patient ! Ce chiffre nous donne environ 1379 nouveaux cas pour toute la semaine 6, ce qui représente 197 par jour dans toute la France et non les 25.000 cas annoncés sur les médias-mensonges !

À RIEN ! AUSSI ► METTONS FIN à la DICTATURE SANITAIRE et au COUVRE-FEU TOTALITAIRE… Car de manière très complémentaire, après avoir (re)visionné HOLD-UP+ ► https://holdup-lefilm.fr/visionner/ il devient évident que Macron et son Monde, comme Merkel, Schawb, Gates… Ne se cachent même plus, pour nous refermer les grilles totalitaires du N.O.M. ou Grant Reset / Grande Réinitialisation ou encore BIG GREEN sur nos tronches…

Uniquement par peur de se retrouver sur les bancs du plus grand Nuremberg de tous les temps en préparation, puisque la meilleure défense, c’est encore l’attaque !

Aujourd’hui, c’est un deuxième tribunal de Nuremberg qui se prépare, avec la mise en place d’une «Class Action» sous l’égide de milliers d’avocats mondiaux derrière l’avocat américano-allemand Reiner Fuellmich qui poursuit les responsables du scandale du Covid-19 instrumentalisé par le Forum de Davos. À ce sujet, il est utile de rappeler que Reiner Fuellmich est l’avocat qui a réussi à condamner le géant de l’automobile Volkswagen dans l’affaire des pots catalytiques trafiqués. Et c’est ce même avocat qui a réussi à condamner la Deutsche Bank comme entreprise criminelle.

Selon Reiner Fuellmich, toutes les fraudes des entreprises allemandes sont dérisoires comparées aux dommages que la crise du Covid-19 a causés et continue de causer. Cette crise du Covid-19 doit être rebaptisée «Scandale du Covid-19» et tous les responsables doivent être poursuivis pour dommages civils pour cause de manipulations et de protocoles de tests falsifiés. C’est pourquoi, un réseau international d’avocats d’affaires plaidera la plus grande affaire de délits civils de tous les temps, le scandale de la fraude Covid-19 qui s’est entretemps transformé en plus grand crime contre l’humanité jamais commis. Une commission d’enquête Covid-19 a été ouverte à l’initiative d’un collectif d’avocats allemands dans le but de faire un recours collectif au niveau international en utilisant le droit anglo-saxon. […]

Rien que ces deux aspects de la prise d’otage 2.0 dont le monde occidental est victime depuis bientôt un an devraient en toute logique être suffisamment motivants pour nous faire comprendre définitivement que nous sommes face à un “populicide” qui ne demande qu’à nous broyer si nous restons inertes, les bras ballants sans rien faire.

C’est pourquoi il convient à chacun d’entre nous de tout mettre en œuvre dès maintenant afin que cette coalition juridique internationale puisse être opérationnelle le plus tôt possible. Pour ce faire, que toutes celles et tous ceux d’entre nous qui souhaitent rejoindre l’action collective des avocats français pour participer à cette reconquête de nos libertés se mettent déjà en contact d’ici le 21 février avec l’action collective(5). Notre survie est à ce prix ainsi que l’avenir de nos enfants.

Pour lire l’intégralité de l’article ► https://nouveau-monde.ca/fr/le-plus-grand-nuremberg-de-tous-les-temps-se-prepare/ par Jean-Michel Grau qui précise : Nous invitons les citoyens qui souhaiteraient rejoindre cette action collective, à envoyer un email à l’adresse suivante d’ici le 21 février 2021 : Stop_mesures_liberticides@protonmail.com

Faisons de cette date le point de départ ou Temps Zéro (TEP ZÉPI) du Grand Réveil des Peuples ou Temps Nouveau (ZEP TÉPI) de la RÉVOLTE DES NATIONS !

Car il est bien entendu, que : Penser combattre la société industrielle sans abolir le capitalisme ou vouloir l’abolir sans défaire celle-ci, recouvrer la liberté individuelle et collective permettant la maîtrise du destin de l’humanité sans supprimer l’État, prôner la démocratie directe ou l’autogestion généralisée sans sortir de l’économie et sans abolir l’argent, voilà l’essentiel des impossibilités pratiques que les alternatives émancipatrices devront assumer expérimentalement dans l’effondrement qui vient.



Réponses de Jacques Philipponneau au questionnaire de La Décroissance envoyées le 12 février 2021 et refusées par son comité de rédaction – Source ► https://www.lavoiedujaguar.net/Reponses-de-Jacques-Philipponneau-au-questionnaire-de-La-Decroissance-envoyees VIA R71, dans ► https://resistance71.wordpress.com/2021/02/18/crise-sanitaire-et-systemique-pas-de-solution-au-sein-du-systeme/

Décidons, ensemble, du JOUR ZÉRO d’une prise de conscience politique collective !

Pour ABOLIR/ABATTRE LE COLONIALISME et ce par quoi il arrive toujours l’État ;

SINON ?

Au COnVIDe tu croiras

Peur tu auras

Masque tu mettras

Vaccin tu accepteras

Et liberté dans ton cul tu auras…

