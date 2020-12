Ils ont radié le Pr. Christian Perronne…

PROTESTONS CONTRE LA DICTATURE SANITAIRE EN MARCHE !

Comme hier le Dr. Louis Fouché le Dr. Vincent Pavan ou Jean-Bernard Fourtillan qui a été LIBÉRÉ hier !

Preuve qu’en se levant en nombre invincible pour protester ;

PLEIN DE PETITS RIENS PEUVENT TOUT !

Détournement du poème de Martin Niemöller écrit en 1942, par mézigue…

« Lorsque les Brigades de Contrôle Sanitaire sont venues chercher les COVID+,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas POSITIF.

Lorsqu’ils ont enfermé les ANTIVAXX,

je n’ai rien dit,

j’attendais qu’on trouve un VAXX.

Lorsqu’ils sont venus chercher les ANTIMASK,

je n’ai rien dit,

je portais le mien en attendant le vaccin.

Lorsqu’ils sont venus chercher les Théoriciens du Complot,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas complotiste.

Lorsqu’ils sont venus me chercher,

il ne restait plus personne

pour protester. »

Format TRAC-PDF

Christian Perronne radié de sa chefferie de service par Martin Hirsch le jeudi 17 décembre !!!

Info transmise par mail hier

Cliquer pour accéder à defense-cp.pdf

INFO VUE PAR EUROPEONE & L’IMPOSSIBLE M. LIBÉ !

Aussi ► DÉNONÇONS SANS RELÂCHE LA FRAUDE DES TESTS RT PCR QUI JUSTIFIE LA DICTATURE SANITAIRE – LES CONFINEMENTS SANS FIN – LA MUSELIÈRE (qui ne sert vraiment à rien, la preuve par Macron !) & LA TERREUR VACCINALE !

+ DOSSIER SPÉCIAL PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ► Les Chiffres de la psychose SARS-CoV-2 : La Fraude des Tests RT PCR permet la mise en place de la Dictature Sanitaire

REFUSONS LA VACCINATION des personnes âgées dans les EHPAD dès la fin décembre ICI & la VACCINATION OBLIGATOIRE POUR LES PLUS DE 65 ANS LÀ !

REFUSONS CE NOUVEAU VACCIN À ARNm comme l’a dénoncé le Pr. Christian Perronne ICI qui n’est pas un ANTI-VAXX mais juste terriblement conscient des risques encourus avec ces nouveaux vaccins JAMAIS utilisé sur l’homme = C’est fin de partie pour l’Humanité !

DÉNONÇONS LA MASCARADE des masques, des tests, du confinement sans fin, du couvre-feu vs un virus, des interdictions de se réunir, d’être plus de 6 à table : enfin juste pour nous les gueux, et les gueuses*, comme de faire manger papy et mamie à la cuisine ICI et/ou de mettre les enfants à la cave ou au grenier pour Noël ?!…

*À quoi sert le masque ? À quoi servent les gestes barrières ? Même notre président est covido-positif !

Quelle farce, mon Dieu ! On a le choix, à mon avis, entre 3 hypothèses :

1/ Macron a été victime comme tout le monde du test PCR bidon, qui ne sait pas faire la différence entre un virus grippal et une papaye ou une chèvre…

2/ Macron fait du cinéma pour favoriser l’agenda “vaccinal” mondialiste.

3/ Macron invente un prétexte pour se mettre au vert avant les événements très douloureux qui se préparent… OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/12/17/a-quoi-sert-le-masque-a-quoi-servent-les-gestes-barrieres-meme-notre-president-est-covido-positif/



RAPPEL en complément ► LE VIRUS ET LE PRÉSIDENT – Jean-Loup Izambert et Claude Janvier – IS Édition, parution nationale le 11 décembre 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/presentation-du-livre-le-virus-et-le-president-jean-loup-izambert-claude-janvier.pdf

TOUTES LES PREUVES DOCUMENTAIRES PDF ► BIBLIOTHÈQUE PDF

LEVONS NOUS en nombre invincible pour leur dire NON !

Car si on les laisse faire ► DEMAIN SERA ENCORE PIRE !

