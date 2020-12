Chronique d’avant-noël du Presque Dr. T’Ché-Rien (PDF)

Hier, c’est l’Histoire.

Demain est un mystère.

Et aujourd’hui ?

Aujourd’hui est un cadeau c’est pourquoi on l’appelle le présent…

Incarnation d’Oogway – Tortue taoiste de Kung Fu Panda !

Aussi, je vous présente la dernière chronique d’Avant-Noël du Presque Dr. T’Ché-Rien qu’il m’a transmise par mail et à laquelle je m’associe, en filigrane, pour vous rappeler, à la veille de ce 21 décembre jour de Solstice d’Hiver (et anniversaire de notre Jupi-t’es-Rien+) que nous avons absolument le choix = celui de choisir la Vie !

Et pourquoi pas, aussi, de mettre la kabale-en-kavale !

Passeur de Vie & de Noël du presque Dr. T’Ché-Rien du 20 décembre 2020 en version PDF N° 225 de 31 pages

Cliquer pour accéder à passeur-de-vie-et-de-noecc88l-du-presque-dr-tche-rien-20-decembre-2020.pdf

Ce texte et tous les autres sont à retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage, LIBRES & GRATUITS. Et dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS dans lequel je compile toutes les preuves documentaires pour nous permettre de NOUS LEVER en nombre INVINCIBLE et faire FOIRER leur PLANdémie PLANétaire PLANifiée et être ainsi en capacité de choisir… la VIE !



JBL1960 ni Belle ni Cloche !