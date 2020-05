Rideau sur le CoronaCircus Planétaire !

Et ce sera fin de partie pour l’oligarchie !

Pour comprendre comment Rockefeller créa la médecine moderne et annihila les remèdes naturels et remonter aux origines du CoV19 & de Big Pharma, cette toute nouvelle page de mon blog ► LE DOSSIER ROCKEFELLER ;

En ce 11 mai 2020, au premier jour du déconfinement et pour s’en sortir définitivement ;

Premier couac du déconfinement ? L’état d’urgence n’a pas été promulgué : La loi d’état d’urgence sanitaire n’a pas été promulguée à temps pour le déconfinement ce lundi et l’exécutif fait dès lors appel «au sens de la responsabilité des Français» pour respecter certaines de ses dispositions, ont annoncé l’Élysée et Matignon dans un communiqué commun, selon l’AFP ► https://fr.sputniknews.com/france/202005111043759187-premier-couac-du-deconfinement-letat-durgence-na-pas-ete-promulgue/ ;

Coronavirus : Être conscient de l’utilisation de la crise sanitaire courante comme d’un outil de la domestication et de la domination… Source ► https://paris-luttes.info/la-crise-sanitaire-comme-outil-de-13882?lang=fr ;

Le Coronacircus continue ! Par Claude Janvier – Source ► https://lesmoutonsenrages.fr/2020/05/11/le-coronacircus-continue/

Terminus pour la démocratie. « Blocus, punus, prunus » (1) . Telle est la devise du flicus politicus en cas de non-respect des ordres de l’empereur Macron 1er.

Lundi 11 mai, déconfinement. Cette date restera dans les annales de la supercherie et de la restriction des libertés. Tout le circus politico-médiatique vous laisse croire que, enfin, vous allez pouvoir retrouver les joies de la liberté. Je vous laisse juge :

Inspection rapide des nouvelles règles : (2)

– Régions en zone rouge : collèges et parcs resteront fermés. L’accès aux transports en commun sera « réservé aux heures de pointe aux personnes détenant une attestation de leur employeur ou ayant un motif impérieux pour se déplacer ». – raison de santé, convocation de justice, accompagnement des enfants-

Ausweis, arbeit, schnell !

– Déplacement dans un rayon de 100 km à vol d’oiseau autour de son domicile. Encore une idée lumineuse à Castaner. Mais comment le flicus politicus va-t-il mesurer les 100 km à vol d’oiseau ? Mais avec Google Maps, bien sûr. Le circus flicus politicus sera aussi connecticus. Malheur à ceux qui ne sont pas équipés d’un mobile ou d’un ordinateur, car si la mesure Google donne 101 km, ce sera la prune.

À l’intérieur de votre département, la règle des 100 km ne s’applique pas. Grand gagnant : les Girondins. Grand perdant : les Terrifortains – habitants du Territoire de Belfort –

Comme les radiations de Tchernobyl, la propagation du virus doit s’arrêter à 100 km à vol d’oiseau. À 101 km, paf, contaminé et verbalisé. Ce sera le boulot du cruchot. Attention aux abords des plages. Ayez toujours sur vous une facture ou un chéquier prouvant où vous habitez.

Ausweis, arbeit, schnell !

– Vous voulez vous marier ? Excellente idée et félicitations. Profitez-en, car la sauterie sera limitée à 10 personnes. Budget économique, ambiance restrictive.

– Vous enterrez le grand-père ? Hommage restreint. 20 personnes seulement. Mal aimé, bonne pioche. Respecté par beaucoup, mauvais timing.

– En EHPAD, rien de changé. Retranchés dans leurs blockhaus, les seniors meurent doucement. Les visites seront organisées avec la plus prudence.

– Les plages. « Il sentait bon le sable chaud, mon légionnaire » chantait Edith Piaf… Sentir le sable chaud n’est pas pour demain. Castaner, le politicien délétère, a décidé que la règle générale, c’est la fermeture. Au cas où nous contaminerions les poissons et les coquillages…

Ausweis, arbeit, schnell.

– Bars, restaurants, cinémas, hôtels, grands musées, plages, théâtres, salles de concert, fermés. Décision le 2 juin.

En attendant, encore et toujours, Ausweis, arbeit, schnell.

Tracking, bracelet électronique connecté (3), application Stop Covid (4) , médecins obligés de vous ficher si vous êtes testés positifs – contact Covid – (5), tout ça sent très mauvais. (6)

Ausweis, arbeit, schnell. Et de temps en temps, une « petite » guerre, histoire de diminuer la population. Bienvenu dans Hunger Games, histoire prémonitoire de notre lendemain.

Il est encore temps de dire non. Mais attention, ça devient vraiment urgent.

Claude Janvier

(1) Punus = puni. Prunus = prune. Argot d’amende.

Aussi arrêtons de consentir et pour leur dire non, d’autres preuves de la manipulation à l’échelle planétaire, même si je fais un focus sur la France ;

Révélations Choc ! Docteurs Delépine Nicole & Gérard vidéo, Source Silvano Trotta

Déconfinement – Enfants – Écoles – Point de la Pandémie – Traitements – EHPAD – Cancers – Paralysés -Raoult. Un large tour d’horizon avec deux médecins réputés, cancéroloques, chirurgien et pédiatre. Et des révélations incroyables !

Coronavirus : le cabinet privé qui pilote la stratégie de dépistage de la France : Selon les informations de Marianne, pour piloter la stratégie de la France dans le dépistage du coronavirus, le ministère de la Santé a missionné un cabinet privé, la filiale française de l’Américain Bain & Company. Trois visioconférences animées par Bain ont déjà eu lieu, depuis le 5 avril ► https://www.marianne.net/politique/coronavirus-le-cabinet-prive-qui-pilote-la-strategie-de-depistage-de-la-france ;

Si les activités de Bain sont, on va dire « classiques » dans le monde du privé, on n’arrive pas à comprendre comment le Ministère de la Santé a décidé que la France était un pays du Tiers-Monde, n’ayant pas assez de diplômés, au point de confier le programme de déconfinement des Français à Bain & Company. Sans même parler du fait que, historiquement, la société a clairement des attaches claires avec le Mossad israelien ► https://www.jovanovic.com/blog.htm



L’ESCROQUERIE DU CONFINEMENT ENFIN RÉVÉLÉE PAR LES MODÈLES MATHÉMATIQUES BIDONS DU PR FERGUSON : du 11 au 15 mai 2020 : Vous ne le saviez pas, mais la décision du gouvernement français, anglais, italien, espagnol, américain, etc., reposait sur le modèle mathématique de dispersion du virus dans la population d’un professeur anglais, Neil Ferguson, de l’Imperial College de Londres ► https://www.jovanovic.com/blog.htm



Et en même temps ; Attention aux informations fallacieuses d’un texte conspirationniste circulant sur les réseaux sociaux. Un texte conspirationniste circule depuis vendredi 8 mai sur les réseaux sociaux et affirme que le Covid-19 n’est pas «le nom du virus, mais celui du plan international d’asservissement et de réduction des populations». Attention ! Il contient de nombreuses infox ► https://fr.sputniknews.com/france/202005111043759491-attention-aux-informations-fallacieuses-dun-texte-conspirationniste-circulant-sur-les-reseaux/ ;

Parce que c’était ça, le PROJEEEEEEEET !

Auquel il nous suffit de dire… NON !

Pour vous permettre de vous faire votre propre opinion, je vous propose ces quelques lectures complémentaires au format PDF car, pour le moins, il est encore temps de prendre conscience de l’utilisation de la crise sanitaire courante par nos gouvernements comme d’un outil de notre domestication et de notre domination ;

Expérience d’ingénierie sociale planétaire en cours au Coronavirus, SRAS-COV-2 ou CoV19 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/dossier-special-cov19-de-jbl1960-avril-2020.pdf ;

Université de Caroline du Nord : preuve documentaire de la fabrication du CoV19 depuis 2003 – Article scientifique, en anglais, source Veterans Today – Traduction partielle par Résistance 71 et en analyse dans ce billet La meilleure défense, c’est l’attaque ; titre en français « Reprogrammer le circuit de transcription du coronavirus du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, l’ingénierie d’un génome de recombinaison résistant » ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf ;

C/le labo de Wuhan : le PDF du discours officiel prononcé le 25 février 2017 par le Premier Ministre de l’époque, Bernard Cazeneuve, à la cérémonie d’accréditation du laboratoire de haute sécurité biologique P4 – Wuhan (Chine) : « La France est fière et heureuse d’avoir contribué à la construction du premier laboratoire de haute sécurité biologique P4 en Chine. Conçu par des experts français, puis mis en chantier à WUHAN en 2011, cet outil de pointe constitue un élément central de la réalisation de l’accord intergouvernemental de 2004 sur la coopération franco-chinoise en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes. »



Stats officielles du gouvernement italien du 24/03/2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf ;

Tout est consultable librement et gratuitement dans cette page DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ;

Et dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF (près de 200) ;

Pour nous donner les moyens de débrancher Macron, le cyborg, et son monde sans arme ni haine ni violence. Non pour le remplacer par quelqu’un ou quelqu’une qui aurait, semble-t-il, un visage plus humain. Mais tout simplement, pour reprendre les commandes du bateau ivre, et aller dans la direction que nous choisirons collectivement.

Aujourd’hui peut être le premier jour du reste de notre vie…

C’est à nous de décider de ce que nous pourrions en faire au lieu de toujours subir !

JBL1960