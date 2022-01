Les TWIX de retour pour mettre FIN aux COVIDélires !…

3 LETTRES & LES CLOWNS SONT DÉMASQUÉS !

LIBÉRONS-NOUS SANS ATTENDRE DU

COVIDISME E n M arche !

Hé ? Les gens ► Quand on pense qu’il suffirait d’arrêter de vous TESTER comme des malades pour que TOUT s’arrête ?

BONI DU SOIR de RIEN

▼▼▼

À DIFFUSER / TRACTER dès demain Samedi 15 janvier 2022 ;

1 ► TRACT-PDF N° 130122-1

2 ► TRACT-PDF N° 130122-2

À LIRE / DIFFUSER :

Le CHAPITRE 5 du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr. ► « Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique » – Traduit par de larges extraits par Résistance 71 et en attendant le PDF complet de leurs traductions que je réalise, de manière inédite, au fur et à mesure.

Car vous y avez toutes les preuves que le même PLAN mis en œuvre par Fauci avec le VIH / SIDA a bien été muté en PLANdémie PLANétaire au SARS-CoV-2 / COVID-19 !

À vous de voir ! Parce que pour NOUS c’est tout vu !

