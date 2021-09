2 INSTANTANÉS DE RIEN… SINON RIEN !!!

Hé ? Les parents ? Vous attendez quoi ?

Premier Instantané ► vrai ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/09/vrai.pdf

Deuxième Instantané ► complot ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/09/complot.pdf

Cliquer pour accéder à complot.pdf

À retrouver dans CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T'CHÉ-RIEN

+ IN VIVO du jour de RIEN : Lorie, 18 ans, obligée d’arrêter l’équitation car elle refuse l’injection ! Elle est juste d’un niveau olympique !

Ce n’est pas tout, elle vient de me raconter que ces 4 copines d’enfance du même âge donc, se sont faites injecter au Pfizer à quelques jours d’intervalle en Mai… Depuis aucune des 4 injectées n’a de cycles et de menstruations ! Très très très efficace leur bazar ! 4/4…

+ INFO du jour en lien :

Hier, réunion parents-profs ds le lycée de ma fille. Le proviseur conclut la présentation en promettant une deuxième opération de vaccination, "pour qu'aucun ne puisse y échapper. Nous ferons en sorte que les + de 16 ans y passent tous, pas besoin de votre accord". Immense haine. — Mandrin. (@Mandrinvienne) September 21, 2021

+ INFO TWEET transmise par RIEN toujours sur le même sujet !

Carpentras. Blocage vaccinobus en cours pic.twitter.com/CN39bdJNPY — lYBannay (@Lybannay75) September 21, 2021

+ dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS !

22/09/21 ► Au moins 42306 morts suite à la vaccination Covid-19 (MàJ) ► https://cv19.fr/2021/09/22/au-moins-42306-morts-suite-a-la-vaccination-covid-19/

Et en attendant le Bulletin Hebdo du Réseau Sentinelles pour la semaine 37 qui doit tomber d’un moment à l’autre…

Le QRCode des TWIX en action !

