L’ivre de Vie ! Dernière chronique de RIEN – PDF complété par JBL

Que dire d’une société où un FOU-FOU vous dit ce qu’il y a à faire ?

Que c’est le moment d’en changer !

Dernière chronique du Presque Dr. T’Ché-RIEN – PDF N° 321 de 13 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/livre-de-vie-chronique-du-presque-dr-tche-rien-juillet-2021.pdf

Cliquer pour accéder à livre-de-vie-chronique-du-presque-dr-tche-rien-juillet-2021.pdf

À retrouver dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’Ché-RIEN

Ce billet à 4 mains constitue un appel au BOYCOTT TOTAL & ILLIMITÉ et à la DÉSOBÉISSANCE CIVILE

ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS SOMMES !

#NOUS SAVONS qu’une action sans réflexion comme une réflexion sans action directe non violente ne nous mènera nulle part !

STOPPONS LA MASCARADE !

L’heure de l’action directe non-violente a sonné !

Coordonnons-nous hors État et ses institutions et le plus possible hors GAFAM. Rencontrons-nous pour écrire la suite du l’ivre de la VIE à l’encre du réel !

Tant il est évident maintenant pour le plus grand nombre que Macron & son monde n’ont jamais eu l’intention de contrôler l’épidémie de coronavirus, comment le pourraient-ils d’ailleurs ? Non, c’est le peuple, c’est NOUS, qu’ils veulent contrôler et à tout jamais…

Pour dire NON ► ENSEMBLE ► VAXXINÉS et NON VAXXINÉS aux COVIDélires ;

Dernier message avant l’acceptation du Pacte – Jean-Yves Jézequel pour Mondialisation.ca VIA https://lesmoutonsenrages.fr/2021/07/22/dernier-message-avant-lacceptation-du-pacte/

POUR QUE LE COVID isme NE paSSe PAS !

2021/068 Décryptage du mémoire de Véran et de ses conséquences !

clic-image pour voir la vidéo Odysee par l’Aile à Stick, 21/07/21

Et pour comprendre que la 4ème vague ne prend naissance que dans leurs cerveaux malades, le Bulletin Hebdo du Réseau Sentinelles de la semaine 28 du 12 au 18 juillet 2021 ► https://www.sentiweb.fr/5357.pdf

Voilà la réalité des chiffres…

Soyons lucides et déterminés ► Pour le bonheur de TOUSTES solidaires du bonheur de chaque UN…