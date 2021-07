FOU-FOU, FOU-FOU, de l’homme trouble l’âme… Dernier instantané de RIEN version PDF

Dernier Instantané de RIEN ► Fou-fou ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/foufou.pdf

Cliquer pour accéder à foufou.pdf

À retrouver dans CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN

RAPPEL du JOUR ► https://www.20minutes.fr/sante/3087567-20210720-coronavirus-extension-pass-sanitaire-avant-promulgation-loi-pose-juridiquement-probleme

Ah bon ? Vous croyez ?

TRACT-PDF N° 160721 RECTO/VERSO POUR DIFFUSION SANS PITIÉ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/tract-pdf-pour-refuser-lobligation-vaccinale-et-le-pass-sanitaire-juillet-2021.pdf

20/07/21 ► Vaccins covid et prévention, par le Dr. Gérard Maudrux : Nos dirigeants ont décidé de nous imposer la vaccination.

Tout traitement, quel qu’il soit, peut avoir des effets secondaires. Le prescripteur le sait, le patient doit en être avisé, d’où les notices conséquentes (parfois inquiétantes, à tort). Tout manquement à cette information est passible de poursuites en responsabilité devant la survenue d’un effet grave. Ici, les laboratoires ont été déchargés de leurs responsabilités, à leur demande, n’étant pas sûrs de l’innocuité de leur produit sans en connaître les effets à long terme. L’État, lui, se décharge sur l’Oniam (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux), c’est-à-dire les assurés sociaux, victimes potentielles, qui s’assurent eux-mêmes contre les erreurs et manquements des autres. Le ministre de la santé a tort quand il rassure les médecins sur leurs responsabilités, d’autant plus qu’actuellement, la plupart de ces effets à court terme sont connus. Même chose en cas de faute des laboratoires, c’est l’État qui devra indemniser en cas de vices cachés, pas l’Oniam !

Passons sur ces considérations juridiques pour revenir au médical. Devant des effets secondaires pouvant être graves, s’ils peuvent être fréquents, les bons médecins font de la prévention. Ainsi un chirurgien ou un anesthésiste vous prescrira, si besoin, des anticoagulants après intervention ou plâtre, afin d’éviter une phlébite pouvant conduire à une embolie pulmonaire pouvant être mortelle. Le cardiologue, qui prescrit des médicaments pouvant faire fuir votre potassium, compensera pour éviter des troubles du rythme pouvant être mortels.

Ici, la vaccination entraînant des troubles pouvant être graves et mortels, ces troubles étant maintenant connus pour ce qui est du court terme, que fait-on pour les minimiser ou éviter qu’ils ne se produisent ? Rien. Quelle prévention ? Aucune. Que fait-on pour rassurer ceux qui ne voulaient pas et y vont la peur au ventre ? Rien. Rien depuis que le politique a décidé de traiter à la place des médecins, qui par ailleurs ne bronchent pas. Pourquoi n’y a-t-il pas prévention des risques ? Le médecin qui ne prescrira pas d’anticoagulants pour éviter une embolie pulmonaire sera mis en faute, ici nous sommes dans le même cas de figure ► https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/07/20/vaccins-covid-et-prevention/

BIENVENUE EN ABSURDISTAN !

À quel moment on en parle ?

21/07/21 : Les décès enregistrés au cours des sept derniers mois représentent presque deux fois plus de décès que ceux enregistrés par le CDC à la suite de vaccinations depuis qu’il a commencé à enregistrer ces statistiques en 1990 ► https://www.margueriterothe.com/2021/07/perspective-les-deces-enregistres-au-cours-des-sept-derniers-mois-representent-presque-deux-fois-plus-de-deces-que-ceux-enregistres

Du 1er janvier 1901 au 30 novembre 2020, soit le dernier mois avant l’autorisation d’utilisation d’urgence des vaccins COVID-19, un total de 6 255 décès ont été enregistrés suite à TOUS les vaccins.

clic-image pour accéder à la source

Et quelle est la position du gouvernement américain sur ces 12 000 décès et ce demi-million de blessures enregistrés chez ceux qui ont choisi de recevoir l’une de ces injections expérimentales au cours des 7 derniers mois ? Faire du porte-à-porte et essayer de convaincre encore plus de personnes de se faire vacciner, car les sociétés pharmaceutiques qui produisent ces injections étendent désormais leurs essais aux jeunes enfants et aux femmes enceintes.

RAPPEL ► https://lemediaen442.fr/vaccin-le-cdc-et-les-regulateurs-eu-enquetent-sur-une-inflammation-cardiaque-mortelle/

Frankistan, 20 juillet 2021 ► https://lemediaen442.fr/temoignage-de-celine-caron-mon-fils-de-18-ans-a-fait-une-myocardite-suite-au-vaccin/

À VOIR ABSOLUMENT EN INTÉGRALITÉ

Même si on est pas d’accord avec tout, ce n’est nullement indépassable et parlons-en !

▼

Ou la nécessité de relire 1984, le Prince et l’Art de la guerre

« Je ne veux plus, d’ici la fin de l’année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois, ou perdus. » déclarait notre Jupiter fraîchement élu le 27 juillet 2017. Le téléspectateur ou lecteur normalement constitué pouvait interpréter ces propos comme une promesse d’offrir un toit aux plus démunis. C’est du moins ce que nous suggère en la circonstance notre bon vieux sens commun. Ce dernier, malheureusement, se trouve le plus souvent inapte à saisir l’intention profonde sous la permanente ambiguïté verbale d’un psychopathe. Car cet engagement pouvait tout aussi bien annoncer, sans ambages, la déportation pure et simple des sans-abris, sans que le bon peuple y voie malice… Vous trouverez peut-être ce contrepied délirant ou paranoïaque. Il illustre néanmoins à merveille la double-pensée si caractéristique du discours présidentiel.

Début d’Inversion de Zénon, Février 2019 en version PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/02/inversion-de-zc3a9non-le-5-fc3a9vrier-2019.pdf

Cliquer pour accéder à inversion-de-zc3a9non-le-5-fc3a9vrier-2019.pdf

À retrouver dans LES CHRONIQUES DE ZÉNON

Quand c’est Sarkozy qui vient à la téloche dire que la seule solution c’est vaxxiner nuit et jour, 24H/24 & 7/7, là tu sais qu’on est bien en ABSURDISTAN !

#JENEMEVAXXINERAIPAS !

VAXXINÉS + NON-VAXXINÉS = MÊME COMBAT !

Agissons de manière coordonnée et réfléchie, sans haine, ni armes, ni violence mais avec détermination car il est évident pour tout le monde maintenant, que ce n’est pas le virus et ses variants qu’ils veulent contrôler, C’EST NOUS et À JAMAIS !



Et c’est NON !

► BIBLIOTHÈQUE PDF

► DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

+ TOUT LE RESTE…

JBL1960

BOYCOTT TOTAL & ILLIMITÉ & DÉSOBÉISSANCE CIVILE

ENSEMBLE ► VAXXINÉ-E-S de la 1ère, 2ème et bientôt 3ème dose = REJOIGNEZ-NOUS !!!

ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ NOUS SOMMES !

P.S. ► Ceux qui se font tester pour voir s’ils sont malades, devraient aller au cimetière pour voir s’ils sont morts ► Relevé sur le Twitter d’Anaïs Lefaucheux, journaliste et critique littéraire ;

P.S.1 ► En Israël, les manifestants comparent le Pass sanitaire à l’étoile jaune ► https://lemediaen442.fr/en-israel-les-manifestants-comparent-le-pass-sanitaire-a-letoile-jaune/

P.S.2 ► TRACT-PDF N° 314 de JBL1960 APPEL À RÉSISTER & À COCRÉER ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/resistance-aux-nazillons-covidistes-la-liste-des-non-vaxxines-juillet-2021-1.pdf