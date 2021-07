Frankistan, Juillet 2021, Macron-le-Fou-Fou déclare la ségrégation sanitaire…

…Entre Vaxxinés de la 1ère, 2ème et bientôt 3ème dose et Non-vaxxinés qui sont déclarés citoyens de seconde zone…

Et promis aux exécutions sommaires ?

RÉVEILLEZ-VOUS LES GENS !

Voilà sur quoi Macron-le-Fou-Fou veut s’assoir et c’est totalement ILLÉGAL mais il s’en fout piskil est fou-fou !

AU FORMAT TRACT-PDF N° 160721 RECTO/VERSO ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/tract-pdf-pour-refuser-lobligation-vaccinale-et-le-pass-sanitaire-juillet-2021.pdf

Cliquer pour accéder à tract-pdf-pour-refuser-lobligation-vaccinale-et-le-pass-sanitaire-juillet-2021.pdf

À diffuser sans pitié par mail, à distribuer dans les boites aux lettres / dans les rues, lors des manifs ► PARTOUT ► PAR TOUSTES

AUX SALARIÉS DE FRANCE & DE NAVARRE !

NON votre employeur ne peut pas vous virer parce que vous refuser de vous faire vaxxiner !

Toute première vidéo de 8MN59 proposée par l’Aile à Stick d’une DRH qui vous explique que NON un employeur ne peut pas exiger que vous vous fassiez vacciner ► https://odysee.com/@laileastick:4/Un-employeur-ne-peut-pas-exiger-que-vous-vous-fassiez-vacciner:9

TOUT ÇA N’EST PAS LÉGAL ► NE CÉDEZ PAS !

Rappelez-vous du film Philadelphia, et dites vous bien que si aujourd’hui un employeur virait un de ses employés parce qu’il avait le sida, il se ferait lyncher à raison ! Donc, non, votre employeur ne peut pas vous virer si vous refuser de vous faire vaxxiner !!!

À VOIR en complément la vidéo YT de Maître Virginie de Araujo Recchia de : Quelques rappels condensés, des lois constitutionnelles fondamentales, et autres droits inaliénables piétinés par Macron & le gouvernement-qui-ment !

clic-image pour voir la vidéo du décryptage du mémoire de Véran

Souvent Véran varie, bien fol est qui s’y fie !

Aujourd’hui, M. Véran veut vaxxiner les femmes enceintes et propose une ségrégation sanitaire supplémentaire : Covid-19. La grossesse n’est pas une contre-indication à la vaccination assure Olivier Véran – D’abord déconseillée en début de grossesse, la vaccination est possible pour toutes les femmes enceintes, même au premier trimestre, a indiqué mardi le ministre de la Santé. Porter un enfant ne fait pas partie des très restreintes contre-indications médicales au vaccin ► https://www.ouest-france.fr/sante/vaccin/covid-19-la-grossesse-n-est-pas-une-contre-indication-a-la-vaccination-assure-olivier-veran-7355954

Précision de taille : Alors que les vaccins sont généralement considérés comme sûrs pour les femmes enceintes et les nouvelles mères, l’exclusion de ce groupe des essais de vaccins COVID-19 a laissé les professionnels de la santé sans données claires pour guider leurs patients !

Je vous conseille de visionner en complément cette autre vidéo d’alerte de la généticienne Alexandra Henrion-Caude ► https://odysee.com/@SEMINERIOSalvatore:5/la-geneticienne-specialiste-de-larn-alexandra-henrion-caude-sadresse-aux-israeliens:0 car elle donne de précieuses indications sur la volonté des gouvernements, ici le gouvernement israélien, d’inoculer les femmes de tous âges, enceintes ou ménopausées et les terribles conséquences que cette expérimentation entraine et qu’il est urgent de REFUSER !



J’accuse ! Les « vaccins » ARNm sont mortels – Les gouvernements du monde entier sont des menteurs – 23 juillet 2021 ► https://reseauinternational.net/jaccuse-les-vaccins-arnm-sont-mortels-les-gouvernements-du-monde-entier-sont-des-menteurs/

par Médecins pour l’éthique Covid.

Lettre ouverte urgente pour l’information de :

Tous les citoyens de l’Union européenne (UE), de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse

Tous les citoyens du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Royaume-Uni)

Tous les citoyens des États-Unis d’Amérique (USA)

De :

Médecins pour l’éthique Covid (D4CE)

20 juillet 2021

Chers Messieurs/Mesdames,

Les sources officielles, à savoir EudraVigilance (UE, EEE, Suisse), MHRA (Royaume-Uni) et VAERS (États-Unis), ont désormais enregistré plus de blessures et de décès dus au déploiement du vaccin « Covid » que de tous les vaccins précédents combinés depuis le début des enregistrements.

UE/EEE/Suisse jusqu’au 17 juillet 2021 – 18 928 décès liés à l’injection de Covid-19 et plus de 1,8 million de blessures, selon la base de données EudraVigilance.

Royaume-Uni jusqu’au 7 juillet 2021 – 1 470 décès liés à l’injection de Covid-19 et plus d’un million de blessures, selon le programme de carte jaune de la MHRA.

États-Unis jusqu’au 9 juillet 2021 – 10 991 décès liés à l’injection de Covid-19 et plus de 2 millions de blessures, selon la base de données VAERS.

TOTAL pour l’UE/Royaume-Uni/USA – 31 389 décès liés à l’injection de Covid-19 et près de 5 millions de blessures signalés à ce jour en juillet 2021.

Nota Bene : Il est important de souligner que les chiffres officiels ci-dessus (rapportés aux autorités sanitaires) ne représentent qu’un faible pourcentage des chiffres réels. De plus, des personnes meurent (et subissent des blessures) de manière quotidienne en raison des injections du vaccin et par conséquent les chiffres officiels sont évidemment plus élevés au moment de la rédaction – c’est-à-dire le 21 juillet 2021 qu’aux dates limites indiquées ci-dessus, à savoir le 7 juillet 2021 (Royaume-Uni), 9 juillet 2021 (États-Unis) et 17 juillet 2021 (UE/EEE/Suisse).

Cette situation catastrophique n’a pas été rapportée par les médias au grand public, bien que les chiffres officiels ci-dessus sont disponibles.

Le préjudice encouru par les victimes du vaccin ARNm est désormais incontestable, et conformément aux normes éthiques universellement acceptées pour les essais cliniques, Médecins pour l’éthique Covid (D4CE) exige que le programme de vaccin « Covid » soit immédiatement discontinué.

La poursuite de ce programme en toute connaissance de cause des dommages graves et de la mortalité en cours, tant pour les adultes que pour les enfants, constitue un crime contre l’humanité/génocide dont les personnes reconnues responsables ou complices seront tenues responsables.

MESSAGE AU PEUPLE : Les gouvernements du monde entier mentent à vous les citoyens qu’ils sont censés servir.

Bien cordialement,

Médecins pour l’éthique Covid

Source ► https://www.mondialisation.ca/jaccuse-les-vaccins-arnm-sont-mortels-les-gouvernements-du-monde-entier-sont-des-menteurs/5658518

Au moins 28737 morts suite à la vaccination Covid-19 – MàJ au 11/07/21 ► https://cv19.fr/2021/07/11/au-moins-28737-morts-suite-a-la-vaccination-covid-19/

En Israël, les manifestants comparent le Pass sanitaire à l’étoile jaune ► https://lemediaen442.fr/en-israel-les-manifestants-comparent-le-pass-sanitaire-a-letoile-jaune/ – Finkie va les traiter d’antisémites, ou bien ?…

MUTUALISONS-NOUS ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ-NOUS SOMMES !

LORS DES MANIFESTATIONS PARTOUT EN FRANCE :

Organisons-nous car nous le voyons bien toute négociation avec l’État et les représentants de l’oligarchie est non seulement futile mais contre–productive. Ignorons–les !

Reprenons le pouvoir par les Assemblées Populaires et dans le même temps :

• Boycottons les institutions

• Boycottons la dictature sanitaire qui est tout sauf sanitaire

• Boycottons la vaxxination ANTICOVID obligatoire & le paSS-sanitaire

• Boycottons la 5G, technologie de la dictature technotronique mortifère et de sa grille de contrôle

• Boycottons l’élection et l’impôt absorbant l’intérêt de la dette odieuse

• Boycottons les entreprises du CAC40 et des transnationales criminelles, banques incluses

• Achetons et promouvons les produits locaux

• Réaménageons nos campagnes et nos communautés agricoles

• Rassemblons–nous en comités populaires de voisinage, de travail et décidons de tout pour et par nous–mêmes… Ensemble !

• Restons incontrôlables et imprévisibles !

Agissons de manière coordonnée et réfléchie, sans haine, ni armes, ni violence mais avec détermination car il est évident pour tout le monde maintenant, que ce n’est pas le virus et ses variants qu’ils veulent contrôler, C’EST NOUS et À JAMAIS !



Et c’est NON !

► BIBLIOTHÈQUE PDF

► DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

► CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN

+ TOUT LE RESTE…

JBL1960