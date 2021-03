HALTE aux COVIDélires et la COVIDémence du COVIDisme EnMarche !

STOPPONS LE COVIDélire VACCINAL ! À RELIER À MON BILLET D’HIER ►

Conseil du jour !

Vous ne pouvez pas être neutre dans un train en marche…

Howard Zinn (1922 – 2010) ► Réflexions optimistes historiques & politiques d’un historien engagé, PDF

Sinon ?

Vaccin BioNTech-Pfizer : l’UE annonce 4 millions de doses supplémentaires en mars ► https://www.lepoint.fr/monde/vaccin-biontech-pfizer-l-ue-annonce-4-millions-de-doses-supplementaires-en-mars-10-03-2021-2417222_24.php

Alors que le Ministre australien de la Santé a été hospitalisé dans un état critique quelques jours après sa vaccination… au Pfizer ► https://pgibertie.com/2021/03/09/le-ministre-australien-de-la-sante-hospitalise-dans-un-etat-critique-quelques-jours-apres-sa-vaccination-un-covid-vaccinal/ ► Transmis par mail ce jour, à diffuser sans pitié ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/captures-ecran-au-6-mars.pdf

Olivier Variant risque rien lui, comme toustes les vilain-e-s konspis de France et de Navarre avons pu le constater !…

AUTRE SCANDALE DU JOUR : Big Pharma enterre méthodiquement la très efficace ivermectine – Longue lettre de Xavier Bazin, qui contient quelques preuves supplémentaires, pour ceux qui douteraient encore ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/03/10/scandale-big-pharma-enterre-methodiquement-la-tres-efficace-ivermectine/

C’est pourquoi à ce stade, je vous recommande la lecture de ce texte, sublime, de Jean-François Varlet, parfaitement d’actualité de… 1794 ► https://resistance71.wordpress.com/2021/03/10/france-des-sections-et-revolution-sociale-avec-lexplosion-de-jean-francois-varlet-texte-dactualite-de-1794/

Nan, je ne COVIDélire pas, car comme le précise R71 en préambule : Une fois de plus, pourquoi ce texte datant de 1794 paraît-il tant d’actualité en 2021 ? Serait-ce parce qu’on fond rien n’a changé ? Ou plutôt un changement cosmétique s’est opéré pour que… rien ne change vraiment ? Pourquoi prenons-nous la peine de le republier à 8 jours du cent-cinquantenaire de la Commune de 1871 ? Varlet disait en 1794 : « pour tout être qui raisonne, gouvernement et révolution sont incompatibles… » Varlet avait déjà compris qu’il n’y a pas et ne peut y avoir de solution au sein du système. Il va quand même falloir que ça rentre dans nos têtes de piaf et que nous agissions finalement en conséquence. Ce n’est pas l’échec temporaire de la Commune qui peut contredire ce fait… Que les Gilets Jaunes s’imprègnent de ce texte ► Résistance71

Gilets Jaunes et sympathisants, ça va de soi !

L’explosion – Périsse le gouvernement révolutionnaire, plutôt qu’un principe (1) – Jean-François Varlet – Du 10 vendémiaire an III de la République, une et indivisible – [1er octobre 1794] Source initiale de publication ► https://unsansculotte.wordpress.com/2013/02/11/lexplosion-par-jean-francois-varlet-gouvernement-et-revolution-sont-incompatibles-1794/



Extraits : Républicains, ne cherchons pas ailleurs que dans le gouvernement révolutionnaire l’origine de l’oppression sous laquelle la république a gémi depuis les journées mémorables des trente et un mai, premier et deux juin. Votre confiance à cette époque m’appela au comité d’insurrection ; et comme on pourrait en induire que j’ai servi la plus odieuse des tyrannies, je dois au peuple, je me dois à moi-même une explication franche.

Parmi les citoyens élus pour sauver la patrie dans la révolution du trente et un mai, il y eut des patriotes francs du collier, élus par le peuple, insurgés avec lui pour le maintien des principes et l’établissement d’une constitution républicaine. Il y eut aussi des intrigants, émissaires de la plus destructive des factions. Cette ligue de Caligula ne vit dans la chute des brissotins qu’une plus vaste carrière ouverte à son ambition. Le comité d’insurrection recéla les germes du gouvernement révolutionnaire, conçu d’avance dans le secret. Les faux insurgents substituèrent à mon insu Robespierre à Brissot : au fédéralisme, une dictature révoltante, décorée du nom de salut public. Pour moi, j’étais trop franc pour être initié ; on me laissa de côté. […] Le despotisme a passé du palais des rois dans l’enceinte d’un comité. Ce n’est ni le manteau royal, ni la couronne, ni le sceptre qui font haïr les rois ; mais bien l’ambition, la tyrannie. Elle n’a dans ma patrie que changé de costume. […] Quelle monstruosité sociale, quel chef-d’œuvre de machiavélisme, que ce gouvernement révolutionnaire ! Pour tout être qui raisonne, gouvernement et révolution sont incompatibles, à moins que le peuple ne veuille constituer ses fondés de pouvoirs en permanence d’insurrection contre lui-même, ce qu’il est absurde de croire. […] Patriotes, restez invariablement attachés aux principes, soutenez un citoyen véridique contre l’or, l’usurpation, l’abus du pouvoir ; il se livre, il s’abandonne à la justice de votre cause. […]

Vous dormez ! La république est dans les fers (10)… Citoyens ! Citoyens ! Sortez de votre assoupissement ! Réveillez-vous ! La patrie éplorée vous appelle, patriotes échappés au feu du tribunal révolutionnaire, surnageant ça et là au milieu du vaste gouffre (11), de l’ÉNERGIE !… Pour l’amour de la liberté, et à vos corps défendant. L’aristocratie poignarde, vos têtes sont mises à prix. Armes aux bras ! Plumes à la main ! Corps à corps ! Audace contre audace ! C’est ici qu’il faut attaquer, harceler, presser vivement l’ennemi, ne lui point donner de cesse [de répit]. Frondons la tyrannie, publions ses forfaits, traversons ses sinistres desseins, n’attendons pas qu’elle nous surprenne offensivement, OSONS !… Il n’est plus de danger, l’oubli de nous-mêmes peut sauver la patrie ; les périls, les obstacles, ils cèdent au courage, le dévouement les élude. Tremblez ! Tyrans masqués de popularité, la pensée se fait jour après une longue compression, elle aura sur vous l’effet [explosif] du salpêtre bourré dans un tube. L’homme libre donne l’élan à sa haine contre les oppresseurs, la presse fait ses décharges…Les chefs des conjurés, où sont-ils ?… Pâles et défaits, ils se traînent dans la poussière, ils exhalent les derniers soupirs, …ils ne sont plus.

RÉVEILLEZ-VOUS – ÉVEILLONS-NOUS & RETIRONS LEUR NOTRE CONSENTEMENT !

Comme je NOUS y invitais hier ; TRANSFORMONS LA COLÈRE EN COURAGE, EN DÉSOBÉISSANCE !

Car, nous pouvons dans cet ICI et IMMÉDIATEMENT, sans attendre donc mais surtout sans arme, ni haine ni violence APPELER à PRATIQUER un BOYCOTT TOTAL :

Des institutions ;

De la dictature sanitaire qui est tout sauf sanitaire ;

De la vaccination COVID obligatoire en cours ICI ;

De la 5G, et la 6G, technologie de la dictature technotronique mortifère et de sa grille de contrôle ;

De l’élection et de l’impôt absorbant l’intérêt de la dette odieuse ;

Des entreprises du CAC40 et des transnationales criminelles, banques incluses ;

Et dans le même temps, nous organiser d’où nous sommes pour ;

Acheter et promouvoir les produits locaux ;

Réaménager nos campagnes et nos communautés agricoles ;

Nous rassembler en comités populaires de voisinage, de travail et décider de tout pour et par nous-mêmes… Ensemble !

Rester incontrôlables et imprévisibles ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/tract-pdf-appel-de-1871-a-2021-pour-une-commune-universelle.pdf

C’est en cessant de consentir et d’obéir qu’alors le Système s’effondrera en quelques jours seulement !

Ne remplaçons pas la barbarie oligarchique du système par une barbarie… populaire, car ça c’est leur truc, depuis toujours, comme nous le rappelle Jean-François Varlet dans ce texte et demeurons incontrôlables et imprévisibles, ensemble, car de tout évidence, ILS NE POURRONT PAS ARRÊTER TOUT LE MONDE…



J’ai décidé d’intégrer ce texte de Varlet dans un nouveau PDF qui regroupera la nouvelle version que j’ai mise à jour de ;

Les amis du peuple de la véritable révolution (1789) : Marat, Varlet, Roux, Kropotkine et la France des sections communales ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/12/les-vrais-amis-du-peuple-revolution-franc3a7aise-1789-nvelle-version-decembre-2019.pdf

Les chaines de l’esclavage, 1774 et œuvre phare de Jean-Paul Marat, version PDF N° 70 de 184 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/08/nouvelle-version-pdf-les-chaines-de-lesclavage-de-jean-paul-marat-1774.pdf

Petit précis sur la société, l’État, la désobéissance civile et la commune volontaire autogérée ; Solutions au marasme systémique actuel de R71 publié initialement en janvier 2013 et en version PDF N° 14 de 36 pages en janvier 2017 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/01/petitprecisr712013.pdf

+ Les lectures complémentaires ad hoc et connexes réalisées depuis lors qui figurent, toutes, dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF, car comme l’avait analysé Erich Mühsam : Il ne suffit pas d’être libre pour soi, dans le secret d’une mansarde ou d’un ciel sans pareil : la liberté est l’affaire de tous.

C’est notre affaire à TOUSTES !

JBL1960