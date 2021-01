VIDÉOS CHOCS À VOIR POUR COMPRENDRE ET FAIRE FOIRER LE PROJEEEEET…

Que Macron & son Monde ont été chargés de mettre En Marche pour nous faire monter marche par marche l’escalier de la Grande Réinitialisation jusqu’au N.O.M. !

Or, tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/r71-quelle-connexion-entre-la-mort-du-capitalisme-et-le-nom-en-marche-nov20.pdf

À RELIER AVEC ► VIDÉOS + PDFs INDISPENSABLES POUR FAIRE FOIRER L’INOCULATION À ARNm en cours…

Chaque image contient un lien vers une vidéo !

En cliquant sur l’image, vous aurez accès au documentaire complet « La Stratégie du Choc » de Naomi Klein que j’avais intégré, naïvement, le 22/12/2015 soit dès l’ouverture de mon blog et que YT n’a pas manqué de supprimer ► Documentaire ressuscité dans son INTÉGRALITÉ par Jocelyne (que l’on ne remerciera jamais assez…) Pour comprendre la nouvelle stratégie du choc ou psychose au Coronavirus !



Pour comprendre que la solution est HORS ÉTAT & SES INSTITUTIONS et pour y parvenir et inverser notre réalité totalement luciférienne, je vous propose de (re)voir le film-documentaire HOLD-UP qui a agité tous les ConVidiot(e)s de France et de Navarre ICI, alors qu’il ne fait que compiler des faits, et pour être franche, ayant déjà tout dit sur le sujet, je n’ai rien appris de plus, si ce n’est qu’apparait, au grand jour, la confirmation que le PLAN a bien été muté en PLANdémie !

Très complémentaire, le dernier DOC/CHOC À VOIR ABSOLUMENT : MAL TRAITÉS par Alexandre Chavouet tout aussi controversés, car il démontre qu’il y a de nombreuses SOLUTIONS autres que l’inoculation à thérapie génique que l’on veut absolument nous imposer à TOUSTES !

Tout aussi complémentaire ; VACCINATION vs COVID19 : Le Crime Parfait – Documentaire d’Olivier Probst, la finalité du PLAN ce fait jour, et ceux qui refuseront de se faire vacciner avec les vaccins/pathogènes à ARNm n’auront tout simplement plus accès à rien, et comme prévu par Castex et son orchestre ! Aussi, Prisonniers / Prisonnières = ne lâchons RIEN bien au contraire, soyons les premiers, en France, à faire FOIRER le PLAN des psychopathes aux manettes et que 2021 soit l’année de bascule vers le Grand (r)Éveil !

Pour finir la vidéo en VOSTFR du Professeur Cahill, généticienne et immunologue à l’Université de Dublin, qui fait partie du collectif ACU 2020.org – Le Professeur Cahill explique que les effets des “vaccins” à ARNm se manifesteront des mois plus tard, et que nous ne voulons pas que les personnes soient étiquetées comme décès Covid, alors qu’en réalité elles ont été victimes des effets des (vaccins) INOCULATION à ARNm. Preuve que les vaccins vont tuer et ils diront que c’est le Covid !…



Je rajoute, pour arrêter de se faire DICTATORISER et comprendre que la solution est totalement hors de tout système marchand, (crypto)monétaire et étatique, ce documentaire complet en VOSTFR : Les maitres des monnaies pour remonter aux origines des BANKSTERS qui sont les vrais maitres du monde aujourd’hui, comme hier et bien moins que demain, si on les laisse faire !…

Pour conclure et remonter aux origines de la PLANification de la PLANdémie PLANétaire , je vous invite, à (re)voir ce documentaire choc Unrepentant – Murdering Natives (Kevin Annett) en VO, la version VOSTFR ayant été supprimée par YT, car nous ne devons pas avoir accès à la connaissance, à la vérité, JAMAIS ! Tant ce film, prouve et démontre que l’objectif du PLAN a toujours été la réduction de la population, des Natifs, Indigènes/Autochtones ou peuples originels d’abord et en priorité selon le principe du « tuer l’indien pour sauver l’Homme » (blanc et de préférence chrétien) depuis 1820 aux USA, 1840 au Canada selon un procédé élaboré et appliqué dans les Pensionnats pour Indiens/Residential Schools -car nous pouvons établir que tout à commencé dès 1492– puis quand ils en auraient finis avec eux, le Plan a été muté en PLANdémie afin de réduire la population mondiale par l’inoculation à thérapie génique. Ainsi le Murder By Decree a été muté en Meurtre Par Décret, comme nous pouvons le constater, aujourd’hui même, en France ► For Murder By Decree À Meurtre Par Décret, dossier constitué par JBL1960 au format PDF N° 230 de 115 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/for-murder-by-decree-a-meurtre-par-decret-dossier-constitue-par-jbl1960-en-dec-2020.pdf

Qui trouve sa propre conclusion, aujourd’hui, dans l’appel du Pape François à se faire INOCULER SANS MOUFTER et pour prouver sa bonne Foi de chrétiens et de chrétiennes comme son degré de soumission à l’Église catholique romaine pour les siècles et les siècles…

Vous pouvez retrouver toutes les preuves documentaires au format PDF dans ma BIBLIOTHÈQUE et dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS tous documents ad hoc et connexes pour mettre fin à ce génocide planifié de l’Humanité avant que ce ne soit l’Humanité tout entière qui ne soit (ex)terminée parce qu’on aura regardé sans rien faire…

JBL1960