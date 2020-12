FRANCE – STRATÉGIE VACCINALE : 1 M.A.R.S. ET ÇA REPART…

Message d’Alerte Rapide Sanitaire ► MARS du 23/12/20 signé Jérôme Salomon aux : URGENCES, SAMU, ORL, Pneumologie, Réanimation, SMIT, Gériatrie, SSR, EHPAD

Et à l’APPEL À SUBMERGER LES BOITES MAILS DES EHPAD de France et de Navarre, avec la Déclaration d’Engagement de Responsabilité Civile et Pénale POUR l’administration des vaccins PAR les Médecins et Personnel Soignant dans le cadre de la COVID19 rédigé par Me Carlo Brusa de REACTION19 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/declaration-engagement-de-responsabilite-civile-et-penale-vaccins-anti-covid-source-reaction19.pdf que j’ai mise au format PDF.

Document original du site REACTION19 ► https://reaction19.fr/wp-content/uploads/2020/12/De%CC%81claration-de-responsabilite%CC%81-civile-et-pe%CC%81nale-du-me%CC%81decin-1.pdf

POUR LIBÉRER LES ANCIENS DES CAMPS DE LA MORT LENTE

Car la DÉSINFORMATION s’est mise En Marche : Non, les résidents d’Ehpad ne seront pas « forcés » à se faire vacciner contre le Covid – La vaccination contre le Covid-19 n’est pas obligatoire et repose sur le volontariat, y compris pour les résidents des Ehpad. Ils pourront donner librement leur consentement ou non – ou à défaut, une personne de confiance pourra décider pour eux ► https://www.lalsace.fr/sante/2020/12/25/non-les-residents-d-ehpad-ne-seront-pas-forces-a-se-faire-vacciner-contre-le-covid

Ainsi que l’a relevé le 26 décembre 2020 le quotidien Le Parisien, un décret gouvernemental paru la veille au Journal Officiel fait état de la création d’un fichier de données pour les personnes éligibles à la vaccination contre le Covid-19, ainsi que les professionnels du secteur sanitaire intervenant dans la vaccination.

Le décret, qui entre immédiatement en vigueur, autorise le ministère de la Santé et la Caisse nationale d’assurance maladie à mettre en œuvre le traitement dénommé SI Vaccin Covid.

Celui-ci définit les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, les destinataires de ces données, les droits reconnus aux personnes concernées […] ainsi que leurs modalités d’exercice, précise le texte.

En premier lieu, l’exécutif explique que ce fichier a pour but d’identifier les personnes éligibles à la vaccination afin de leur faciliter les démarches d’administration.

Toute personne pourra faire valoir son droit à l’effacement de ses données personnelles à condition que cela entre dans l’un des cas de figure listés par le règlement européen de protection des données.

Fichier semblable pour les personnes testées

En mai dernier, un fichier semblable pour le dépistage avait déjà été créé. Si-Dep, c’est son nom, renseigne depuis plus de sept mois les informations des personnes testées, ainsi que le résultat (positif ou négatif) de leur prélèvement. Cela permet, notamment, d’assurer la prise en charge des individus infectés par le SARS-CoV-2.

Il y a quelques jours, une source au sein du ministère de la Santé nous indiquait justement travailler sur un moyen de croiser les différents fichiers de données afin de « permettre de vérifier l’efficacité vaccinale pour ceux qui se font tester après l’injection ». Autrement dit, de s’assurer que les individus vaccinés ne seront pas infectés dans l’avenir.

Les premières doses du vaccin contre le Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech ont été acheminées en France le 26 décembre peu avant 7h à la pharmacie centrale des Hôpitaux de Paris, en région parisienne.

ALERTE INFOS

Le premier cas de réaction allergique au vaccin Moderna a été recensé chez un médecin aux États-Unis, rapporte Le New York Times ► https://fr.sputniknews.com/sante/202012261044986038-une-grave-reaction-allergique-au-vaccin-moderna-signalee-pour-la-premiere-fois-aux-etats-unis/

Le vaccin Pfizer COVID-19 provoque des réactions allergiques à un taux plus élevé que prévu – Selon le conseiller scientifique en chef pour l’opération Warp Speed – Le conseiller scientifique en chef de l’opération Warp Speed ​​a déclaré mercredi que le vaccin COVID-19 de Pfizer provoquait plus de réactions allergiques que celles généralement observées avec d’autres vaccins ► https://autonomes.blogspot.com/2020/12/le-vaccin-pfizer-covid-19-provoque-des.html

Le Vatican juge les vaccins anti-Covid moralement acceptables même ceux dérivés de fœtus avortés ► https://exoportail.com/le-vatican-juge-les-vaccins-anti-covid-moralement-acceptables-meme-ceux-derives-de-foetus-avortes/

https://etouffoir.blogspot.com/2020/12/covid-19-la-tres-bonne-sante-des-labos.html?m=1

Pour maintenir le trouillomètre à Zéro et préparer les esprits à un re-re-confinement AU PLUS TÔT !

Royaume-Uni : Un autre modèle de données erroné de l’Imperial College est à l’origine du dernier confinement au Royaume-Uni. La source derrière l’affirmation qu’une nouvelle souche COVID-19 au Royaume-Uni est 70% plus contagieuse, le Dr Erik Volz de l’Imperial College, admet que le modèle qui a produit cette statistique est défectueux et qu’il est « trop tôt pour dire » si la souche se propage plus facilement.

Samedi (19/12), le premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé de nouvelles mesures extrêmes juste avant les vacances en raison de l’émergence d’un nouveau variant COVID-19. Pour Johnson, et pour le médecin en chef du Royaume-Uni Chris Whitty, qui a également pris la parole lors de la conférence de presse de samedi, la nouvelle souche – surnommée VUI-202012/01 – est environ 70% plus transmissible, mais aucune preuve ne montre qu’elle est plus dangereuse ou plus mortelle que les souches précédentes.

Selon la BBC, l’affirmation de Johnson selon laquelle le nouveau variant « pourrait être jusqu’à 70% plus transmissible », était basée sur les informations discutées la veille par le Groupe Consultatif sur les Menaces des Virus Respiratoires Nouveaux et Émergents du gouvernement britannique, ou NERVTAG. Pourtant, comme le note la BBC, ce chiffre provient apparemment d’une seule source, une présentation de 10 minutes donnée par le Dr. Erik Volz de l’Imperial College, vendredi dernier, le même jour que la réunion du NERVTAG.

Volz – un proche collègue de Neil Ferguson, discrédité – a fait cette présentation au COVID-19 Genomics UK (COG-UK), un consortium de recherche largement financé par le gouvernement britannique et le Wellcome Trust et, en particulier, le Wellcome Sanger Institute. Le Wellcome Sanger Institute a récemment fait l’objet de critiques pour avoir « mal utilisé » l’ADN des Africains afin de développer une « puce génétique sans accords juridiques appropriés ». Un prochain rapport du Unlimited Hangout détaillera les liens du Wellcome Trust avec le mouvement eugénique britannique, la Fondation Bill et Melinda Gates et le vaccin COVID-19 d’Oxford-AstraZeneca. Notamment, le scientifique financé par le Wellcome et à l’origine de ce candidat vaccin, Adrian Hill, a récemment été cité par le Washington Post comme ayant déclaré : « Nous sommes dans la position bizarre de vouloir que le COVID reste, au moins pour un certain temps… Mais les cas sont en déclin ». Le gouvernement britannique, Google et d’autres acteurs puissants sont positionnés pour profiter des ventes de ce vaccin candidat particulier ► https://reseauinternational.net/un-autre-modele-de-donnees-errone-de-limperial-college-est-a-lorigine-du-dernier-confinement-au-royaume-uni/



France : Un premier cas de contamination par le variant du Covid-19 apparu au Royaume-Uni a été détecté en France vendredi, à l’avant-veille du lancement de la campagne de vaccination contre le virus ► https://fr.sputniknews.com/france/202012261044985775-variant-du-coronavirus-un-premier-cas-confirme-en-france/

Confinement strict ou local, couvre-feu… Les scénarios possibles après les fêtes – Le virus circule toujours très activement en France et plusieurs élus et scientifiques plaident pour un reconfinement strict dès le 26 décembre. Une option pas envisagée par le gouvernement ► https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/confinement-strict-ou-local-couvre-feu-les-scenarios-possibles-apres-les-fetes_2141485.html

Ne croyez pas ce gouvernement-qui-vous-ment sur TOUT depuis le début !

Vous trouverez toutes les preuves documentaires de l'arnaque PLANétaire à la PLANdémie PLANifiée et fabriquée dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Je vous conseille la lecture de ces documents en PRIORITÉ, car ça urge un chouïa quand même afin de nous mutualiser et agir dans cet ICI et ce MAINTENANT et surtout d’OÙ NOUS SOMMES ;

PDF N° 227 – 7 pages ► pour faire FOIRER la stratégie vaccinale du gouvernement-qui-ment, en appui de l’article du Dr. Nicole Delépine et en analyse ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/quelques-pistes-pour-faire-foirer-le-coup-de-force-sanitaire-de-castex-.pdf

TRACT-PDF 1 page ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/alerte-info-cruciale-a-diffuser-sans-pitie-sur-la-vaccination-obligatoire.pdf

DOSSIER SPÉCIAL PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ► Les Chiffres de la psychose SARS-CoV-2 : La Fraude des Tests RT PCR permet la mise en place de la Dictature Sanitaire – Version PDF N° 224 de 18 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf

PDF N° 220 de 20 pages ►https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/avec-la-retraite-a-points-datagoule-tout-le-monde-sera-ko-par-jbl-decembre-2020.pdfcar selon Castex et son Orchestre, la réforme de la retraite à points #DATAGOULE&DANTONQ reste LA PRIORITÉ ABSOLUE… Ou presque de Macron et son Monde…

Tract-PDF (N° 219 sur 1 page) offert par Jo du CONTOURNONS-LES POUR ENFIN VIVRE de R71 du 29 novembre 2020

DOSSIER PDF sur L’EXPÉRIENCE D’INGÉNIERIE SOCIALE PLANÉTAIRE AU SARS-COV-2 (avril 2020) en cours par JBL1960 dans sa dernière MàJ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf

N'hésitez pas à farfouiller et à partager tout est en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage LIBRES & GRATUITS

JBL1960

Ou pas… Et ça ne tient qu’à nous TOUSTES que cela ne soit pas…