Que dire d’une société où un FOUFOU vous dit ce qu’il y a à faire ?…

Je vous recommande de visionner l’alerte de Laurent Mucchielli pour France Soir : “Une mortalité inédite : il y a urgence à suspendre la vaccination”- Vidéo France Soir de 35:52

Le sociologue lance une alerte à tous : nous avons à faire face à une mortalité inédite et nous devons faire un moratoire sur cette vaccination.

Nouveau debriefing avec le sociologue et directeur de recherche au CNRS Laurent Mucchielli, pour un article important qu’il vient juste de publier sur son blog au sujet de la vaccination Covid. « Une mortalité inédite » titre-t-il.

Avec ses co-auteurs ;

Hélène BANOUN (pharmacien biologiste, PhD, ancienne chargée de recherches à l’INSERM),

Emmanuelle DARLES (maîtresse de conférences en informatique à Aix-Marseille Université),

Vincent PAVAN (maître de conférences en mathématique à Aix-Marseille Université)

Amine UMLIL (pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier, unité de pharmacovigilance du Centre hospitalier de Cholet) ► http://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/07/effets-indesirables-des-vaccins-contre.html

Ils mettent l’analyse de la vaccination à l’épreuve des faits !

Ainsi que la réflexion critique de Résistance71 : Macron, pion et larron pour une (r)évolution que je partage largement.

Je rajoute à leur réflexion critique que toute notre difficulté actuelle, à mon sens, est de trouver une étape intermédiaire et transitoire pour passer du giron tyrannique de l’État et ses institutions coercitives qui est effectivement au bout de son rouleau et le plus dangereux pour nous, le peuple, à une société organique en dehors de tout système coercitif étatique et marchand.

J’entends des appels à se rallier à des personnages pour remplacer Macron je présume, fédérons-nous, oui, mais pour pratiquer l’autogestion !

Et je rappelle qu’un mouvement qui n’a pas de tête ne peut pas être décapité ! Nous n’avons pas besoin d’élire un leader maximo ou minimo, car c’est notre affaire à TOUSTES !

Ne laissons à personne le soin de gouverner nos vies, car nous le voyons bien et comme le précise R71 : le véritable ennemi n’est pas Macron ni tous les sbires combinés du système mis en place pour faire avancer le projet de contrôle planétaire de la masse survivante au génocide qui s’engage et du nirvana transhumaniste pour les “élus” auto-sélectionnés, mais bel et bien le système lui-même, ses fonctions, ses institutions, sa fallacie marchande, tout ce qu’il représente et qui ne peut être que négatif, néfaste, coercitif et réducteur pour la réalisation de notre humanité.

MUTUALISONS-NOUS ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ-NOUS SOMMES !

LORS DES MANIFESTATIONS PARTOUT EN FRANCE :

Organisons-nous car nous le voyons bien toute négociation avec l’État et les représentants de l’oligarchie est non seulement futile mais contre–productive. Ignorons–les !

Reprenons le pouvoir par les Assemblées Populaires et dans le même temps :

• Boycottons les institutions

• Boycottons la dictature sanitaire qui est tout sauf sanitaire

• Boycottons la vaxxination ANTICOVID obligatoire & le paSS-sanitaire

• Boycottons la 5G, technologie de la dictature technotronique mortifère et de sa grille de contrôle

• Boycottons l’élection et l’impôt absorbant l’intérêt de la dette odieuse

• Boycottons les entreprises du CAC40 et des transnationales criminelles, banques incluses

• Achetons et promouvons les produits locaux

• Réaménageons nos campagnes et nos communautés agricoles

• Rassemblons–nous en comités populaires de voisinage, de travail et décidons de tout pour et par nous–mêmes… Ensemble !

• Restons incontrôlables et imprévisibles !

▼▼

Agissons de manière coordonnée et réfléchie, sans haine, ni armes, ni violence mais avec détermination par des actions directes et ciblées car il est évident pour tout le monde maintenant, que ce n’est pas le virus et ses variants qu’ils veulent contrôler, C’EST NOUS et À TOUT JAMAIS !



Pour faire foirer leur PROJEEEEET ► 3 lettres et tout s’arrête ► NON !

JBL1960