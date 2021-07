FRANKISTAN, 14 juillet 2021 : Macron déclare la chasse aux Non-Vaxxinés OUVERTE !

BACK TO THE FUTURE !

« Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d’accès qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours comme les restaurants, théâtres et cinémas, ou pour aller chez des amis » Emmanuel Macron, 29 avril 2021 — Un être humain (@Un_EtreHumain) July 13, 2021

Source de l’info ci-dessous ► Robert du 09 – Commentaire sur ► https://lesmoutonsenrages.fr/2021/07/13/les-infos-et-news-du-13-juillet-2021/#comment-823401

Les annonces de macron devraient vous rappeler ces petites choses.

1er juillet 1940 : les Allemands expulsent plusieurs milliers de Juifs français d’Alsace et de Lorraine vers la zone libre. Certains s’établissent dans des villes comme Limoges, d’autres sont regroupés dans des camps comme celui de Gurs.

27 septembre 1940 : ordonnance allemande définissant le premier statut allemand des Juifs et dispositions concernant leurs biens ; recensement des Juifs avec le fichier Tulard, écriteau « Juif » sur les devantures des magasins ; interdiction d’un retour en zone occupée pour les juifs qui l’ont quittée.

18 octobre 1940 : ordonnance allemande plaçant sous séquestre les entreprises et biens appartenant aux Juifs absents ou arrêtés, dite ordonnance d’Aryanisation.

26 avril 1941 : ordonnance allemande redéfinissant le deuxième statut allemand des Juifs.

14 mai 1941 : La première grande rafle collective, concernant les Juifs polonais, âgés de 18 à 40 ans, tchécoslovaques et autrichiens, âgés de 18 à 60 ans.

28 mai 1941 : blocage des comptes bancaires juifs, désormais soumis au Service du Contrôle des Administrateurs provisoires.

14 juin 1941 : ordonnance allemande qui étend le deuxième statut allemand des Juifs de la zone occupée à la zone libre. Refusé par le gouvernement de Vichy.

13 août 1941 : ordonnance allemande qui interdit aux Juifs de posséder un récepteur radio. À Paris, les appareils doivent être déposés à la préfecture de police ou dans les commissariats de police d’arrondissements au plus tard le 1er septembre 1941.

28 septembre 1941 : ordonnance allemande imposant le versement à la Caisse des dépôts et consignations de l’argent de la vente des biens confisqués aux Juifs dans le cadre de l’aryanisation.

17 décembre 1941 : ordonnance allemande imposant aux Juifs une amende d’un milliard de francs à prendre sur les sommes séquestrées à la Caisse des dépôts et consignations.

7 février 1942 : ordonnance allemande imposant un couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin pour les Juifs et leur interdisant de déménager.

24 mars 1942 : ordonnance allemande étendant la définition du Juif et étendant la législation antérieure à cette nouvelle catégorie.

27 mars 1942, zone occupée : premier convoi de Juifs déportés par les autorités allemandes depuis le camp de Compiègne.

29 mai 1942 : ordonnance allemande imposant aux Juifs le port de l’étoile jaune par tous les Juifs de plus de 6 ans, en application le 7 juin.

10 juin 1942 : instruction allemande donnée à la Compagnie du métropolitain imposant aux Juifs de ne prendre que la dernière voiture du métropolitain.

juin 1942 : les services de la SS sont chargés de rechercher et d’arrêter tous les Juifs ► TRACT-PDF N° 314 de JBL1960 APPEL À RÉSISTER & À COCRÉER ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/resistance-aux-nazillons-covidistes-la-liste-des-non-vaxxines-juillet-2021-1.pdf

3 juillet 1942 : instruction allemande interdisant aux Juifs en zone occupée l’usage du téléphone et des cabines téléphoniques.

8 juillet 1942 : ordonnance allemande interdisant aux Juifs la fréquentation des salles de spectacle et leur interdisant l’accès aux magasins en dehors de la période de 15 à 16 heures. [N.B. : Les NON-VAXXINÉS n’auront même pas cette chance, puisque le PASS SANITAIRE est OBLIGATOIRE dès l’âge de 12 ans pour toustes !]



12 juillet 1942 : ordre par le Service allemand des affaires juives dirigé par Theodor Dannecker d’arrêter tous les Juifs en zone occupée.

16 juillet 1942 : arrestation massive en zone occupée de Juifs qui sont internés au Vélodrome d’Hiver ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/resistance-aux-nazillons-covidistes-la-liste-des-non-vaxxines-juillet-2021-1.pdf

11 novembre 1942 : invasion de la zone libre par l’Allemagne en réponse à l’opération Torch en Afrique du Nord.

Par ailleurs, il y a eu en France un camp de concentration, celui du Struthof* ouvert en avril 1941, en territoire alors annexé par l’Allemagne.

*http://www.struthof.fr/home/ : 14/07/21 voici le message sur la page d’accueil : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE À PARTIR DU 21 JUILLET 2021 – POUR UNE VISITE EN TOUTE SÉCURITÉ, MERCI DE VOUS RÉFÉRER À NOTRE INFORMATION CORONAVIRUS EN BAS DE CETTE PAGE ;

Frankistan, Pass sanitaire pour les salariés des cafés-restaurants dès août, confirme Attal ► https://actu.orange.fr/france/pass-sanitaire-pour-les-salaries-des-cafes-restaurants-des-aout-confirme-attal-CNT000001CvBuB.html

14/07/21 : Remplacez juifs par NON-VAXXINÉS ► 1940/41/42 PAR 2020/21/22 !

Vous trouvez que j’exagère ? Pourtant le seul message à retenir du Discours de Macron le 12 Juillet 2021 est bien qu’il n’y a plus qu’un seul critère désormais en FRANKISTAN pour avoir le DROIT de vivre désormais : ÊTRE VAXXINÉ !

« On rejette tout l’aspect sanitaire de la crise, on se moque du risque réel, on ne s’intéresse même plus à la maladie en elle-même. Désormais tout n’est plus qu’une question de vaccination et donc de soumission au gouvernement ».

Capsule #57 par La Croix du Sud

Dernière preuve EN CHIFFRES qu’il n’y a pas plus de PLANdémie que de beurre en branche !

BULLETIN HEBDO DU RÉSEAU SENTINELLES SEMAINE 27 DE L’ANNÉE 2021 ► https://www.sentiweb.fr/5353.pdf

Taux d’incidence des IRA = 3 CAS / 100 000 HABITANTS !

Sur la dangerosité du Variant Delta

Rien à craindre du variant Delta : il donne le rhume, curable par traitements précoces – Dr. Gérard Delépine, 10 juillet 2021 ► https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/rien-craindre-du-variant-delta-il-donne-le-rhume-curable-par-traitements-precoces

Le top des vaccins contre le Sars-Cov-2 est sorti. Précipitez-vous ! par le Dr. Gérard Maudrux, 12 juillet 2021 ► https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/07/12/le-top-des-vaccins-contre-le-sars-cov-2-est-sorti-precipitez-vous/

LEVONS-NOUS & STOPPONS LES !

Car clairement, ILS ne s’arrêteront pas et nous inoculerons sinon jusqu’au dernier…

Covid-19. Qui est concerné par la 3e dose de vaccin en France ?

Alors que la campagne de vaccination contre le Covid-19 s’accélère en France après les nouvelles contraintes annoncées par Emmanuel Macron, lundi 12 juillet, il est d’ores et déjà question d’une troisième dose à la rentrée pour les personnes ayant été vaccinées les premières en janvier et février ► https://www.ouest-france.fr/sante/vaccin/covid-19-qui-est-concerne-par-la-3e-dose-de-vaccin-en-france-33bc7252-e3d4-11eb-8317-b6757a6d4184

Donc VAXXINÉS/NON-VAXXINÉS = MÊME COMBAT !

Pour agir, de manière coordonnée et réfléchie, sans haine, ni armes, ni violence mais avec détermination car il est évident pour tout le monde maintenant, que ;



