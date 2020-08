AUX COVIDIOTS DE LA TERRE !

Détournement du poème de Martin Niemöller écrit en 1942, par mézigue aujourd’hui, 18 août 2020

« Lorsque les Brigades de Contrôle Sanitaire sont venues chercher les COVID+,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas POSITIF.

Lorsqu’ils ont enfermé les ANTIVAXX,

je n’ai rien dit,

j’attendais qu’on trouve un VAXX.

Lorsqu’ils sont venus chercher les ANTIMASK,

je n’ai rien dit,

je portais le mien en attendant le vaccin.

Lorsqu’ils sont venus chercher les Théoriciens du Complot,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas complotiste.

Lorsqu’ils sont venus me chercher,

il ne restait plus personne

pour protester. »

Pour ne pas être le prochain sur la liste à être envoyé en « Terre Saine » ► France : STOPPONS les délires transhumanistes VIA les Lois Martiales Médicales !

SINON ?

Aphadolie : Coronavirus : À quoi sert la puce RFID de certains masques ? [Vidéo de Silvano Trotta]

PREUVE PDF C/PUCES RFID ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf (1000 milliards de puces RFID ont été vendues dans le monde en 2018 !)

Michel Duchaine : La Grande Arnaque du COVID19 : Nous sommes envahis par les « Nouveaux Normaux » LA PREUVE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf ;

Dr. Pascal Sacré pour Mondialisation-ca : COVID-19 : qui est complotiste ? ► Jugez vous-même ► DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ;

France Soir du jour ► http://www.francesoir.fr/societe-sante/vers-une-obligation-du-port-du-masque-partout-en-interieur ;

PREUVE × 3 que le masque ne protège de rien, surtout pas du coronavirus, et qu’il est donc totalement inutile de le porter, à l’intérieur, mais surtout à l’extérieur, à l’air libre… enfin plus pour longtemps ;

3 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf

2 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf

1 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf

POUR STOPPER LA MASCARADE – LE PUÇAGE – L’EUGÉNISME & LA DICTATURE TECHNOTRONIQUE ;

Et comme cela est complètement expliqué, là ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/analyse-masque-virus_tract.pdf



https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf



Hépatite B : les Coulisses d’un scandale vaccinal (18 octobre 2009) en France et dans le monde ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/hepatiteb.pdf



https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf



https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf



PDFs supplémentaires ad hoc et connexes, preuves que tous les chiffres sont FAUX



Stats officielles du gouvernement italien du 24/03/2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf



https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf



+ PDF de l’Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis – Collecte de littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes (PDF en anglais de 106 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf



https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/06/lindic-est-dans-la-place-il-sappelle-linky.pdf



https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/refusons-le-traquage-par-linky-cie-par-jbl1960-mai-2020.pdf



Preuve supplémentaire en version PDF sur 1 page ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/diagnostics-electricite-gaz-et-performance-energetique-par-la-stc3a9-immobiliere-3f.pdf

PDF N° 138 de 73 pages du 30 octobre 2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf

SUITE du PDF N° 111 de 65 pages de septembre 2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf

INÉDIT ► Preuve que la surchauffe des douilles est un problème pour LANDIS & GYR constructeur/fournisseur des compteurs communicants Linky mais aussi GAZPAR, AQUARIUS, TÉLÉO cause d’explosions et d’incendies : RAPPORT CONFIDENTIEL par LANDIS & GYR Octobre 2013, que j’ai partiellement traduit directement sur chaque page du rapport ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-des-douilles.pdf

PDF N° 100 de 55 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf

PDF N° 92 de 17 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF

PREUVES SUPPLÉMENTAIRES qu’il nous suffit de dire NON, en nombre invincible, et de BOYCOTTER un max dehors, dedans et de refuser leur NOUVELLE NORMALITÉ/THE NEW NORMAL car nous le voyons bien, maintenant ;

LÀ OÙ LES COVIDIOTS PASSENT…

…L’HUMANITÉ TRÉPASSE !

Preuve de l’inexistence d’une SECONDE VAGUE comme de la fin de la létalité, partout dans le monde :

La Vie Hospitalière ► https://autonomes.blogspot.com/2020/08/usa-si-les-deces-dus-au-covid-etaient.html

Urantia Gaïa – Le Passeur ► http://www.urantia-gaia.info/2020/08/07/la-video-la-plus-censuree-sur-le-covid-19/ (VIDÉO COMPLÈTE EN VOSTFR)

Olivier Demeulenaere ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/08/16/lavenir-reve-des-mondialistes-transhumanistes-une-societe-sans-contact-ou-lon-se-suicide-pour-sauver-les-arbres-et-la-planete/ ;

Exoportail ► https://exoportail.com/australie-melbourne-bascule-dans-la-dictature-sanitaire-ou-la-police-a-le-droit-dentrer-sans-mandat-dans-les-habitations/

Et aussi sur covidinfos.net ou Profession Gendarme qui relaie cette importante vidéo qui a été doublé en français, et que j’ai déjà placé sous mon billet d’hier, d’un gendarme, allemand, qui se lève et refuse de consentir : JE FAIS CE MÉTIER POUR DÉFENDRE LES GENS PAS « LA POLITIQUE » 15/08/20 – Les menteurs on ne les croit plus même quand ils disent la vérité » ► http://www.profession-gendarme.com/un-policier-denonce-le-gouvernement-allemand-et-les-mesures-anticonstitutionnelles-contre-le-virus-%e2%80%a2-17-aout-2020/

Et parce qu’on a besoin de tout le monde, Solidaire, Unis, Debout, Réfléchi et Actif, ICI et MAINTENANT…

JBL1960