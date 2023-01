LAPINOUYEAR ou la solution finale du Dr. Gates ? Yavol Mein Herr ! Ou pas…

Mais si, il nous l’avait déjà faite celle-là ! Si en 2020 ;

Ben oui mais faut suivre aussi !

Un brin d’humour (noir) pour commencer 2023 :

Bill Gates : « les vaccins COVID19 sont la solution finale » ADL : « antisémite ! » (Kevin Barrett, VT et Dissociated Press)

Bill Gates : “Les vaccins COVID sont la solution finale”, l’ADL : “Ceci est une remarque antisémite !”

Kevin Barrett avec VT et Dissociated Press – 31 décembre 2022 – URL de l’article original ► https://www.veteranstoday.com/2022/12/31/bill-gates-final-solution/

Traduit de l’anglais par Résistance 71 le 1er janvier 2023

Complétée & Enrichie par JBL1960

L’Anti Defecation League (ADL) a demandé que Bill Gates présente des excuses pour avoir appeler le “vaccin COVID” la “solution finale” (voir vidéo en haut de l’article original en anglais).

Dans une conférence de presse à Bâle en Suisse, le patron de l’ADL, Joseph Greenbutt a lu une déclaration préparée à l’avance fustigeant Gates pour son insensibilité à la souffrance juive. “Il n’y a qu’une seule solution finale”, a entonné Greenbutt et “c’est l’Holocauste sacré avec un grand H de six millions de juifs. Si Bill Gates pense qu’il peut effacer la mémoire des 6 millions de victimes de Hitler en tuant 6 milliards de personnes et appeler ça ‘la solution finale’, il doit savoir qu’il est… comment puis-je le dire.. antisémite.”

Greenbutt a expliqué que l’ADL possède les droits d’auteur sur la marque déposée de l’expression “solution finale”. “Et vous savez quoi ? Ce n’est pas à vendre ! Du moins…pas moins cher que quelques milliers de milliards de bougnettes ; et je doute grandement que ce Billy Boy va cracher ce pognon dans un futur proche.”

Greenbutt a demandé de manière formelle les excuses de Bill Gates : “Il doit venir baiser mon fessier kosher, dire qu’il est vraiment, vraiment désolé et nous envoyer un chèque de pas moins de 6 milliards de dollars ou 6,66% de sa fortune personnelle, ou ce qui représente la plus grande somme des deux. En retour, nous abandonnerons nos poursuites pour violations de droits d’auteur, nous arrêterons notre campagne l’appelant antisémite et nous nous restreindrons de distribuer certaines photos prises sur le Lolita Express de Jeffrey Epstein.”

Bill Gates, qui est extrêmement occupé par le plan de construire de gigantesques douches où les gens pourront être agglutinés pour une vaccination de masse, n’a pas pu être joint pour recueillir ses commentaires.

Lectures complémentaires et indispensables pour comprendre qui est le véritable Bill “LaPiquouze” Gates et son vieux complice le Dr. Fauci et inversement ;

• La version française au format PDF N° 08042022 de 154 pages du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr. ; Le véritable Anthony Fauci – Bill Gates – Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la Santé publique par de larges extraits de traduction de Résistance71 – Création originale du PDF : Jo Busta Lally ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/rfk-jr-le-veritable-anthony-fauci-larges-extraits-de-traduction-r71-pagination-jbl-du-7-avril-2022.pdf ;

• Et la version originale PDF que j’ai réalisée de la compilation des dernières traductions récentes et MAJEURES de R71 depuis novembre dernier des découvertes et divulgations de Karen Kingston sur l’attaque nano-bio-technologique (SRAS-CoV-2/COVID19) que l’Humanité subit depuis novembre 2019 ; trois ans d’attaque oligarchique pour poser les jalons de la réduction de la population mondiale par génocide ARNm et la mise en place de la dictature technotronique de contrôle absolu du Nouvel Ordre Mondial / Grande Réinitialisation post-système étatico-marchand interposés ; Karen Kingston : SRAS-CoV-2 / COVID19 : L’attaque nano-bio-technotronique sur l’Humanité ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/12/sras-cov-2-covid19-lattaque-nano-bio-technologique-sur-lhumanite-traduction-r71-de-karen-kingston.pdf ;

• Pour faire de 2023 l’année des Actions Collectives hors État et ses Institutions et ainsi sortir du marasme mortifère étatico-marchand par la société des sociétés et par la voie du changement relationnel avec Gustav Landauer PDF N° 311222 de 39 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/12/gustav-landauer-sur-les-relations-anarchistes-par-anarqxista-goldman-traduction-r71-pagination-jbl.pdf ;

La solution pour mettre fin aux COVIDélires et à la prochaine PLANdémie ?

Et pour remonter aux origines du (dé)Bill Gates et ainsi comprendre pourquoi l’Empire Mondial de la Santé de Bill Gates promet toujours plus d’empire et toujours moins de Santé publique cette compilation des 4 parties par Résistance71 dans une version originale au format PDF N° 185 de 33 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf

▼▼▼