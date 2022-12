AFFAIRE COVID-19 et conspiration mondialiste – BILAN de Résistance71 – Version originale PDF de JBL1960

RÉSISTER c’est CRÉER ► CRÉER c’est RÉSISTER !

Nous savons qu’ils mentent, ils savent qu’ils mentent.

Ils savent que nous savons qu’ils mentent.

Nous savons qu’ils savent que nous savons qu’ils mentent.

Et pourtant ils persistent à mentir.

Alexandre Soljenitsyne

Depuis 2020 donc, que savons-nous de cette affaire PLANétaire COVID19 ?

Nous savons que le département de recherche biologique du Pentagone (DARPA) travaille sur la nanotechnologie et les Polyéthylène Glycols ou PEG depuis au moins 2012. Les PEG sont la technologie qui permet la fabrication des Particules Nano Lipidiques (PNL) intervenant dans tous les systèmes de “livraison” à ARN messager ou ARNm.

Nous savons que le virus SRAS-CoV-2 provoquant la COVID19, a été créé en laboratoire. D’abord entre 2006 et 2015, au laboratoire de l’Université de Caroline du Nord, Chapel Hill, avec du matériel génétique viral provenant de Chine, puis a été récupéré par le Pentagone pour être mis sous forme d’arme biologique, non pas tant au niveau du virus lui-même, que de sa soi-disant prévention en forme injectable ARNm, les soi-disant “vaccins” qui eux sont des armes biologiques de grade militaire.

Nous savons que le tsar de la Santé américain depuis 1984, le Dr Anthony Fauci, a monté un système mafieux redoutable de contrôle total des processus de recherches (associés au Pentagone), de réglementation et d’autorisation des produits pharmaceutiques mis sur le marché par le truchement des agences sanitaires qu’il contrôle avec quelques uns de ses sbires, le NIH, le CDC, les HHS et bien sûr le NIAID, son institut de recherche fédérale sur les allergies et les maladies infectieuses.

Nous savons que Fauci a commencé ses fraudes médicamenteuses dans l’ère VIH / SIDA des années 80 et n’a fait depuis que consolider son pouvoir et son emprise mafieuse sur les agences gouvernementales yankees ainsi que sur l’OMS.

Nous savons que Fauci s’est allié il y a plusieurs années avec Bill Gates et sa fondation, pour les financements, retour sur investissements et le contrôle de l’OMS. En 2020, la Fondation Gates était le second pourvoyeur de fonds de l’OMS derrière le gouvernement fédéral américain. Ce qui veut dire en clair que toute la politique de santé mondiale émanant de l’ONU est dictée, directement ou indirectement, par le NIH / NIAID du Dr Fauci et par la Fondation Bill & Melinda Gates, dont l’origine eugéniste profonde n’est plus à démontrer (Le père de Bill Gates était un directeur de Planned Parenthood, une des branches successives post-seconde guerre mondiale de l’American Eugenics Society, le fils ne faisant que poursuivre le boulot entrepris il y a des décennies par son père). Fauci et Bill Gates, par leur alliance, ont phagocyté les agences de santé américaines et onusienne pour leur profit et le profit de leur idéologie eugéniste génocidaire néo-malthusienne.

Nous savons que si le virus SRAS-CoV-2 a été fabriqué en laboratoire (États-Unis, puis Wuhan-Chine), celui-ci ne fut que le leurre servant à apeurer, terroriser les populations pour qu’elles acceptent de se faire injecter avec l’arme biologique à ARNm, préservant ainsi les “élites” auto-proclamées, technologies ARNm diffusées par les entreprises privées Pfizer-BioNtech, Moderna, Johnson & Johnson et autres multinationales sous contrôle du complexe militaro-industriel dont elle est issue.

Nous savons que la COVID19 n’a tué que 0,03% des gens infectés dans le monde, presque tous ayant plus de 80 ans et souffrant de multiples pathologies et facteurs de comorbidité. Ce qui veut dire en clair que 99,97% des gens infectés par le virus (dont l’auteur de ces lignes) ont survécu sans aucun problème à l’infection.

Nous savons que les tests RT-PCR gonflés à Ct=40 n’ont fait que produire des résultats falsifiés et des quantités astronomiques de faux positifs, ce contribuant à la distillation voulue de la terreur virale dans les populations crédules, préparant le terrain psychologique pour l’attaque biologique qui allait suivre.

Nous savons que ces “tests” ne sont pas des tests mais que la technique PCR n’est qu’une usine de reproduction génétique comme l’avait dit son inventeur Kary Mullis en son temps.

Nous savons que ces tests n’ont en fait servi qu’à collecter des données génétiques et à implanter des NPL dans le système laryngo-pharyngé des patients “testés”…

Nous savons qu’il y a des médicaments génériques efficaces contre la maladie COVID19 (hydroxychloroquine et ivermectine pour ne citer que ceux-là, l’auteur de ces lignes et son entourage ont été traités remarquablement et efficacement à l’ivermectine…) et qu’il n’y a en rien besoin d’injections ARNm pour enrayer l’épidémie et surtout pour diminuer les charges virales des gens infectés et enrayer la contagion.

Nous savons par l’analyse des brevets accordés à la technologie ARNm, notamment à Moderna, que ces injections sont des armes biologiques déployées contre l’humanité. Que la protéine “spike” virale injectée est en fait un parasite bio-nano-technologique à Intelligence Artificielle (IA).

Nous savons par les statistiques VAERS et autres, que les injections armes biologiques à ARNm ne sont ni sûres (jamais testés bien entendu, puisque la campagne d’injection mondiale EST le test…), ni efficaces (infection et contagion sont rampants chez les injectés, 83% des gens hospitalisés en relation avec la COVID en 2021-22 sont des doubles ou triples injectés à ARNm…)

Nous savons que la protéine “spike” est produite dans le corps longtemps après injection et provoque de nombreux effets secondaires indésirables allant de la simple allergie à la mort en passant par des AVC, myocardites, péricardites, abondants caillots sanguins altérant le système circulatoire, développement de “structures” protéiques dans les corps des injectés provoquant des troubles voire arrêts de la circulation et des thromboses, AVC et autres crises cardiaques surtout dans les jeunes générations.

Nous savons que les NPL traversent la barrière hémato-cérébrale et que par transcryptase inverse interne aux cellules, elles changent le génome des injectés. Que ceci est connu et que les autorités sanitaires ont sciemment menti à ce sujet.

Nous savons qu’il y a connexion de Big Pharma, des gouvernements et des géants de l’investissement Black Rock et Vanguard, poissons pilotes de la City de Londres et de sa succursale de Wall Street.

Nous savons que cette connexion a mené à un niveau de corruption des gouvernements, des médias et des agences de santé, sans précédent dans l’histoire.

Nous savons que les médias vendus et achetés depuis belle lurette ont eu un rôle clef dans la diffusion de la propagande de la terreur pour imposer la fausse solution “vaccinale”, avec des substances géniques mortifères non testées et qui ont pour but la quasi éradication, à terme, de l’espèce humaine.

Nous savons qu’il y a convergence de cette crise planifiée vers la pseudo-solution planétaire proposée par ceux-là même qui ont créé le problème, au sein du Forum Economique Mondial FEM / Davos, emmenés par les grands prêtres de la nouvelle religion transhumaniste Klaus Schwab de descendance nazie et son mignon idéologue et historien eugéniste Yuval Noah Harari.

Nous savons que, le temps passant, de plus en plus de gens s’éveillent à la supercherie et au crime commis et que donc le temps est aussi venu pour la pourriture mondialiste de faire passer la crise sanitaire fabriquée vers une crise pseudo-“climatique” toute aussi fabriquée. De faire passer les populations de l’acceptation des confinements sanitaires aux confinements climatiques “pour sauver la planète”.

Nous savons que tout cela passe par l’établissement d’une nouvelle société séquestrée dans les “smart-cities” / villes “intelligentes”, les districts 15 minutes où tout sera géré et centralisé à coup de connexions 5G d’internet des choses et des corps devenus choses, de contrôles sanitaires et climatiques / énergétiques, de crédit social, le tout passé sur carte d’identité numérique implantée dans les corps via la nanotechnologie ARNm, maintenue sous tension par les ondes électro-magnétiques 5G et les radiations LED… bref une “Grande Réinitialisation” de notre société dégénérée, allant dans le sens de l’idéologie eugéniste transhumaniste dominante.

Nous savons que cela est le but final de l’oligarchie gérant le système étatico-marchand dans sa phase capitaliste réelle terminale en cours d’implosion, car c’est la seule solution possible et logique à l’effondrement systémique en cours : métamorphoser le capitalisme monopoliste en dictature technotronique planétaire où le “capital” ne sera plus nécessaire le contrôle absolu étant achevé. Résoudre la question posée par le cynique Harari du “Que va t’on faire de tous ces gens inutiles ?” par le totalitarisme du goulag urbain placé sous stéroïdes 5G et ARNm, la limitation, la réduction du “cheptel humain” et le contrôle par crédit social du reste des esclaves, maintenu en place pour servir la clique parasitaire du haut de la pyramide.

Nous savons que depuis plus d’un siècle et demi, le pensée dominante est celle du darwinisme-social teintée de néo-malthusianisme ; une pensée élitiste, égocentrique, focalisée sur les privilèges de caste et la haine de l’humanité, de cette “plèbe” vue comme nuisance, alors que cette pourriture élitiste d’un système criminel institutionnel obsolète, n’est de fait que parasitisme de l’ordre naturel bien ordonné des choses.

Nous savons que la seule voie de sortie de cette ignominie dictatoriale qui se met en place est par le haut, par le peuple, ce peuple humain qui, durant des centaines de milliers d’années a évolué sans contraintes, sans coercition et sans violence sociale de domination.

Nous savons que la violence, la guerre, le contrôle étatique centralisé, le rapport marchand, la religion, l’argent, le salariat sont des constructions sociales en rien inéluctables, des commodités ne servant qu’un seul maître et en rien l’Humanité dans son ensemble ; que nous pouvons en sortir en disant simplement NON ! Individuellement et collectivement simultanément et que nous pouvons construire une société des sociétés changeant de mode relationnel, embrassant la complémentarité de notre diversité tout en refusant le rapport antagoniste systématique ne menant qu’à la division, la destruction et au nihilisme.

Nous savons que si nous laissons faire la pourriture criminelle mondialiste, celle-ci refermera la grille de contrôle technotronique sur des peuples apeurés et abrutis de propagande ; elle n’a de toute façon plus le choix, il en va aussi de sa survie en tant que telle. Suivre le chemin sur lequel nous mènent les psychopathes aux manettes débouchera sur notre mort physique et sociale. Sortir, prendre la tangente de ce cercle vicieux de violence et de division, nous mènera à enfin réaliser notre humanité par cette créativité qui nous est propre ; à devenir ceux que nous sommes sans le savoir encore vraiment. A choisir la Vie, l’Amour et l’Harmonie contre la mort, la haine et le chaos.

Au bout du compte…

Nous savons, viscéralement, qu’il n’en tient qu’à nous…

Nous savons qu’il nous faut cesser d’avoir peur…

Nous savons ce qu’il y a à faire… vraiment…

Alors qu’attendons-nous ?…

Résistance71 – 14 décembre 2022

