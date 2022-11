C’est l’histoire d’un mec qui jouait de la flûte et du pipeau de RIEN – Version PDF JBL1960

L’histoire du mec qui jouait de la flûte et du pipeau de RIEN – Version PDF N° 121122 de JBL en 5 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/11/le-petit-joueur-de-flute-et-de-pipeau-par-rien-pagination-jbl-novembre-2022.pdf

Et non de TRAVAILLEURS/ESCLAVES pour les siècles et les siècles…



Et puisque nous savons maintenant comment Rockefeller créa la médecine moderne, qui est à pied d’œuvre aujourd’hui pour entretenir la psychose à la coronavirose PLANétaire le plus longtemps possible, et ce jusqu’à la vaccinose à nanotech de toute les populations pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller. Et surtout comment il annihila les remèdes naturels.

Aussi, redevenons des penseurs, plutôt que des travailleurs/esclaves… Puisque réfléchir c’est commencer à désobéir et comme nous le constatons, aujourd’hui, notre plus gros problème n’est pas la désobéissance civile, mais bien l’obéissance !

Car il devrait être clair pour tout le monde maintenant que si nous ne nous levons pas, ILS ne s’arrêteront pas…

JBL1960