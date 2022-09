Il était une nouvelle et dernière fois de RIEN dans une création PDF originale à 2 ♥ et 4 mains…

♥ qui battent à l’UNI S- SON …

L’A $ CI € NC € des agneaux

Par A mnésie I nternationale

Non, Rien de rien

Non je ne regrette rien

Tous les vax qu’on m’a faits

Ni les masques, tout ça m’est bien égal…

♦

Tu aimes ça, le PIPOLE que tu adores détester, ça te dispense d’aimer tes enfants, au point de les laisser être VAXASSASSINÉS ?!?

♦

Toi et tes gosses sur un siège éjectable par le nouveau DIEU injectable, le vétérinaire BOURLA !

♦

La recette millénaire du pain et des jeux…pour ne pas voir ► Le FOOTAGE de gueule !

♦

Ne cherche pas le bruit des bottes Nazies des pillards, ILS sont en souliers vernis. Et toi, dans ta soumission constante de perdre ton emploi ? Guère plus qu’une épluchure !

♦

Si “L’essentiel est de fuir les sots et de nous maintenir en joie”, alors NOUS n’avons pas fini de rire…

♦

“ La musique qui marche au pas, cela ne m’intéresse pas” dit le poète.

Une vraie MAXIME, pour les amoureux de VIE, de MONDE, de LIBERTÉ…

♦

Mais ce “monde” exclusivement matérialiste se meurt crétin et toute la monstruosité qui va avec !

♦

Hors de question de se laisser entraîner dans ce bolchévisme vert de gris…

Un nouveau MONDE est déjà là, Mouton. Nous ne sommes pas rancuniers. Tu y as ta place, tu y es le bienvenu.

Version Intégrale PDF N° 050922 de 8 pages – Complétée & Enrichie par mézigue ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/09/lascience-des-agneaux-par-amnesie-internationale-toute-derniere-fois-de-rien-et-la-patounette-de-jo.pdf

♦

#JESUISLEFUTURVAINQUEUR du DINER 2 CONS 2022 !

Nous ne sommes pas venus dans cet ICI pour avoir peur et vivre dans la peur mais pour allumer des feux de joie, MAINTENANT !

Une nouvelle et toute dernière fois, RIEN illustre de la plus belle manière la pensée taoïste qui ne NOUS quitte plus, à savoir que la VIE est un départ et la mort un retour…

Ainsi, quoi qu’il advienne de nous désormais et chacun dans notre style, nous avons atteint l’objectif commun que nous nous étions individuellement fixé, à savoir de connecter les énergies, les électrons libres, pour donner l’exemple d’associations toutes aussi libres par-delà l’espace et le temps…

De cela, au moins, sommes-nous sûrs, pour le reste et jusqu’à notre dernier souffle dans cette vie nous continuerons à semer les graines du futur…

Vous pouvez puiser toute l’énergie et les forces vitales nécessaires à l’inévitable lâcher-prise dans les CHRONIQUES du PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN mais aussi dans LES CHRONIQUES de ZÉNON indissociables, se répondant l’un l’autre et les retrouver, inséparables, dans ma BIBLIOTHÈQUE de PDFs et plus encore…

JBL1960

S’il est vrai qu’on peut avoir eu des vies antérieures, alors certaines rencontres viennent d’ailleurs…